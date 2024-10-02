Рейтинг@Mail.ru
Полиция установила личность женщины, "выгуливавшей" сына на поводке в Омске - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/omsk-1975899463.html
Полиция установила личность женщины, "выгуливавшей" сына на поводке в Омске
Полиция установила личность женщины, "выгуливавшей" сына на поводке в Омске - РИА Новости, 02.10.2024
Полиция установила личность женщины, "выгуливавшей" сына на поводке в Омске
Сотрудники полиции установили личность омички, которая была снята на видео держащей сына на поводке во время прогулки, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T11:27
2024-10-02T11:27
происшествия
омск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975901839_0:283:677:664_1920x0_80_0_0_93d9e1f64949e51a1c58536f949666e2.jpg
ОМСК, 2 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции установили личность омички, которая была снята на видео держащей сына на поводке во время прогулки, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД. Очевидец снял на видео жительницу Омска, когда она гуляла со своим сыном. Мальчик бегал на четвереньках на поводке, изображая собаку. Видео выложили в соцсети, после чего им заинтересовались в полиции. "Личность омички установлена, семья проверена - характеризуется как благополучная, на учетах в органах внутренних дел не состоит", - сообщили агентству в омской полиции. Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах дела. Ранее сенатор Наталия Косихина в беседе с РИА Новости предложила запретить в России молодежную субкультуру квадроберов, представители которой передвигаются на четвереньках и имитируют движения животных. По ее словам, эта деятельность травмирует психику и может приводить к очень тяжелым последствиям.
https://ria.ru/20240305/rpts-1931300638.html
омск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975901839_0:220:677:728_1920x0_80_0_0_eeffaea4fa9905a20dfc7c500a4b4322.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омск, россия
Происшествия, Омск, Россия
Полиция установила личность женщины, "выгуливавшей" сына на поводке в Омске

Полицейские установили личность жительницы Омска, "выгуливавшей" сына на поводке

© СоцсетиЖенщина держит сына на поводке в Омске. Кадр видео
Женщина держит сына на поводке в Омске. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Соцсети
Женщина держит сына на поводке в Омске. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
ОМСК, 2 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции установили личность омички, которая была снята на видео держащей сына на поводке во время прогулки, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.
Очевидец снял на видео жительницу Омска, когда она гуляла со своим сыном. Мальчик бегал на четвереньках на поводке, изображая собаку. Видео выложили в соцсети, после чего им заинтересовались в полиции.
"Личность омички установлена, семья проверена - характеризуется как благополучная, на учетах в органах внутренних дел не состоит", - сообщили агентству в омской полиции.
Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах дела.
Ранее сенатор Наталия Косихина в беседе с РИА Новости предложила запретить в России молодежную субкультуру квадроберов, представители которой передвигаются на четвереньках и имитируют движения животных. По ее словам, эта деятельность травмирует психику и может приводить к очень тяжелым последствиям.
Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
В РПЦ положительно отнеслись к новой "субкультуре"
5 марта, 18:44
 
ПроисшествияОмскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала