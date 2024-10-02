https://ria.ru/20241002/peskov-1975970271.html
Песков назвал достижение консенсуса по реформированию ООН невозможным
Песков назвал достижение консенсуса по реформированию ООН невозможным - РИА Новости, 02.10.2024
Песков назвал достижение консенсуса по реформированию ООН невозможным
Процесс реформирования ООН требует абсолютного консенсуса, в настоящее время его достижение практически невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T15:37
2024-10-02T15:37
2024-10-02T15:46
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Процесс реформирования ООН требует абсолютного консенсуса, в настоящее время его достижение практически невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Много вопросов на повестке дня по реформированию, особенно Совета безопасности (ООН) и так далее. У Российской Федерации есть хорошо известная позиция, есть позиции других стран. Но этот процесс требует абсолютного консенсуса. Конечно же, в наше время говорить о том, что мы можем достичь консенсуса по таким острым вопросам, наверное, практически невозможно", - сказал Песков изданию Life, отвечая на вопрос о необходимости реформирования ООН.
https://ria.ru/20241002/mid-1975971877.html
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оон, в мире, россия, дмитрий песков, life
ООН, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Life
Песков назвал достижение консенсуса по реформированию ООН невозможным
Песков: достижение консенсуса по реформированию ООН в настоящее время невозможно