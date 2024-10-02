https://ria.ru/20241002/noutbuk-1975804961.html

Обзор ноутбука HONOR MagicBook Art 14: легкий, мощный и яркий

Обзор ноутбука HONOR MagicBook Art 14: легкий, мощный и яркий - РИА Новости, 02.10.2024

Обзор ноутбука HONOR MagicBook Art 14: легкий, мощный и яркий

HONOR представила глобальную версию ноутбука MagicBook Art 14 (Арт 14) — "суперлегкая" модель на производительной платформе, в корпусе которой использованы... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T15:11

2024-10-02T15:11

2024-10-02T17:32

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HONOR представила глобальную версию ноутбука MagicBook Art 14 (Арт 14) — "суперлегкая" модель на производительной платформе, в корпусе которой использованы магний и титан. Впрочем, "фишки" на этом не кончаются. Знакомимся с моделью в обзоре РИА Новости.ДизайнПеред нами 14,6-дюймовый ноутбук с толщиной корпуса в один сантиметр и весом один килограмм — благодаря конструкции увеличенный дисплей уместился в шасси 14-дюймовой модели. Устройство удобно носить с собой, что в сумке, что в рюкзаке: иной современный планшет с клавиатурой будет тяжелее.В материалах корпуса много оригинальных решений. Во-первых, это приятное на ощупь покрытие, которое не "собирает" отпечатки и пыль. Во-вторых, крепкий корпус MagicBook Art 14 выполнен из магниевого сплава, а основание клавиатуры – из титана. За счет последнего масса ноутбука снизилась на 16% по сравнению с предыдущей моделью MagicBook.Тест на открытие крышки одной рукой HONOR MagicBook Art 14 проходит — шарнир позволяет ей раскрываться примерно на 160 градусов. Он же надежно "держит" крышку, даже если работать на ходу, она не трясется.Для ноутбука доступны два цвета — "нефритовый зеленый" и "туманный белый". Именно последний и попал к нам на обзор, удивив градиентами и переходами цветов, в такой расцветке MagicBook Art 14 буквально притягивает взгляды окружающих.Дисплей и камераHONOR MagicBook Art 14 стал флагманом модельной линейки ноутбуков компании, так что дисплей ему дали соответствующий — это OLED (органический светодиод)-экран диагональю 14,6 дюймов, разрешением 3120x2080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Кстати, когда вы только распакуете ноутбук, высокую герцовку придется включить вручную в настройках Windows — по умолчанию матрица обновляется на 60 Гц.Использование OLED (органический светодиод) -матрицы позволило добиться естественной цветопередачи. Пиковая яркость экрана составляет 700 нит — есть даже автоматическая регулировка в зависимости от освещения вокруг.Оборотная сторона такого экрана — мерцание от ШИМ на низких уровнях подсветки. Неприятный для глаза эффект минимизирован благодаря использованию высокочастотного ШИМ на 4320 Гц даже на минимальном уровне подсветки коэффициент пульсации не превышает 10%.Инженерам HONOR удалось сделать крайне тонкие рамки даже по меркам класса, благодаря чему ноутбук щеголяет полезной площадью в 97%. С этим связана другая особенность HONOR MagicBook Art 14 — съемная магнитная AI (искусственный интеллект) -камера, которая прячется в левом в торце корпуса: блок подключается к контактной группе на верхней грани крышки. Решение оригинальное, оно полностью устроит пользователя, переживающего за свою конфиденциальность. А вот разрешение осталось "ноутбучным" — камера делает снимки в 2 Мп и снимает видео в Full HD (Фул ЭйчДи).Управление и набор текстаТитановое основание клавиатуры не означает, что сами клавиши из этого металла — они пластиковые. Экспериментов с конструктивом здесь нет, эргономика тут классическая для привычной раскладки компактного ноутбука: клавиши стандартной площади с длинным (1,5 мм) ходом. Набирать текст и работать с большими массивами данных с этой клавиатурой удобно. Посетовать можно разве на клавишу включения (она же сканер отпечатков пальцев) в fn-ряду.Кстати, датчик освещения, который используется для регулировки яркости экрана, можно задействовать и для автоподсветки клавиатуры. Всего же тут три уровня подсветки клавиш, яркость равномерная.