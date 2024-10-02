https://ria.ru/20241002/opyt-1976058156.html

Жога оценил опыт, полученный на программе "Время героев"

Жога оценил опыт, полученный на программе "Время героев" - РИА Новости, 02.10.2024

Жога оценил опыт, полученный на программе "Время героев"

Герой ДНР Артем Жога, назначенный полпредом в Уральском федеральном округе, отметил опыт, полученный во время обучения на программе "Время героев", сообщается в РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T23:41

2024-10-02T23:41

2024-10-02T23:41

донецкая народная республика

россия

алексей комиссаров

артем жога

политика

программа "время героев"

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Герой ДНР Артем Жога, назначенный полпредом в Уральском федеральном округе, отметил опыт, полученный во время обучения на программе "Время героев", сообщается в Telegram-канале проекта. "Благодаря опыту, который мы получили на первом модуле программы "Время героев" и стажировке, сейчас многие ребята получают назначения на те или иные ключевые должности. Думаю, это только начало", - сказал Жога, слова которого приводит программа "Время героев". Ректор Президентской академии - РАНХиГС Алексей Комиссаров, в свою очередь, поздравил участника проекта с назначением. "Уверен, что боевой опыт, управленческие таланты и знания, полученные в ходе обучения на программе "Время героев", позволят Артему Жоге достичь отличных результатов в работе. Для Академии очень важно и ценно, что Президент доверяет нашим выпускникам", - сказал Комиссаров. До назначения на должность полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Артём Жога был председателем Народного Совета Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20241002/zhoga-1974457377.html

https://ria.ru/20241002/putin-1976049712.html

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Наталья Стерхова

донецкая народная республика, россия, алексей комиссаров, артем жога, политика, программа "время героев"