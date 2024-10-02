https://ria.ru/20241002/oon-1975973294.html

ООН понизила уровень аккредитации шефу бюро ВГТРК за вопрос Зеленскому

ООН понизила уровень аккредитации шефу бюро ВГТРК за вопрос Зеленскому - РИА Новости, 02.10.2024

ООН понизила уровень аккредитации шефу бюро ВГТРК за вопрос Зеленскому

Секретариат ООН понизил уровень аккредитации шефу нью-йоркского бюро ВГТРК Валентину Богданову за вопросы Владимиру Зеленскому и Анналене Бербок на полях... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T15:47

2024-10-02T15:47

2024-10-02T19:03

в мире

владимир зеленский

анналена бербок

оон

вгтрк

мид германии

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Секретариат ООН понизил уровень аккредитации шефу нью-йоркского бюро ВГТРК Валентину Богданову за вопросы Владимиру Зеленскому и Анналене Бербок на полях Генассамблеи, сообщила телерадиокомпания в Telegram-канале."В сообщении организации утверждается, что Богданов нарушил правила доступа СМИ, но не указаны конкретные пункты, которые якобы нарушил журналист", — подчеркивается в публикации.ВГТРК привела фрагмент письма от ООН, в котором говорится, что "было принято решение заменить <...> основной пропуск на нерезидентский (Green P), который вступает в силу немедленно".Россия направила Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу ноту, в которой потребовала объяснить обстоятельства понижения уровня аккредитации Богданову, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.Ситуацию РИА Новости прокомментировал глава Дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров. Он подчеркнул, что Богданов вел себя абсолютно корректно и лишь попытался задать вопросы."Он всего лишь задал вопрос Анналене Бербок и попытался задать вопрос Зеленскому. Но эти вопросы страшны, ответы на них невозможны. Для них невозможна ситуация, что российский журналист эти вопросы может задавать, для них невыносима ситуация, что они не могут отвечать публично на эти вопросы. И вот, чтобы больше не попадать в эту ситуацию, они пытаются сделать так, чтобы у российского журналиста, у Валентина Богданова, не было даже возможности задавать эти вопросы", — сказал Федоров.Он добавил, что западные власти всемерно ограничивают российские СМИ и журналистов и у них нет иных способов оградить себя от иного мнения.

https://ria.ru/20241002/oon-1975929878.html

https://ria.ru/20240409/ubezhische-1938858721.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, анналена бербок, оон, вгтрк, мид германии