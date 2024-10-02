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Орбан пригрозил отправить нелегальных мигрантов в Брюссель - РИА Новости, 02.10.2024
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20:56 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/orban-1976040316.html
Орбан пригрозил отправить нелегальных мигрантов в Брюссель
Орбан пригрозил отправить нелегальных мигрантов в Брюссель - РИА Новости, 02.10.2024
Орбан пригрозил отправить нелегальных мигрантов в Брюссель
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил отправить нелегальных мигрантов в центр Брюсселя, если ЕС не прекратит оказывать давление на Будапешт и не... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T20:56
2024-10-02T20:56
в мире
венгрия
брюссель
будапешт
виктор орбан
джордж сорос
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БУДАПЕШТ, 2 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил отправить нелегальных мигрантов в центр Брюсселя, если ЕС не прекратит оказывать давление на Будапешт и не компенсирует расходы на охрану внешних границ ЕС. "Если Брюссель продолжит настаивать на своем решении наказать нас за защиту границ ЕС, они могут получить то, что хотят. Мы доставим нелегальных мигрантов, которые ломятся в двери Венгрии, на главную площадь Брюсселя", - написал Орбан в соцсети Х. В августе глава администрации Орбана Гергей Гуйяш заявил, что "если Брюссель хочет мигрантов, будем их отправлять туда". Представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер отметила, что реализация обещания Венгрии отправлять беженцев в Брюссель была бы нарушением законов ЕС. Венгрия также выразила готовность подать иск против Еврокомиссии, если та откажется возмещать Будапешту расходы на охрану границ ЕС от нелегальных мигрантов. После миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. Суд Евросоюза в Люксембурге в июне приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не изменит миграционную политику, а судом ЕС управляет американский миллиардер Джордж Сорос.
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в мире, венгрия, брюссель, будапешт, виктор орбан, джордж сорос, евросоюз, еврокомиссия, оон
В мире, Венгрия, Брюссель, Будапешт, Виктор Орбан, Джордж Сорос, Евросоюз, Еврокомиссия, ООН
Орбан пригрозил отправить нелегальных мигрантов в Брюссель

Премьер Венгрии Орбан пригрозил отправить нелегальных мигрантов в центр Брюсселя

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 2 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил отправить нелегальных мигрантов в центр Брюсселя, если ЕС не прекратит оказывать давление на Будапешт и не компенсирует расходы на охрану внешних границ ЕС.
«
"Если Брюссель продолжит настаивать на своем решении наказать нас за защиту границ ЕС, они могут получить то, что хотят. Мы доставим нелегальных мигрантов, которые ломятся в двери Венгрии, на главную площадь Брюсселя", - написал Орбан в соцсети Х.
В августе глава администрации Орбана Гергей Гуйяш заявил, что "если Брюссель хочет мигрантов, будем их отправлять туда". Представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер отметила, что реализация обещания Венгрии отправлять беженцев в Брюссель была бы нарушением законов ЕС.
Венгрия также выразила готовность подать иск против Еврокомиссии, если та откажется возмещать Будапешту расходы на охрану границ ЕС от нелегальных мигрантов.
После миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. Суд Евросоюза в Люксембурге в июне приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не изменит миграционную политику, а судом ЕС управляет американский миллиардер Джордж Сорос.
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
"В один конец". В Венгрии раскрыли, что готовы применить против Брюсселя
22 августа, 14:15
 
В миреВенгрияБрюссельБудапештВиктор ОрбанДжордж СоросЕвросоюзЕврокомиссияООН
 
 
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