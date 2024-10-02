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У зампреда псковского отделения "Яблока" провели обыск - РИА Новости, 02.10.2024
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11:17 02.10.2024 (обновлено: 11:38 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/obysk-1975900444.html
У зампреда псковского отделения "Яблока" провели обыск
У зампреда псковского отделения "Яблока" провели обыск - РИА Новости, 02.10.2024
У зампреда псковского отделения "Яблока" провели обыск
Обыск прошел в среду у заместителя председателя Псковского регионального отделения партии "Яблоко" Льва Шлоссберга*, сейчас политик находится на допросе,... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T11:17
2024-10-02T11:38
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Обыск прошел в среду у заместителя председателя Псковского регионального отделения партии "Яблоко" Льва Шлоссберга*, сейчас политик находится на допросе, предположительно, в связи с нарушением закона об иноагентах, сообщила пресс-служба "Яблока". "У зампреда "Яблока" Льва Шлосберга* в Пскове прошел обыск сегодня утром... Вероятная причина - якобы нарушение закона об иноагентах. Сейчас политик находится на допросе. С ним работает адвокат", – говорится в сообщении. Официальным комментарием правоохранительных органов в отношении причин обыска у Шлосберга* РИА Новости пока не располагает. Согласно информации на сайте Псковского городского суда, на 15 октября назначено рассмотрение административного дела, возбужденного в отношении Шлосберга* по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ о нарушении порядка деятельности иностранного агента. В июле Псковский горсуд назначил Шлосбергу* 30 тысяч рублей штрафа по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Из материалов на сайте Псковского городского суда также следует, что в феврале 2023 года Шлосбергу уже назначался административный штраф в размере 30 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента.Министерство юстиции России в июне 2023 года включило Шлосберга* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции.* Лицо, признанное в России иноагентом
https://ria.ru/20240926/fbr-1974898569.html
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происшествия, россия, псков, лев шлосберг, яблоко
Происшествия, Россия, Псков, Лев Шлосберг, Яблоко
У зампреда псковского отделения "Яблока" провели обыск

У зампреда псковского отделения "Яблока" провели обыск, политика допрашивают

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Обыск прошел в среду у заместителя председателя Псковского регионального отделения партии "Яблоко" Льва Шлоссберга*, сейчас политик находится на допросе, предположительно, в связи с нарушением закона об иноагентах, сообщила пресс-служба "Яблока".
"У зампреда "Яблока" Льва Шлосберга* в Пскове прошел обыск сегодня утром... Вероятная причина - якобы нарушение закона об иноагентах. Сейчас политик находится на допросе. С ним работает адвокат", – говорится в сообщении.
Полицейские возле официальной резиденции мэра Нью-Йорка Эрика Адамса. 26 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
ФБР провело обыск в доме мэра Нью-Йорка
26 сентября, 16:32
Официальным комментарием правоохранительных органов в отношении причин обыска у Шлосберга* РИА Новости пока не располагает.
Согласно информации на сайте Псковского городского суда, на 15 октября назначено рассмотрение административного дела, возбужденного в отношении Шлосберга* по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ о нарушении порядка деятельности иностранного агента. В июле Псковский горсуд назначил Шлосбергу* 30 тысяч рублей штрафа по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ.
Из материалов на сайте Псковского городского суда также следует, что в феврале 2023 года Шлосбергу уже назначался административный штраф в размере 30 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента.
Министерство юстиции России в июне 2023 года включило Шлосберга* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции.
* Лицо, признанное в России иноагентом
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ПроисшествияРоссияПсковЛев ШлосбергЯблоко
 
 
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