Относительно площади топкейса площади тачпада тут огромная, что не может не радовать. К стандартным жестам Windows здесь добавлены дополнительные, вроде постукивания костяшкой пальца по сенсору. И куда без виброотклика — он здесь есть, все по последней моде индустрии.Производительность и коммуникацииДля MagicBook Art 14 доступны две конфигурации — с Intel Core Ultra 5 125H или Core Ultra 7 155H с 14 или 16 ядрами соответственно. Обе получили по 32 гигабайта оперативной памяти и террабайтному накопителю. К нам на тест попала топовая версия с Core Ultra 7 с рабочей частотой 4,8 ГГц.Довольно смело ставить чипсет с литерой "H" в тонкий ноутбук — так Intel обозначает чипсеты с высокой производительностью. При разработке HONOR MagicBook Art 14 предусмотрели все нюансы, возникающие с охлаждением мощного "железа" в компактном корпусе. Здесь использована система охлаждения Bionic VC (Бионик ВиСи) с испарительной камерой из композитов. На практике это означает, что даже под нагрузкой ноутбук не сбрасывает рабочую частоту, а активная система охлаждения относительно тихая.Интегрированная видеокарта Intel Arc (Арк) вместе с мощным процессором обеспечивают высокую производительность в создании контента, графических приложениях и играх. Если это современный тайтл, поиграть можно на базовых настройках графики с комфортным фреймрейтом.Есть тут и софт для интеграции в экосистему HONOR. Так, функция "‎Мультиэкран" обеспечивает взаимодействие с мобильными приложениями на экране ноутбука и передачу файлов. HONOR Device Clone (Онор клонирование устройства) позволяет быстро передать все файлы и некоторые настройки с другого устройства на HONOR MagicBook. HONOR Share (Онор делиться) поможет быстро передавать любые файлы, изображения и видео между устройствами HONOR.Радует, что несмотря на тонкий корпус, HONOR MagicBook Art 14 получил полноценный набор портов — два USB-C (ЮСБИ-СИ), один из которых с поддержкой Thunderbolt 4, один USB-A 3.2, HDMI и аудиоджек.Топовый ноутбук получил и современные беспроводные интерфейсы — Вайфай 6 и Блютус 5.3. Здесь применили антенну HONOR Gold (золотой) — она способна обеспечить подключение к сети в охвате 360° и в радиусе 360 м благодаря двум режимам приема сигнала, что позволяет снизить помехи, создаваемые внешними факторами, до 50% по сравнению с привычными решениями.Звук и автономностьНоутбуку досталась аудиосистема из шести динамиков класса Hi-Fi: 4 низкочастотных и 2 высокочастотных динамика. Кроме того, аудиосистема использует запатентованный движок HONOR Spatial Audio (пространственное аудио) и ИИ-технологии для создания пространственного звука. Он создает реалистичное 3D (ЗД)-звучание. В работе микрофонов тут тоже использованы алгоритмы искусственного интеллекта — они помогают подавлять шум вокруг спикера.В тонкий корпус спрятан аккумулятор емкостью 60 Вт/ч. Производитель обещает 9,5 часа автономной работы — у нас он продержался 8,5 часа в режиме офисной машинки с включенной высокой частотой обновления экрана. Комплектная зарядка тут быстрая, мощностью в 65 Вт. ИтогоКомпания HONOR сделала одновременно изящный и мощный ноутбук — MagicBook Art 14 при массе в килограмм удивляет своими возможностями и подойдет буквально для любого сценария использования, где нужна компактность и высокая производительность.Предзаказ стартовал 1 октября и продлится до 14 октября. Стоимость конфигурации с процессором Ultra 5 и 32 ГБ + 1 ТБ памяти составляет 179 999 рублей, версии Ultra 7 32 ГБ + 1 ТБ — 199 999 рублей. В период предзаказа с 1 по 14 октября действует специальное предложение: скидка 20 000 рублей и планшет HONOR Pad 9 5G в подарок.Информация об организаторе, правилах спецпредложения, количестве подарков, сроках, месте, порядке их получения на сайте.Информация о продавце:ООО "МВМ" 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, 5 этаж, помещение II, комната 3, ОГРН 1057746840095, ИНН 7707548740, КПП 997350001, БИК 044525225.Реклама, Рекламодатель ООО "АБСОЛЮТ ТРЕЙД", ИНН: 5024177951, erid: F7NfYUJCUneP2WUL1tUQ

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