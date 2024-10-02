https://ria.ru/20241002/patrushev-1975974315.html
Корабли ВМФ России должны превосходить аналоги противника, заявил Патрушев
Корабли ВМФ России должны превосходить аналоги противника, заявил Патрушев - РИА Новости, 02.10.2024
Корабли ВМФ России должны превосходить аналоги противника, заявил Патрушев
Корабли ВМФ РФ по своим характеристикам и технологическому потенциалу должны превосходить аналогичные корабли вероятного противника, заявил помощник президента... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T15:50
2024-10-02T15:50
2024-10-02T15:50
безопасность
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николай патрушев
ренат мистахов
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Корабли ВМФ РФ по своим характеристикам и технологическому потенциалу должны превосходить аналогичные корабли вероятного противника, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Он посетил в Татарстане АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (входит в состав АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс") и провел там совещание, на котором обсуждались вопросы текущего состояния и перспективы развития корпорации "Ак Барс". Рассмотрены вопросы исполнения контрактов в рамках государственного оборонного заказа, а также строительства пассажирского флота, сообщили журналистам в аппарате Патрушева. "Наши корабли по своим характеристикам и по технологическому потенциалу должны превосходить аналогичные корабли вероятного противника", - сказал Патрушев. Важно обеспечить серийность строительства кораблей и судов, подчеркнул он. "При этом необходимо организовать процесс постройки корабля в строгом соответствии с конструкторской документацией, исключив бессистемное внесение изменений в проект в ходе его строительства", - указал Патрушев. По его словам, с учетом того, что инвестиционная деятельность "Ак Барса" по развитию производственных мощностей осуществляется на плановой основе, "необходимо ориентировать инвестпроекты на достижение технологического суверенитета судостроения, а также смежных и обеспечивающих отраслей – таких как двигателестроение, радиоэлектронная промышленность, станкостроение". Одним из важнейших направлений также является создание системы подготовки и переподготовки высококвалифицированных специалистов, добавил Патрушев. Патрушев осмотрел производственные цеха предприятия, где установлено новое оборудование в рамках программы технического перевооружения завода. В частности, он ознакомился с работой корпусозаготовительного и секционно-сборочного цехов, где идет обработка металла и сборка корпусов будущих кораблей и судов, а также стапельно-достроечных цехов, где ведется строительство заказов. Генеральный директор предприятия Александр Филиппов и генеральный директор "Ак Барса" Ренат Мистахов рассказали о программе развития предприятия в части внедрения новейших технологий в судостроении, а также доложили о продолжении масштабной программы технического перевооружения производства. "Модернизация производственных линий, обновление оборудования, станочного парка, а также внедрение высокоэффективных методов организации работы и управления позволяет заводу выпускать конкурентоспособную продукцию под знаком высокого качества и осваивать инновационные проекты", - отмечается в сообщении. Как отметил Патрушев, структура "Ак Барса" позволяет под единым руководством разрабатывать, строить и выполнять ремонт кораблей и судов. По его словам, в состав корпорации входят предприятия, обладающие современными обширными компетенциями. "Зеленодольский завод имени Горького имеет богатый опыт строительства морских и речных кораблей и судов. Расположение позволяет производить поставку кораблей и судов в любые регионы бассейнов Черного, Каспийского, Балтийского морей, Северного Ледовитого океана по внутренним водным путям", - резюмировал он.
https://ria.ru/20240927/flot-1975067568.html
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безопасность, россия, николай патрушев, ренат мистахов, зеленодольский завод имени а. м. горького, вмф рф
Безопасность, Россия, Николай Патрушев, Ренат Мистахов, Зеленодольский завод имени А. М. Горького, ВМФ РФ
Корабли ВМФ России должны превосходить аналоги противника, заявил Патрушев
Патрушев: корабли ВМФ должны превосходить корабли противника по характеристикам
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Корабли ВМФ РФ по своим характеристикам и технологическому потенциалу должны превосходить аналогичные корабли вероятного противника, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
Он посетил в Татарстане АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького
" (входит в состав АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс") и провел там совещание, на котором обсуждались вопросы текущего состояния и перспективы развития корпорации "Ак Барс". Рассмотрены вопросы исполнения контрактов в рамках государственного оборонного заказа, а также строительства пассажирского флота, сообщили журналистам в аппарате Патрушева.
"Наши корабли по своим характеристикам и по технологическому потенциалу должны превосходить аналогичные корабли вероятного противника", - сказал Патрушев.
Важно обеспечить серийность строительства кораблей и судов, подчеркнул он. "При этом необходимо организовать процесс постройки корабля в строгом соответствии с конструкторской документацией, исключив бессистемное внесение изменений в проект в ходе его строительства", - указал Патрушев.
По его словам, с учетом того, что инвестиционная деятельность "Ак Барса" по развитию производственных мощностей осуществляется на плановой основе, "необходимо ориентировать инвестпроекты на достижение технологического суверенитета судостроения, а также смежных и обеспечивающих отраслей – таких как двигателестроение, радиоэлектронная промышленность, станкостроение". Одним из важнейших направлений также является создание системы подготовки и переподготовки высококвалифицированных специалистов, добавил Патрушев.
Патрушев осмотрел производственные цеха предприятия, где установлено новое оборудование в рамках программы технического перевооружения завода. В частности, он ознакомился с работой корпусозаготовительного и секционно-сборочного цехов, где идет обработка металла и сборка корпусов будущих кораблей и судов, а также стапельно-достроечных цехов, где ведется строительство заказов.
Генеральный директор предприятия Александр Филиппов и генеральный директор "Ак Барса" Ренат Мистахов
рассказали о программе развития предприятия в части внедрения новейших технологий в судостроении, а также доложили о продолжении масштабной программы технического перевооружения производства. "Модернизация производственных линий, обновление оборудования, станочного парка, а также внедрение высокоэффективных методов организации работы и управления позволяет заводу выпускать конкурентоспособную продукцию под знаком высокого качества и осваивать инновационные проекты", - отмечается в сообщении.
Как отметил Патрушев, структура "Ак Барса" позволяет под единым руководством разрабатывать, строить и выполнять ремонт кораблей и судов. По его словам, в состав корпорации входят предприятия, обладающие современными обширными компетенциями.
"Зеленодольский завод имени Горького имеет богатый опыт строительства морских и речных кораблей и судов. Расположение позволяет производить поставку кораблей и судов в любые регионы бассейнов Черного, Каспийского, Балтийского морей
, Северного Ледовитого океана
по внутренним водным путям", - резюмировал он.