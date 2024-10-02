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Умер актер Алексей Облаков
Умер актер Алексей Облаков - РИА Новости, 02.10.2024
Умер актер Алексей Облаков
Актер из фильма "Сволочи" Алексей Облаков умер в возрасте 41 года, сообщается на странице артиста в социальной сети "ВКонтакте". РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T15:27
2024-10-02T15:27
2024-10-02T21:49
россия
молодая гвардия
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Актер из фильма "Сволочи" Алексей Облаков умер в возрасте 41 года, сообщается на странице артиста в социальной сети "ВКонтакте". "Лешка Тучка, 2.11.1982 — 2.10.2024. Скорбим", — говорится в публикации. Облаков дебютировал в кино в 2006 году, исполнив роль в драме "Сволочи". Он также снимался в таких фильмах, как "Боец. Рождение легенды", "Молодая гвардия", "СОБР" и других. Актер работал каскадером в фильме "Неверность", сериалах "Молодая гвардия", "Тайны дворцовых переворотов" и ряде других.
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россия, молодая гвардия
Умер актер Алексей Облаков
Актер из фильма "Сволочи" Алексей Облаков умер в возрасте 41 года