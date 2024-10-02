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Полиция установила личность женщины, "выгуливавшей" сына на поводке в Омске
Полиция установила личность женщины, "выгуливавшей" сына на поводке в Омске - РИА Новости, 02.10.2024
Полиция установила личность женщины, "выгуливавшей" сына на поводке в Омске
Сотрудники полиции установили личность омички, которая была снята на видео держащей сына на поводке во время прогулки, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T11:27
2024-10-02T11:27
2024-10-02T11:27
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ОМСК, 2 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции установили личность омички, которая была снята на видео держащей сына на поводке во время прогулки, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД. Очевидец снял на видео жительницу Омска, когда она гуляла со своим сыном. Мальчик бегал на четвереньках на поводке, изображая собаку. Видео выложили в соцсети, после чего им заинтересовались в полиции. "Личность омички установлена, семья проверена - характеризуется как благополучная, на учетах в органах внутренних дел не состоит", - сообщили агентству в омской полиции. Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах дела. Ранее сенатор Наталия Косихина в беседе с РИА Новости предложила запретить в России молодежную субкультуру квадроберов, представители которой передвигаются на четвереньках и имитируют движения животных. По ее словам, эта деятельность травмирует психику и может приводить к очень тяжелым последствиям.
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происшествия, омск, россия
Происшествия, Омск, Россия
Полиция установила личность женщины, "выгуливавшей" сына на поводке в Омске
Полицейские установили личность жительницы Омска, "выгуливавшей" сына на поводке
ОМСК, 2 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции установили личность омички, которая была снята на видео держащей сына на поводке во время прогулки, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.
Очевидец снял на видео жительницу Омска, когда она гуляла со своим сыном. Мальчик бегал на четвереньках на поводке, изображая собаку. Видео выложили в соцсети, после чего им заинтересовались в полиции.
"Личность омички установлена, семья проверена - характеризуется как благополучная, на учетах в органах внутренних дел не состоит", - сообщили агентству в омской полиции.
Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах дела.
Ранее сенатор Наталия Косихина в беседе с РИА Новости предложила запретить в России
молодежную субкультуру квадроберов, представители которой передвигаются на четвереньках и имитируют движения животных. По ее словам, эта деятельность травмирует психику и может приводить к очень тяжелым последствиям.