https://ria.ru/20241002/oon-1976056723.html

Россия потребовала расследовать нападение на журналистов ВГТРК в ООН

Россия потребовала расследовать нападение на журналистов ВГТРК в ООН - РИА Новости, 02.10.2024

Россия потребовала расследовать нападение на журналистов ВГТРК в ООН

РФ требует от секретариата ООН расследования инцидента с журналистами ВГТРК, когда пресс-атташе постпредства ФРГ "напал" на них при попытке задать вопрос главе... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T23:28

2024-10-02T23:28

2024-10-02T23:28

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ООН, 2 окт – РИА Новости. РФ требует от секретариата ООН расследования инцидента с журналистами ВГТРК, когда пресс-атташе постпредства ФРГ "напал" на них при попытке задать вопрос главе МИД Германии Анналене Бербок, сообщили в российской миссии при Всемирной Организации. Ранее в ВГТРК сообщили, что секретариат ООН понизил уровень аккредитации Валентину Богданову за вопросы Бербок и Владимиру Зеленскому на Генассамблее ООН. РФ в этой связи направила ноту генсеку с требованием объяснить ситуацию, сообщала представитель МИД РФ Мария Захарова. Как отметили в постпредстве, в ходе недели высокого уровня ГА ООН журналист ВГТРК Богданов, не нарушая никаких норм и принципов Организации, столкнулся "с неадекватной реакцией со стороны пресс-секретаря Постпредства ФРГ, включая применение силы": сначала немецкий дипломат оттолкнул корреспондента, позже не позволил снимать пресс-конференцию Бербок его оператору. Представители Германии, отметили в постпредстве РФ, в очередной раз продемонстрировали свое истинное отношение к свободе слова и работе СМИ. "Они не уважают ни журналистов, ни их профессиональную деятельность, они привыкли только доносить свои ангажированные заявления и попирать свободу слова, за которую якобы так сильно "радеют". Вся ответственность за данный инцидент должна быть возложена именно на немецкую делегацию. Однако вместо этого виновными назначили российских журналистов. Секретариат ООН лишил их резидентской аккредитации", – сообщает постпредство в Telegram-канале. РФ крайне возмущена таким решением, требует восстановить прежний статус аккредитаций Богданова и его оператора Ивана Уткина, добавили в миссии. "Расцениваем действия немецкого пресс-атташе как нападение на российских журналистов, требуем от Секретариата дальнейшего расследования этой ситуации", – подытожили там же.

https://ria.ru/20241002/zhurnalist-1976053380.html

https://ria.ru/20241002/oon-1976010914.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, россия, германия, анналена бербок, владимир зеленский, мария захарова, генеральная ассамблея оон, вгтрк, оон