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Кремль работает над вопросом участия Путина в саммите G20, заявил Песков - РИА Новости, 02.10.2024
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12:54 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/peskov-1975923401.html
Кремль работает над вопросом участия Путина в саммите G20, заявил Песков
Кремль работает над вопросом участия Путина в саммите G20, заявил Песков - РИА Новости, 02.10.2024
Кремль работает над вопросом участия Путина в саммите G20, заявил Песков
Кремль продолжает проработку вопроса возможного участия президента России Владимира Путина в саммите G20 в Бразилии, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:54
2024-10-02T12:54
в мире
россия
бразилия
владимир путин
мария львова-белова
дмитрий песков
рио-де-жанейро (город)
большая двадцатка
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Кремль продолжает проработку вопроса возможного участия президента России Владимира Путина в саммите G20 в Бразилии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Мы продолжаем проработку этого вопроса. И после того, как будет принято окончательное решение, мы всех проинформируем", - сказал Песков журналистам. Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. Итоговый саммит в Рио-де-Жанейро пройдет 18-19 ноября. Ранее газета Folha de S.Paulo сообщала, что правительство Бразилии работает над тем, чтобы визит президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в Рио-де-Жанейро осенью этого года стал возможным, несмотря на ордер на "арест" от Международного уголовного суда. По данным газеты, правительство в ноябре прошлого года направило в комиссию по международным правам ООН документ с юридическими аргументами в пользу визита президента Путина, несмотря на ордер МУС. По информации издания, в настоящее время этот орган работает над разработкой положений об иммунитете для глав государств. Этот статус гарантирует, что лидеры стран не подвергнутся судебному преследованию во время международных визитов. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
https://ria.ru/20230803/arest-1888028867.html
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бразилия
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в мире, россия, бразилия, владимир путин, мария львова-белова, дмитрий песков, рио-де-жанейро (город), большая двадцатка, международный уголовный суд, оон, саммит брикс
В мире, Россия, Бразилия, Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Дмитрий Песков, Рио-де-Жанейро (город), Большая двадцатка, Международный уголовный суд, ООН, Саммит БРИКС
Кремль работает над вопросом участия Путина в саммите G20, заявил Песков

Песков: продолжается проработка вопроса возможного участия Путина в саммите G20

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Кремль продолжает проработку вопроса возможного участия президента России Владимира Путина в саммите G20 в Бразилии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы продолжаем проработку этого вопроса. И после того, как будет принято окончательное решение, мы всех проинформируем", - сказал Песков журналистам.
Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. Итоговый саммит в Рио-де-Жанейро пройдет 18-19 ноября.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Захарова назвала ордер МУС на "арест" Путина дешевеньким сценарием
3 августа 2023, 17:29
Ранее газета Folha de S.Paulo сообщала, что правительство Бразилии работает над тем, чтобы визит президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в Рио-де-Жанейро осенью этого года стал возможным, несмотря на ордер на "арест" от Международного уголовного суда.
По данным газеты, правительство в ноябре прошлого года направило в комиссию по международным правам ООН документ с юридическими аргументами в пользу визита президента Путина, несмотря на ордер МУС.
По информации издания, в настоящее время этот орган работает над разработкой положений об иммунитете для глав государств. Этот статус гарантирует, что лидеры стран не подвергнутся судебному преследованию во время международных визитов.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Песков оценил влияние ордера МУС на отношения России с партнерами
4 сентября, 06:54
 
В миреРоссияБразилияВладимир ПутинМария Львова-БеловаДмитрий ПесковРио-де-Жанейро (город)Большая двадцаткаМеждународный уголовный судООНСаммит БРИКС
 
 
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