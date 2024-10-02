https://ria.ru/20241002/patrushev-1975974315.html

Корабли ВМФ России должны превосходить аналоги противника, заявил Патрушев

Корабли ВМФ России должны превосходить аналоги противника, заявил Патрушев - РИА Новости, 02.10.2024

Корабли ВМФ России должны превосходить аналоги противника, заявил Патрушев

Корабли ВМФ РФ по своим характеристикам и технологическому потенциалу должны превосходить аналогичные корабли вероятного противника, заявил помощник президента... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T15:50

2024-10-02T15:50

2024-10-02T15:50

безопасность

россия

николай патрушев

ренат мистахов

зеленодольский завод имени а. м. горького

вмф рф

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Корабли ВМФ РФ по своим характеристикам и технологическому потенциалу должны превосходить аналогичные корабли вероятного противника, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Он посетил в Татарстане АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (входит в состав АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс") и провел там совещание, на котором обсуждались вопросы текущего состояния и перспективы развития корпорации "Ак Барс". Рассмотрены вопросы исполнения контрактов в рамках государственного оборонного заказа, а также строительства пассажирского флота, сообщили журналистам в аппарате Патрушева. "Наши корабли по своим характеристикам и по технологическому потенциалу должны превосходить аналогичные корабли вероятного противника", - сказал Патрушев. Важно обеспечить серийность строительства кораблей и судов, подчеркнул он. "При этом необходимо организовать процесс постройки корабля в строгом соответствии с конструкторской документацией, исключив бессистемное внесение изменений в проект в ходе его строительства", - указал Патрушев. По его словам, с учетом того, что инвестиционная деятельность "Ак Барса" по развитию производственных мощностей осуществляется на плановой основе, "необходимо ориентировать инвестпроекты на достижение технологического суверенитета судостроения, а также смежных и обеспечивающих отраслей – таких как двигателестроение, радиоэлектронная промышленность, станкостроение". Одним из важнейших направлений также является создание системы подготовки и переподготовки высококвалифицированных специалистов, добавил Патрушев. Патрушев осмотрел производственные цеха предприятия, где установлено новое оборудование в рамках программы технического перевооружения завода. В частности, он ознакомился с работой корпусозаготовительного и секционно-сборочного цехов, где идет обработка металла и сборка корпусов будущих кораблей и судов, а также стапельно-достроечных цехов, где ведется строительство заказов. Генеральный директор предприятия Александр Филиппов и генеральный директор "Ак Барса" Ренат Мистахов рассказали о программе развития предприятия в части внедрения новейших технологий в судостроении, а также доложили о продолжении масштабной программы технического перевооружения производства. "Модернизация производственных линий, обновление оборудования, станочного парка, а также внедрение высокоэффективных методов организации работы и управления позволяет заводу выпускать конкурентоспособную продукцию под знаком высокого качества и осваивать инновационные проекты", - отмечается в сообщении. Как отметил Патрушев, структура "Ак Барса" позволяет под единым руководством разрабатывать, строить и выполнять ремонт кораблей и судов. По его словам, в состав корпорации входят предприятия, обладающие современными обширными компетенциями. "Зеленодольский завод имени Горького имеет богатый опыт строительства морских и речных кораблей и судов. Расположение позволяет производить поставку кораблей и судов в любые регионы бассейнов Черного, Каспийского, Балтийского морей, Северного Ледовитого океана по внутренним водным путям", - резюмировал он.

https://ria.ru/20240927/flot-1975067568.html

https://ria.ru/20240925/flot-1974585589.html

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безопасность, россия, николай патрушев, ренат мистахов, зеленодольский завод имени а. м. горького, вмф рф