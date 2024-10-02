https://ria.ru/20241002/peregovory-1975955609.html

Лавров проведет переговоры с коллегами из Абхазии и Южной Осетии

Лавров проведет переговоры с коллегами из Абхазии и Южной Осетии - РИА Новости, 02.10.2024

Лавров проведет переговоры с коллегами из Абхазии и Южной Осетии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 октября проведет отдельные и совместные переговоры с главой МИД Абхазии и министром иностранных дел Южной Осетии, РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T14:47

2024-10-02T14:47

2024-10-02T14:59

абхазия

южная осетия

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 октября проведет отдельные и совместные переговоры с главой МИД Абхазии и министром иностранных дел Южной Осетии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Четвёртого октября в Москве состоятся раздельные двусторонние и трёхсторонние встречи министра иностранных Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Абхазия и с министром иностранных дел Республики Южная Осетия. Для главы абхазского МИД Сергея Мироновича Шамбы это станет первым рабочим визитом в Россию в качестве главы МИД Республики Абхазия после его назначения на этот пост в августе 2024 года", - сказала она в ходе брифинга.Она добавила, что министры обсудят широкий круг актуальных вопросов российско-абхазских и российско-югоосетинских отношений и внешнеполитической повестки дня, а также вопросы и проблемы, представляющие взаимный интерес."На трёхсторонних переговорах в фокусе будет проблематика трансформации современной системы международных отношений, а также региональная безопасность с акцентом на координацию подходов в рамках женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье", - добавила она.

https://ria.ru/20241002/lavrov-1975950649.html

абхазия

южная осетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

абхазия, южная осетия, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова