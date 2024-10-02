https://ria.ru/20241002/oon-1976028211.html

Небензя направил Гутеррешу письмо по поводу ситуации с журналистом ВГТРК

Небензя направил Гутеррешу письмо по поводу ситуации с журналистом ВГТРК - РИА Новости, 02.10.2024

Небензя направил Гутеррешу письмо по поводу ситуации с журналистом ВГТРК

Постпред РФ в ООН Василий Небензя сообщил, что направил генсеку Всемирной Организации Антониу Гутеррешу письмо в связи с понижением уровня аккредитации... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T19:39

2024-10-02T19:39

2024-10-02T20:20

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ООН, 2 окт – РИА Новости. Постпред РФ в ООН Василий Небензя сообщил, что направил генсеку Всемирной Организации Антониу Гутеррешу письмо в связи с понижением уровня аккредитации журналиста ВГТРК Валентина Богданова, генсек пообещал его рассмотреть.Ранее ВГТРК сообщили, что секретариат ООН понизил уровень аккредитации Богданову за вопросы Владимиру Зеленскому и главе МИД Германии Анналене Бербок на Генассамблее ООН. РФ в этой связи направила ноту генсеку с требованием объяснить ситуацию, сообщала представитель МИД РФ Мария Захарова."Вчера я написал письмо генеральному секретарю и отправил ему, отправил ему личное сообщение, в котором говорилось, что это абсолютно неприемлемо, что мы требуем немедленной отмены этого решения. Генеральный секретарь пообещал, что он займется этим вопросом", – сказал Небензя в ходе пресс-подхода.

https://ria.ru/20241002/oon-1976010914.html

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