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В Кремле заявили о контактах со всеми сторонами ближневосточного конфликта - РИА Новости, 02.10.2024
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12:26 02.10.2024 (обновлено: 12:35 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/peskov-1975921640.html
В Кремле заявили о контактах со всеми сторонами ближневосточного конфликта
В Кремле заявили о контактах со всеми сторонами ближневосточного конфликта - РИА Новости, 02.10.2024
В Кремле заявили о контактах со всеми сторонами ближневосточного конфликта
У России есть свои контакты со всеми сторонами ближневосточного конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:26
2024-10-02T12:35
россия
в мире
израиль
иран
дмитрий песков
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ливан
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. У России есть свои контакты со всеми сторонами ближневосточного конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."У нас есть свои контакты со всеми сторонами в этом конфликте, мы продолжаем эти контакты осуществлять и призываем все стороны к сдержанности", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, какие действия намерена предпринимать Москва в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке и поддержит ли РФ Иран в случае его полномасштабного конфликта с Израилем.В ночь на вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию на территории соседнего государства, заявив, что она будет носить "ограниченный" характер. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года."Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.Первого октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав это актом самообороны. ЦАХАЛ заявил, что было выпущено около 180 баллистических ракет, по словам военных, большую их часть удалось перехватить. По данным Израиля, обошлось без жертв среди израильских граждан. СМИ сообщали о гибели на Западном берегу реки Иордан, предположительно, палестинца из сектора Газа.Тегеран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным" и обещают ответный удар. США пообещали помощь своему главному ближневосточному союзнику. В МИД РФ после ракетного удара Ирана по Израилю заявили, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
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россия, в мире, израиль, иран, дмитрий песков, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан
Россия, В мире, Израиль, Иран, Дмитрий Песков, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ливан
В Кремле заявили о контактах со всеми сторонами ближневосточного конфликта

Песков: у России есть контакты со всеми сторонами ближневосточного конфликта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. У России есть свои контакты со всеми сторонами ближневосточного конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У нас есть свои контакты со всеми сторонами в этом конфликте, мы продолжаем эти контакты осуществлять и призываем все стороны к сдержанности", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, какие действия намерена предпринимать Москва в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке и поддержит ли РФ Иран в случае его полномасштабного конфликта с Израилем.
Часть иранской ракеты после удара по Израилю - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
СМИ раскрыли детали удара Ирана по Израилю
Вчера, 09:37
В ночь на вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию на территории соседнего государства, заявив, что она будет носить "ограниченный" характер. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
Ракетный удар Ирана по Иерусалиму - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
NYT назвала место, откуда Иран атаковал Израиль
Вчера, 11:06
Первого октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав это актом самообороны. ЦАХАЛ заявил, что было выпущено около 180 баллистических ракет, по словам военных, большую их часть удалось перехватить. По данным Израиля, обошлось без жертв среди израильских граждан. СМИ сообщали о гибели на Западном берегу реки Иордан, предположительно, палестинца из сектора Газа.
Тегеран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным" и обещают ответный удар. США пообещали помощь своему главному ближневосточному союзнику. В МИД РФ после ракетного удара Ирана по Израилю заявили, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
Последствия атаки Ирана на Израиль
CC BY 4.0 / Tasnim News Agency / Iranian missile (cropped)

Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены, заявила пресс-служба ЦАХАЛ.

Ракета, запущенная из Ирана в сторону Израиля

Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены, заявила пресс-служба ЦАХАЛ.

CC BY 4.0 / Tasnim News Agency / Iranian missile (cropped)
1 из 8
© AP Photo / Maya Alleruzzo

Глава МИД Ирана Аракчи назвал ракетный удар актом самообороны.

Жители Израиля во время удара Ирана

Глава МИД Ирана Аракчи назвал ракетный удар актом самообороны.

© AP Photo / Maya Alleruzzo
2 из 8
© AP Photo / Majdi Mohammed

В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа.

Ракеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля

В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа.

© AP Photo / Majdi Mohammed
3 из 8
© AP Photo / Leo Correa

На фото: северный Израиль во время ударов со стороны Ирана.

Северный Израиль во время ударов со стороны Ирана

На фото: северный Израиль во время ударов со стороны Ирана.

© AP Photo / Leo Correa
4 из 8
© AP Photo / Ariel Schalit

Решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем, заявил начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

Работа систем ПВО Израиля во время удара Ирана

Решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем, заявил начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

© AP Photo / Ariel Schalit
5 из 8
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Тегеран же предостерег Тель-Авив от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.

Последствия удара Ирана по Израилю

Тегеран же предостерег Тель-Авив от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
6 из 8
© AP Photo / Abdel Kareem Hana

Кроме того, информагентства отмечают, что КСИР впервые использовал гиперзвуковые ракеты для атак на Израиль.

Ракеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля

Кроме того, информагентства отмечают, что КСИР впервые использовал гиперзвуковые ракеты для атак на Израиль.

© AP Photo / Abdel Kareem Hana
7 из 8
© AP Photo / Vahid Salemi

На фото: жители Ирана во время антиизраильского митинга в честь ракетного удара Ирана по Израилю перед посольством Великобритании в Тегеране.

Жители Ирана после удара Ирана по Израилю в Тегеране

На фото: жители Ирана во время антиизраильского митинга в честь ракетного удара Ирана по Израилю перед посольством Великобритании в Тегеране.

© AP Photo / Vahid Salemi
8 из 8

Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены, заявила пресс-служба ЦАХАЛ.

CC BY 4.0 / Tasnim News Agency / Iranian missile (cropped)
1 из 8

Глава МИД Ирана Аракчи назвал ракетный удар актом самообороны.

© AP Photo / Maya Alleruzzo
2 из 8

В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа.

© AP Photo / Majdi Mohammed
3 из 8

На фото: северный Израиль во время ударов со стороны Ирана.

© AP Photo / Leo Correa
4 из 8

Решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем, заявил начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

© AP Photo / Ariel Schalit
5 из 8

Тегеран же предостерег Тель-Авив от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
6 из 8

Кроме того, информагентства отмечают, что КСИР впервые использовал гиперзвуковые ракеты для атак на Израиль.

© AP Photo / Abdel Kareem Hana
7 из 8

На фото: жители Ирана во время антиизраильского митинга в честь ракетного удара Ирана по Израилю перед посольством Великобритании в Тегеране.

© AP Photo / Vahid Salemi
8 из 8
 
РоссияВ миреИзраильИранДмитрий ПесковХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЛиван
 
 
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