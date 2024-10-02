https://ria.ru/20241002/obysk-1975900444.html

У зампреда псковского отделения "Яблока" провели обыск

У зампреда псковского отделения "Яблока" провели обыск - РИА Новости, 02.10.2024

У зампреда псковского отделения "Яблока" провели обыск

Обыск прошел в среду у заместителя председателя Псковского регионального отделения партии "Яблоко" Льва Шлоссберга*, сейчас политик находится на допросе,... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T11:17

2024-10-02T11:17

2024-10-02T11:38

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Обыск прошел в среду у заместителя председателя Псковского регионального отделения партии "Яблоко" Льва Шлоссберга*, сейчас политик находится на допросе, предположительно, в связи с нарушением закона об иноагентах, сообщила пресс-служба "Яблока". "У зампреда "Яблока" Льва Шлосберга* в Пскове прошел обыск сегодня утром... Вероятная причина - якобы нарушение закона об иноагентах. Сейчас политик находится на допросе. С ним работает адвокат", – говорится в сообщении. Официальным комментарием правоохранительных органов в отношении причин обыска у Шлосберга* РИА Новости пока не располагает. Согласно информации на сайте Псковского городского суда, на 15 октября назначено рассмотрение административного дела, возбужденного в отношении Шлосберга* по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ о нарушении порядка деятельности иностранного агента. В июле Псковский горсуд назначил Шлосбергу* 30 тысяч рублей штрафа по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Из материалов на сайте Псковского городского суда также следует, что в феврале 2023 года Шлосбергу уже назначался административный штраф в размере 30 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента.Министерство юстиции России в июне 2023 года включило Шлосберга* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции.* Лицо, признанное в России иноагентом

https://ria.ru/20240926/fbr-1974898569.html

https://ria.ru/20240606/frantsiya-1951017053.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, псков, лев шлосберг, яблоко