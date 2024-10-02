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В Дирекции ВГТРК прокомментировали ситуацию вокруг шефа нью-йоркского бюро - РИА Новости, 02.10.2024
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17:56 02.10.2024 (обновлено: 17:57 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/oon-1976010914.html
В Дирекции ВГТРК прокомментировали ситуацию вокруг шефа нью-йоркского бюро
В Дирекции ВГТРК прокомментировали ситуацию вокруг шефа нью-йоркского бюро - РИА Новости, 02.10.2024
В Дирекции ВГТРК прокомментировали ситуацию вокруг шефа нью-йоркского бюро
Шеф нью-йоркского бюро ВГТРК Валентин Богданов вел себя абсолютно корректно на Генассамблее ООН, он профессионал и лишь попытался задать вопросы, что для... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T17:56
2024-10-02T17:57
петр федоров
владимир зеленский
анналена бербок
вгтрк
оон
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Шеф нью-йоркского бюро ВГТРК Валентин Богданов вел себя абсолютно корректно на Генассамблее ООН, он профессионал и лишь попытался задать вопросы, что для западных властей невыносимо, сообщил РИА Новости глава Дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров. Ранее ВГТРК сообщили, что секретариат ООН понизил уровень аккредитации Богданову за вопросы Владимиру Зеленскому и главе МИД Германии Анналене Бербок на Генассамблее ООН. "Валентин Богданов - интеллигентнейший человек, великолепный профессионал, и он вел себя абсолютно корректно, как принято вести себя в кулуарах Организации Объединенных Наций, где он был полноценно аккредитован.... Он всего лишь задал вопрос Анналене Бербок и попытался задать вопрос Зеленскому. Но эти вопросы страшны, ответы на них невозможны. Для них невозможна ситуация, что российский журналист эти вопросы может задавать, для них невыносима ситуация, что они не могут отвечать публично на эти вопросы. И вот чтобы больше не попадать в эту ситуацию, они пытаются сделать так, чтобы у российского журналиста, у Валентина Богданова не было даже возможности задавать эти вопросы", - сказал Федоров. Он добавил, что западные власти всемерно ограничивают российские СМИ и российских журналистов, и у них нет иных способов оградить себя от иного мнения, как вводить новые и новые рестрикции. "Это абсолютный крах свободы СМИ, даже в том понимании, в котором оно оставалось в последние годы. Но мы все равно найдем путь, как доносить правду до аудитории стран, где против наших СМИ вводятся ограничения, исходя из очень простой идеи: запретный плод сладок. Люди сами, несмотря на все запреты, тянутся к источникам российской информации. А Валентин Богданов абсолютно поддержан всем коллективом и руководством ВГТРК в этой ситуации", - заключил Федоров.
https://ria.ru/20240918/rossiya-1973302093.html
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петр федоров, владимир зеленский, анналена бербок, вгтрк, оон, генеральная ассамблея оон
Петр Федоров, Владимир Зеленский, Анналена Бербок, ВГТРК, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
В Дирекции ВГТРК прокомментировали ситуацию вокруг шефа нью-йоркского бюро

Федоров: шеф нью-йоркского бюро ВГТРК Богданов вел себя корректно на ГА ООН

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Шеф нью-йоркского бюро ВГТРК Валентин Богданов вел себя абсолютно корректно на Генассамблее ООН, он профессионал и лишь попытался задать вопросы, что для западных властей невыносимо, сообщил РИА Новости глава Дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров.
Ранее ВГТРК сообщили, что секретариат ООН понизил уровень аккредитации Богданову за вопросы Владимиру Зеленскому и главе МИД Германии Анналене Бербок на Генассамблее ООН.
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"Валентин Богданов - интеллигентнейший человек, великолепный профессионал, и он вел себя абсолютно корректно, как принято вести себя в кулуарах Организации Объединенных Наций, где он был полноценно аккредитован.... Он всего лишь задал вопрос Анналене Бербок и попытался задать вопрос Зеленскому. Но эти вопросы страшны, ответы на них невозможны. Для них невозможна ситуация, что российский журналист эти вопросы может задавать, для них невыносима ситуация, что они не могут отвечать публично на эти вопросы. И вот чтобы больше не попадать в эту ситуацию, они пытаются сделать так, чтобы у российского журналиста, у Валентина Богданова не было даже возможности задавать эти вопросы", - сказал Федоров.
Он добавил, что западные власти всемерно ограничивают российские СМИ и российских журналистов, и у них нет иных способов оградить себя от иного мнения, как вводить новые и новые рестрикции.
"Это абсолютный крах свободы СМИ, даже в том понимании, в котором оно оставалось в последние годы. Но мы все равно найдем путь, как доносить правду до аудитории стран, где против наших СМИ вводятся ограничения, исходя из очень простой идеи: запретный плод сладок. Люди сами, несмотря на все запреты, тянутся к источникам российской информации. А Валентин Богданов абсолютно поддержан всем коллективом и руководством ВГТРК в этой ситуации", - заключил Федоров.
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Петр ФедоровВладимир ЗеленскийАнналена БербокВГТРКООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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