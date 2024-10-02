Кремль работает над вопросом участия Путина в саммите G20, заявил Песков
Песков: продолжается проработка вопроса возможного участия Путина в саммите G20
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Кремль продолжает проработку вопроса возможного участия президента России Владимира Путина в саммите G20 в Бразилии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы продолжаем проработку этого вопроса. И после того, как будет принято окончательное решение, мы всех проинформируем", - сказал Песков журналистам.
Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. Итоговый саммит в Рио-де-Жанейро пройдет 18-19 ноября.
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Ранее газета Folha de S.Paulo сообщала, что правительство Бразилии работает над тем, чтобы визит президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в Рио-де-Жанейро осенью этого года стал возможным, несмотря на ордер на "арест" от Международного уголовного суда.
По данным газеты, правительство в ноябре прошлого года направило в комиссию по международным правам ООН документ с юридическими аргументами в пользу визита президента Путина, несмотря на ордер МУС.
По информации издания, в настоящее время этот орган работает над разработкой положений об иммунитете для глав государств. Этот статус гарантирует, что лидеры стран не подвергнутся судебному преследованию во время международных визитов.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
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