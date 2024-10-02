У зампреда псковского отделения "Яблока" провели обыск
У зампреда псковского отделения "Яблока" провели обыск, политика допрашивают
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Обыск прошел в среду у заместителя председателя Псковского регионального отделения партии "Яблоко" Льва Шлоссберга*, сейчас политик находится на допросе, предположительно, в связи с нарушением закона об иноагентах, сообщила пресс-служба "Яблока".
"У зампреда "Яблока" Льва Шлосберга* в Пскове прошел обыск сегодня утром... Вероятная причина - якобы нарушение закона об иноагентах. Сейчас политик находится на допросе. С ним работает адвокат", – говорится в сообщении.
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Официальным комментарием правоохранительных органов в отношении причин обыска у Шлосберга* РИА Новости пока не располагает.
Согласно информации на сайте Псковского городского суда, на 15 октября назначено рассмотрение административного дела, возбужденного в отношении Шлосберга* по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ о нарушении порядка деятельности иностранного агента. В июле Псковский горсуд назначил Шлосбергу* 30 тысяч рублей штрафа по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ.
Из материалов на сайте Псковского городского суда также следует, что в феврале 2023 года Шлосбергу уже назначался административный штраф в размере 30 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента.
Министерство юстиции России в июне 2023 года включило Шлосберга* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции.
* Лицо, признанное в России иноагентом