https://ria.ru/20241002/ok-1975767695.html
ОК и "Культура.РФ" представили онлайн-словарь диалектизмов
ОК и "Культура.РФ" представили онлайн-словарь диалектизмов - РИА Новости, 02.10.2024
ОК и "Культура.РФ" представили онлайн-словарь диалектизмов
Одноклассники и "Культура.РФ" запустили онлайн-словарь диалектизмов, его подготовка и издание стали продолжением совместного проекта "Русским языком говорю". РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T11:00
2024-10-02T11:00
2024-10-02T11:00
нижегородская область
иркутская область
кемеровская область
максим кронгауз
одноклассники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975767906_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_0c7b975978defa5fac114352e8f2e1f3.jpg
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Одноклассники и "Культура.РФ" запустили онлайн-словарь диалектизмов, его подготовка и издание стали продолжением совместного проекта "Русским языком говорю".Онлайн-словарь доступен на сайте "Культура.РФ" и включает более 200 диалектизмов – слов вроде "тремпель", "сикарашка", "гаманок" и словосочетаний, бытующих в отдельных регионах страны и чаще всего неизвестных за их пределами. Сбор диалектизмов редакция портала проводила в ОК: пользователи оставили более 3 тысяч комментариев к публикации.К запуску онлайн-словаря аналитики ОК выяснили, какие диалектизмы наиболее распространены среди пользователей соцсети по всей стране. Эксперты изучили упоминания слов и словосочетаний с начала 2024 года. В результате получился такой топ-10:В группе "Культура.РФ" в ОК также размещены материалы из проекта "Азбука народной мудрости", в которой собраны известные фразеологизмы. С помощью сборника пользователи могут узнать, как правильно закатывать губу, почему колбаса деловая и зачем вязать лыко. Помимо этого, в группе есть ссылки на лекции о русском языке и литературе, например видеоматериалы о неологизмах Серебряного века и о Пушкине как об отце русского языка.ОК и "Культура.РФ" запустили проект "Русским языком говорю" 6 июня 2024 года, тогда же анонсировали сбор диалектизмов, а после провели серию прямых эфиров с экспертами. Дискуссии были посвящены происхождению русского языка, его истории, развенчанию мифов и не только. Эксперты Максим Кронгауз и Иван Шипнигов поговорили о том, как язык соцсетей стал бытовым и как он влияет на литературный язык, что ждёт русский язык через 100 лет. Модерировала беседу Яна Музыка. Записи эфиров также доступны в официальной группе "Культуры.РФ" в ОК.
https://ria.ru/20240919/odnoklassniki-1973470938.html
нижегородская область
иркутская область
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975767906_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7353c57a885a7c72c97859414974e43f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, иркутская область, кемеровская область, максим кронгауз, одноклассники
Нижегородская область, Иркутская область, Кемеровская область, Максим Кронгауз, Одноклассники
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Одноклассники и "Культура.РФ" запустили онлайн-словарь диалектизмов, его подготовка и издание стали продолжением совместного проекта "Русским языком говорю".
Онлайн-словарь доступен на сайте "Культура.РФ" и включает более 200 диалектизмов – слов вроде "тремпель", "сикарашка", "гаманок" и словосочетаний, бытующих в отдельных регионах страны и чаще всего неизвестных за их пределами. Сбор диалектизмов редакция портала проводила в ОК: пользователи оставили более 3 тысяч комментариев к публикации.
К запуску онлайн-словаря аналитики ОК выяснили, какие диалектизмы наиболее распространены среди пользователей соцсети по всей стране. Эксперты изучили упоминания слов и словосочетаний с начала 2024 года. В результате получился такой топ-10:
1."спокой" – отсутствие переживаний и тревоги, спокойное состояние души (Иркутская область);
2."колба" – черемша (Кемеровская область);
3."насаться" – быстро, беспокойно перемещаться (Воронежская область);
4."лайн", или "автолайн" – маршрутка (Тульская область);
5."баский" – хороший, красивый (Свердловская область);
6."вёдро" – ясная погода (Нижегородская область);
7."паут" – большая муха, овод (Тюменская область);
8."баять" – говорить, рассказывать (Нижегородская область);
9."блондить" – ходить где попало (Нижегородская область);
10."залога" – отдых (Нижегородская область).
В группе "Культура.РФ" в ОК также размещены материалы из проекта "Азбука народной мудрости", в которой собраны известные фразеологизмы. С помощью сборника пользователи могут узнать, как правильно закатывать губу, почему колбаса деловая и зачем вязать лыко. Помимо этого, в группе есть ссылки на лекции о русском языке и литературе, например видеоматериалы о неологизмах Серебряного века и о Пушкине как об отце русского языка.
ОК и "Культура.РФ" запустили проект "Русским языком говорю" 6 июня 2024 года, тогда же анонсировали сбор диалектизмов, а после провели серию прямых эфиров с экспертами. Дискуссии были посвящены происхождению русского языка, его истории, развенчанию мифов и не только. Эксперты Максим Кронгауз
и Иван Шипнигов поговорили о том, как язык соцсетей стал бытовым и как он влияет на литературный язык, что ждёт русский язык через 100 лет. Модерировала беседу Яна Музыка. Записи эфиров также доступны в официальной группе "Культуры.РФ" в ОК.