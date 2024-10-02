https://ria.ru/20241002/peregovory-1975955609.html
Лавров проведет переговоры с коллегами из Абхазии и Южной Осетии
Лавров проведет переговоры с коллегами из Абхазии и Южной Осетии - РИА Новости, 02.10.2024
Лавров проведет переговоры с коллегами из Абхазии и Южной Осетии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 октября проведет отдельные и совместные переговоры с главой МИД Абхазии и министром иностранных дел Южной Осетии, РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T14:47
2024-10-02T14:47
2024-10-02T14:59
абхазия
южная осетия
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 октября проведет отдельные и совместные переговоры с главой МИД Абхазии и министром иностранных дел Южной Осетии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Четвёртого октября в Москве состоятся раздельные двусторонние и трёхсторонние встречи министра иностранных Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Абхазия и с министром иностранных дел Республики Южная Осетия. Для главы абхазского МИД Сергея Мироновича Шамбы это станет первым рабочим визитом в Россию в качестве главы МИД Республики Абхазия после его назначения на этот пост в августе 2024 года", - сказала она в ходе брифинга.Она добавила, что министры обсудят широкий круг актуальных вопросов российско-абхазских и российско-югоосетинских отношений и внешнеполитической повестки дня, а также вопросы и проблемы, представляющие взаимный интерес."На трёхсторонних переговорах в фокусе будет проблематика трансформации современной системы международных отношений, а также региональная безопасность с акцентом на координацию подходов в рамках женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье", - добавила она.
https://ria.ru/20241002/lavrov-1975950649.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, южная осетия, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
Абхазия, Южная Осетия, Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова
Лавров проведет переговоры с коллегами из Абхазии и Южной Осетии
Лавров 4 октября проведет переговоры с коллегами из Абхазии и Южной Осетии
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 октября проведет отдельные и совместные переговоры с главой МИД Абхазии и министром иностранных дел Южной Осетии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«
"Четвёртого октября в Москве
состоятся раздельные двусторонние и трёхсторонние встречи министра иностранных Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Абхазия и с министром иностранных дел Республики Южная Осетия. Для главы абхазского МИД Сергея Мироновича Шамбы это станет первым рабочим визитом в Россию в качестве главы МИД Республики Абхазия после его назначения на этот пост в августе 2024 года", - сказала она в ходе брифинга.
Она добавила, что министры обсудят широкий круг актуальных вопросов российско-абхазских и российско-югоосетинских отношений и внешнеполитической повестки дня, а также вопросы и проблемы, представляющие взаимный интерес.
"На трёхсторонних переговорах в фокусе будет проблематика трансформации современной системы международных отношений, а также региональная безопасность с акцентом на координацию подходов в рамках женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье", - добавила она.