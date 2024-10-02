Орбан пригрозил отправить нелегальных мигрантов в Брюссель
Премьер Венгрии Орбан пригрозил отправить нелегальных мигрантов в центр Брюсселя
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 2 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил отправить нелегальных мигрантов в центр Брюсселя, если ЕС не прекратит оказывать давление на Будапешт и не компенсирует расходы на охрану внешних границ ЕС.
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"Если Брюссель продолжит настаивать на своем решении наказать нас за защиту границ ЕС, они могут получить то, что хотят. Мы доставим нелегальных мигрантов, которые ломятся в двери Венгрии, на главную площадь Брюсселя", - написал Орбан в соцсети Х.
В августе глава администрации Орбана Гергей Гуйяш заявил, что "если Брюссель хочет мигрантов, будем их отправлять туда". Представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер отметила, что реализация обещания Венгрии отправлять беженцев в Брюссель была бы нарушением законов ЕС.
Венгрия также выразила готовность подать иск против Еврокомиссии, если та откажется возмещать Будапешту расходы на охрану границ ЕС от нелегальных мигрантов.
После миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. Суд Евросоюза в Люксембурге в июне приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не изменит миграционную политику, а судом ЕС управляет американский миллиардер Джордж Сорос.