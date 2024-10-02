https://ria.ru/20241002/omsk-1975899463.html

Полиция установила личность женщины, "выгуливавшей" сына на поводке в Омске

Полиция установила личность женщины, "выгуливавшей" сына на поводке в Омске - РИА Новости, 02.10.2024

Полиция установила личность женщины, "выгуливавшей" сына на поводке в Омске

Сотрудники полиции установили личность омички, которая была снята на видео держащей сына на поводке во время прогулки, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T11:27

2024-10-02T11:27

2024-10-02T11:27

происшествия

омск

россия

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ОМСК, 2 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции установили личность омички, которая была снята на видео держащей сына на поводке во время прогулки, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД. Очевидец снял на видео жительницу Омска, когда она гуляла со своим сыном. Мальчик бегал на четвереньках на поводке, изображая собаку. Видео выложили в соцсети, после чего им заинтересовались в полиции. "Личность омички установлена, семья проверена - характеризуется как благополучная, на учетах в органах внутренних дел не состоит", - сообщили агентству в омской полиции. Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах дела. Ранее сенатор Наталия Косихина в беседе с РИА Новости предложила запретить в России молодежную субкультуру квадроберов, представители которой передвигаются на четвереньках и имитируют движения животных. По ее словам, эта деятельность травмирует психику и может приводить к очень тяжелым последствиям.

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происшествия, омск, россия