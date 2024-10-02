https://ria.ru/20241002/orlovka-1975869969.html
На Украине приостановили проезд через пункт пропуска "Орловка"
На Украине приостановили проезд через пункт пропуска "Орловка" - РИА Новости, 02.10.2024
На Украине приостановили проезд через пункт пропуска "Орловка"
Проезд через пункт пропуска "Орловка" на границе Украины с Румынией приостановлен до 11.00 (совпадает с мск), сообщили в Telegram-канале украинской таможенной... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T08:51
2024-10-02T08:51
2024-10-02T08:51
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Проезд через пункт пропуска "Орловка" на границе Украины с Румынией приостановлен до 11.00 (совпадает с мск), сообщили в Telegram-канале украинской таможенной службы. Ранее в среду координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что терминал и паром с военным грузом поражены в Одесской области близ границы с Румынией, на пароме могли быть иностранные наемники. "В пункте пропуска "Орловка" временно приостановлены пропускные операции. Сейчас в пункте пропуска "Орловка" осуществляются мероприятия по стабилизации функционирования после ночной атаки. Пропускные операции временно приостановлены до 11.00. Просим при планировании поездки учитывать указанные обстоятельства. О возобновлении пропускных операций в пункте пропуска "Орловка" будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, украина, одесская область, сергей лебедев
В мире, Румыния, Украина, Одесская область, Сергей Лебедев
На Украине приостановили проезд через пункт пропуска "Орловка"
На Украине приостановили проезд через КПП "Орловка" на границе с Румынией