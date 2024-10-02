https://ria.ru/20241002/peskov-1975921640.html

В Кремле заявили о контактах со всеми сторонами ближневосточного конфликта

В Кремле заявили о контактах со всеми сторонами ближневосточного конфликта - РИА Новости, 02.10.2024

В Кремле заявили о контактах со всеми сторонами ближневосточного конфликта

У России есть свои контакты со всеми сторонами ближневосточного конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T12:26

2024-10-02T12:26

2024-10-02T12:35

россия

в мире

израиль

иран

дмитрий песков

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ливан

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. У России есть свои контакты со всеми сторонами ближневосточного конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."У нас есть свои контакты со всеми сторонами в этом конфликте, мы продолжаем эти контакты осуществлять и призываем все стороны к сдержанности", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, какие действия намерена предпринимать Москва в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке и поддержит ли РФ Иран в случае его полномасштабного конфликта с Израилем.В ночь на вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию на территории соседнего государства, заявив, что она будет носить "ограниченный" характер. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года."Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.Первого октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав это актом самообороны. ЦАХАЛ заявил, что было выпущено около 180 баллистических ракет, по словам военных, большую их часть удалось перехватить. По данным Израиля, обошлось без жертв среди израильских граждан. СМИ сообщали о гибели на Западном берегу реки Иордан, предположительно, палестинца из сектора Газа.Тегеран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным" и обещают ответный удар. США пообещали помощь своему главному ближневосточному союзнику. В МИД РФ после ракетного удара Ирана по Израилю заявили, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20241002/iran-1975879183.html

https://ria.ru/20241002/iran-1975897496.html

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россия, в мире, израиль, иран, дмитрий песков, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан