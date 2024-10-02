При атаках ВСУ по ДНР пострадали три мирных жителя
Пушилин: ВСУ выпустили по ДНР более 80 боеприпасов, пострадали три человека
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали при атаках украинских войск по территории ДНР в среду, со стороны ВСУ выпущено более 80 боеприпасов, сообщил глава региона Денис Пушилин.
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"Три мирных жителя пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал он в своем Telegram-канале.
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По данным главы региона, в Никитовском районе Горловки в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона ВСУ на служебный автомобиль пострадали два сотрудника предприятия "Вода Донбасса". Вследствие обстрела Горловки ранения получила пожилая женщина 1945 года рождения. Пушилин отметил, что пострадавшим оказана медицинская помощь.
Кроме того, при атаках ВСУ по ДНР повреждения получили девять жилых домостроений и здание администрации городского округа Горловка.
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 32 вооруженных атаки, выпущено более 80 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - добавил Пушилин.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.