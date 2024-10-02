https://ria.ru/20241002/peskov-1975922283.html

Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Шольца

Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Шольца - РИА Новости, 02.10.2024

Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Шольца

Контактов между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем после разговора в 2022 году не было, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T12:30

2024-10-02T12:30

2024-10-02T12:30

политика

владимир путин

дмитрий песков

олаф шольц

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Контактов между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем после разговора в 2022 году не было, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее издание Zeit со ссылкой на источники в немецком правительстве сообщило, что Шольц планирует в преддверии саммита G20 в Бразилии, который состоится в ноябре, провести телефонный разговор с Путиным. "Нет, не было", - ответил Песков журналистам, на вопрос, были ли контакты между лидерами после 2022 года. Последний телефонный разговор Путина и Шольца состоялся в декабре 2022 года. С тех пор официальные представители немецкого правительства и сам канцлер заявляли, что не исключают проведения разговора по телефону. В начале сентября 2024 года Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение конфликта на Украине. В июне Шольц сообщил, что планирует в ближайшее время поговорить с Путиным. В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил тогда РИА Новости, что у Путина пока нет в планах телефонного разговора с немецким канцлером.

https://ria.ru/20241002/kreml-1975921846.html

https://ria.ru/20241002/germaniya-1975921733.html

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политика, владимир путин, дмитрий песков, олаф шольц