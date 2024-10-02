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ОК и "Культура.РФ" представили онлайн-словарь диалектизмов - РИА Новости, 02.10.2024
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11:00 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/ok-1975767695.html
ОК и "Культура.РФ" представили онлайн-словарь диалектизмов
ОК и "Культура.РФ" представили онлайн-словарь диалектизмов - РИА Новости, 02.10.2024
ОК и "Культура.РФ" представили онлайн-словарь диалектизмов
Одноклассники и "Культура.РФ" запустили онлайн-словарь диалектизмов, его подготовка и издание стали продолжением совместного проекта "Русским языком говорю". РИА Новости, 02.10.2024
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Одноклассники и "Культура.РФ" запустили онлайн-словарь диалектизмов, его подготовка и издание стали продолжением совместного проекта "Русским языком говорю".Онлайн-словарь доступен на сайте "Культура.РФ" и включает более 200 диалектизмов – слов вроде "тремпель", "сикарашка", "гаманок" и словосочетаний, бытующих в отдельных регионах страны и чаще всего неизвестных за их пределами. Сбор диалектизмов редакция портала проводила в ОК: пользователи оставили более 3 тысяч комментариев к публикации.К запуску онлайн-словаря аналитики ОК выяснили, какие диалектизмы наиболее распространены среди пользователей соцсети по всей стране. Эксперты изучили упоминания слов и словосочетаний с начала 2024 года. В результате получился такой топ-10:В группе "Культура.РФ" в ОК также размещены материалы из проекта "Азбука народной мудрости", в которой собраны известные фразеологизмы. С помощью сборника пользователи могут узнать, как правильно закатывать губу, почему колбаса деловая и зачем вязать лыко. Помимо этого, в группе есть ссылки на лекции о русском языке и литературе, например видеоматериалы о неологизмах Серебряного века и о Пушкине как об отце русского языка.ОК и "Культура.РФ" запустили проект "Русским языком говорю" 6 июня 2024 года, тогда же анонсировали сбор диалектизмов, а после провели серию прямых эфиров с экспертами. Дискуссии были посвящены происхождению русского языка, его истории, развенчанию мифов и не только. Эксперты Максим Кронгауз и Иван Шипнигов поговорили о том, как язык соцсетей стал бытовым и как он влияет на литературный язык, что ждёт русский язык через 100 лет. Модерировала беседу Яна Музыка. Записи эфиров также доступны в официальной группе "Культуры.РФ" в ОК.
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нижегородская область, иркутская область, кемеровская область, максим кронгауз, одноклассники
Нижегородская область, Иркутская область, Кемеровская область, Максим Кронгауз, Одноклассники

ОК и "Культура.РФ" представили онлайн-словарь диалектизмов

© iStock.com / fizkesДевушка использует смартфон
Девушка использует смартфон - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© iStock.com / fizkes
Девушка использует смартфон
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Одноклассники и "Культура.РФ" запустили онлайн-словарь диалектизмов, его подготовка и издание стали продолжением совместного проекта "Русским языком говорю".
Онлайн-словарь доступен на сайте "Культура.РФ" и включает более 200 диалектизмов – слов вроде "тремпель", "сикарашка", "гаманок" и словосочетаний, бытующих в отдельных регионах страны и чаще всего неизвестных за их пределами. Сбор диалектизмов редакция портала проводила в ОК: пользователи оставили более 3 тысяч комментариев к публикации.
К запуску онлайн-словаря аналитики ОК выяснили, какие диалектизмы наиболее распространены среди пользователей соцсети по всей стране. Эксперты изучили упоминания слов и словосочетаний с начала 2024 года. В результате получился такой топ-10:
  1. 1.
    "спокой" – отсутствие переживаний и тревоги, спокойное состояние души (Иркутская область);
  2. 2.
    "колба" – черемша (Кемеровская область);
  3. 3.
    "насаться" – быстро, беспокойно перемещаться (Воронежская область);
  4. 4.
    "лайн", или "автолайн" – маршрутка (Тульская область);
  5. 5.
    "баский" – хороший, красивый (Свердловская область);
  6. 6.
    "вёдро" – ясная погода (Нижегородская область);
  7. 7.
    "паут" – большая муха, овод (Тюменская область);
  8. 8.
    "баять" – говорить, рассказывать (Нижегородская область);
  9. 9.
    "блондить" – ходить где попало (Нижегородская область);
  10. 10.
    "залога" – отдых (Нижегородская область).
В группе "Культура.РФ" в ОК также размещены материалы из проекта "Азбука народной мудрости", в которой собраны известные фразеологизмы. С помощью сборника пользователи могут узнать, как правильно закатывать губу, почему колбаса деловая и зачем вязать лыко. Помимо этого, в группе есть ссылки на лекции о русском языке и литературе, например видеоматериалы о неологизмах Серебряного века и о Пушкине как об отце русского языка.
ОК и "Культура.РФ" запустили проект "Русским языком говорю" 6 июня 2024 года, тогда же анонсировали сбор диалектизмов, а после провели серию прямых эфиров с экспертами. Дискуссии были посвящены происхождению русского языка, его истории, развенчанию мифов и не только. Эксперты Максим Кронгауз и Иван Шипнигов поговорили о том, как язык соцсетей стал бытовым и как он влияет на литературный язык, что ждёт русский язык через 100 лет. Модерировала беседу Яна Музыка. Записи эфиров также доступны в официальной группе "Культуры.РФ" в ОК.
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19 сентября, 10:00
 
Нижегородская областьИркутская областьКемеровская областьМаксим КронгаузОдноклассники
 
 
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