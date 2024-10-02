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Небензя направил Гутеррешу письмо по поводу ситуации с журналистом ВГТРК
Небензя направил Гутеррешу письмо по поводу ситуации с журналистом ВГТРК - РИА Новости, 02.10.2024
Небензя направил Гутеррешу письмо по поводу ситуации с журналистом ВГТРК
Постпред РФ в ООН Василий Небензя сообщил, что направил генсеку Всемирной Организации Антониу Гутеррешу письмо в связи с понижением уровня аккредитации... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T19:39
2024-10-02T19:39
2024-10-02T20:20
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ООН, 2 окт – РИА Новости. Постпред РФ в ООН Василий Небензя сообщил, что направил генсеку Всемирной Организации Антониу Гутеррешу письмо в связи с понижением уровня аккредитации журналиста ВГТРК Валентина Богданова, генсек пообещал его рассмотреть.Ранее ВГТРК сообщили, что секретариат ООН понизил уровень аккредитации Богданову за вопросы Владимиру Зеленскому и главе МИД Германии Анналене Бербок на Генассамблее ООН. РФ в этой связи направила ноту генсеку с требованием объяснить ситуацию, сообщала представитель МИД РФ Мария Захарова."Вчера я написал письмо генеральному секретарю и отправил ему, отправил ему личное сообщение, в котором говорилось, что это абсолютно неприемлемо, что мы требуем немедленной отмены этого решения. Генеральный секретарь пообещал, что он займется этим вопросом", – сказал Небензя в ходе пресс-подхода.
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россия, оон, вгтрк, василий небензя, антониу гутерреш, в мире
Россия, ООН, ВГТРК, Василий Небензя, Антониу Гутерреш, В мире
Небензя направил Гутеррешу письмо по поводу ситуации с журналистом ВГТРК
Гутерреш рассмотрит обращение Небензи по поводу журналиста ВГТРК Богданова