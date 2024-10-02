https://ria.ru/20241002/ok-1975767695.html

ОК и "Культура.РФ" представили онлайн-словарь диалектизмов

ОК и "Культура.РФ" представили онлайн-словарь диалектизмов - РИА Новости, 02.10.2024

ОК и "Культура.РФ" представили онлайн-словарь диалектизмов

Одноклассники и "Культура.РФ" запустили онлайн-словарь диалектизмов, его подготовка и издание стали продолжением совместного проекта "Русским языком говорю". РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T11:00

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2024-10-02T11:00

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иркутская область

кемеровская область

максим кронгауз

одноклассники

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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Одноклассники и "Культура.РФ" запустили онлайн-словарь диалектизмов, его подготовка и издание стали продолжением совместного проекта "Русским языком говорю".Онлайн-словарь доступен на сайте "Культура.РФ" и включает более 200 диалектизмов – слов вроде "тремпель", "сикарашка", "гаманок" и словосочетаний, бытующих в отдельных регионах страны и чаще всего неизвестных за их пределами. Сбор диалектизмов редакция портала проводила в ОК: пользователи оставили более 3 тысяч комментариев к публикации.К запуску онлайн-словаря аналитики ОК выяснили, какие диалектизмы наиболее распространены среди пользователей соцсети по всей стране. Эксперты изучили упоминания слов и словосочетаний с начала 2024 года. В результате получился такой топ-10:В группе "Культура.РФ" в ОК также размещены материалы из проекта "Азбука народной мудрости", в которой собраны известные фразеологизмы. С помощью сборника пользователи могут узнать, как правильно закатывать губу, почему колбаса деловая и зачем вязать лыко. Помимо этого, в группе есть ссылки на лекции о русском языке и литературе, например видеоматериалы о неологизмах Серебряного века и о Пушкине как об отце русского языка.ОК и "Культура.РФ" запустили проект "Русским языком говорю" 6 июня 2024 года, тогда же анонсировали сбор диалектизмов, а после провели серию прямых эфиров с экспертами. Дискуссии были посвящены происхождению русского языка, его истории, развенчанию мифов и не только. Эксперты Максим Кронгауз и Иван Шипнигов поговорили о том, как язык соцсетей стал бытовым и как он влияет на литературный язык, что ждёт русский язык через 100 лет. Модерировала беседу Яна Музыка. Записи эфиров также доступны в официальной группе "Культуры.РФ" в ОК.

https://ria.ru/20240919/odnoklassniki-1973470938.html

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Артем Смирнов

нижегородская область, иркутская область, кемеровская область, максим кронгауз, одноклассники