https://ria.ru/20241002/obstrely-1976045301.html

При атаках ВСУ по ДНР пострадали три мирных жителя

При атаках ВСУ по ДНР пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 02.10.2024

При атаках ВСУ по ДНР пострадали три мирных жителя

Три мирных жителя пострадали при атаках украинских войск по территории ДНР в среду, со стороны ВСУ выпущено более 80 боеприпасов, сообщил глава региона Денис... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T21:58

2024-10-02T21:58

2024-10-02T21:58

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

вооруженные силы украины

вода донбасса

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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали при атаках украинских войск по территории ДНР в среду, со стороны ВСУ выпущено более 80 боеприпасов, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Три мирных жителя пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал он в своем Telegram-канале. По данным главы региона, в Никитовском районе Горловки в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона ВСУ на служебный автомобиль пострадали два сотрудника предприятия "Вода Донбасса". Вследствие обстрела Горловки ранения получила пожилая женщина 1945 года рождения. Пушилин отметил, что пострадавшим оказана медицинская помощь. Кроме того, при атаках ВСУ по ДНР повреждения получили девять жилых домостроений и здание администрации городского округа Горловка. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 32 вооруженных атаки, выпущено более 80 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - добавил Пушилин. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240930/ugledar-1975360052.html

https://ria.ru/20241002/ukraina-1975808987.html

горловка

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины, вода донбасса, нато