Рейтинг@Mail.ru
Новак рассказал о реакции нефтяного рынка на ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
18:13 02.10.2024 (обновлено: 19:13 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/novak-1976013395.html
Новак рассказал о реакции нефтяного рынка на ситуацию на Ближнем Востоке
Новак рассказал о реакции нефтяного рынка на ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.10.2024
Новак рассказал о реакции нефтяного рынка на ситуацию на Ближнем Востоке
Мировой рынок нефти резко отреагировал на эскалацию на Ближнем Востоке, но это было уже частично заложено в цене на "черное золото", заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T18:13
2024-10-02T19:13
экономика
цены на нефть
ближний восток
россия
александр новак
brent
израиль
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945540478_0:54:2980:1730_1920x0_80_0_0_36ad5d86aea9cf2da3763c03415ef202.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Мировой рынок нефти резко отреагировал на эскалацию на Ближнем Востоке, но это было уже частично заложено в цене на "черное золото", заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Как мы видим, рынок в последние два дня довольно-таки резко отреагировал, на несколько процентов цена на нефть выросла. В первый день это было примерно 4%. 2-3% сегодня мы видим рост. Я считаю, что в целом это не то колебание, которое могло быть, поскольку сам конфликт на Ближнем Востоке в целом уже был заложен частично в цене", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".Ранее во вторник армия Израиля сообщила, что Иран запустил ракеты в направлении страны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Цены на нефть Brent вечером достигли 75 долларов за баррель, впервые с 24 сентября, хотя еще утром падали ниже 70 долларов.В среду котировки продолжили расти, цена барреля превышала 76 долларов - впервые с 3 сентября.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
ближний восток
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945540478_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_d93218e11a1d25d9b24c6c64246e4393.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, ближний восток, россия, александр новак, brent, израиль
Экономика, Цены на нефть, Ближний Восток, Россия, Александр Новак, Brent, Израиль, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Новак рассказал о реакции нефтяного рынка на ситуацию на Ближнем Востоке

Новак заявил, что рынок нефти резко отреагировал на эскалацию на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Александр Новак . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Мировой рынок нефти резко отреагировал на эскалацию на Ближнем Востоке, но это было уже частично заложено в цене на "черное золото", заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
«
"Как мы видим, рынок в последние два дня довольно-таки резко отреагировал, на несколько процентов цена на нефть выросла. В первый день это было примерно 4%. 2-3% сегодня мы видим рост. Я считаю, что в целом это не то колебание, которое могло быть, поскольку сам конфликт на Ближнем Востоке в целом уже был заложен частично в цене", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Ранее во вторник армия Израиля сообщила, что Иран запустил ракеты в направлении страны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Цены на нефть Brent вечером достигли 75 долларов за баррель, впервые с 24 сентября, хотя еще утром падали ниже 70 долларов.
В среду котировки продолжили расти, цена барреля превышала 76 долларов - впервые с 3 сентября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
1 октября, 13:52
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьБлижний ВостокРоссияАлександр НовакBrentИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала