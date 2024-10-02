https://ria.ru/20241002/novak-1976013395.html

Новак рассказал о реакции нефтяного рынка на ситуацию на Ближнем Востоке

Новак рассказал о реакции нефтяного рынка на ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.10.2024

Новак рассказал о реакции нефтяного рынка на ситуацию на Ближнем Востоке

Мировой рынок нефти резко отреагировал на эскалацию на Ближнем Востоке, но это было уже частично заложено в цене на "черное золото", заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T18:13

2024-10-02T18:13

2024-10-02T19:13

экономика

цены на нефть

ближний восток

россия

александр новак

brent

израиль

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Мировой рынок нефти резко отреагировал на эскалацию на Ближнем Востоке, но это было уже частично заложено в цене на "черное золото", заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Как мы видим, рынок в последние два дня довольно-таки резко отреагировал, на несколько процентов цена на нефть выросла. В первый день это было примерно 4%. 2-3% сегодня мы видим рост. Я считаю, что в целом это не то колебание, которое могло быть, поскольку сам конфликт на Ближнем Востоке в целом уже был заложен частично в цене", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".Ранее во вторник армия Израиля сообщила, что Иран запустил ракеты в направлении страны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Цены на нефть Brent вечером достигли 75 долларов за баррель, впервые с 24 сентября, хотя еще утром падали ниже 70 долларов.В среду котировки продолжили расти, цена барреля превышала 76 долларов - впервые с 3 сентября.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

ближний восток

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Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, ближний восток, россия, александр новак, brent, израиль