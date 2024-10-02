https://ria.ru/20241002/opyt-1976058156.html
Жога оценил опыт, полученный на программе "Время героев"
Жога оценил опыт, полученный на программе "Время героев" - РИА Новости, 02.10.2024
Жога оценил опыт, полученный на программе "Время героев"
Герой ДНР Артем Жога, назначенный полпредом в Уральском федеральном округе, отметил опыт, полученный во время обучения на программе "Время героев", сообщается в РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T23:41
2024-10-02T23:41
2024-10-02T23:41
донецкая народная республика
россия
алексей комиссаров
артем жога
политика
программа "время героев"
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Герой ДНР Артем Жога, назначенный полпредом в Уральском федеральном округе, отметил опыт, полученный во время обучения на программе "Время героев", сообщается в Telegram-канале проекта. "Благодаря опыту, который мы получили на первом модуле программы "Время героев" и стажировке, сейчас многие ребята получают назначения на те или иные ключевые должности. Думаю, это только начало", - сказал Жога, слова которого приводит программа "Время героев". Ректор Президентской академии - РАНХиГС Алексей Комиссаров, в свою очередь, поздравил участника проекта с назначением. "Уверен, что боевой опыт, управленческие таланты и знания, полученные в ходе обучения на программе "Время героев", позволят Артему Жоге достичь отличных результатов в работе. Для Академии очень важно и ценно, что Президент доверяет нашим выпускникам", - сказал Комиссаров. До назначения на должность полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Артём Жога был председателем Народного Совета Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20241002/zhoga-1974457377.html
https://ria.ru/20241002/putin-1976049712.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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донецкая народная республика, россия, алексей комиссаров, артем жога, политика, программа "время героев"
Донецкая Народная Республика, Россия, Алексей Комиссаров, Артем Жога, Политика, Программа "Время героев"
Жога оценил опыт, полученный на программе "Время героев"
Жога отметил опыт, полученный во время обучения на программе "Время героев"