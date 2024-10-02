https://ria.ru/20241002/nikolaev-1975862224.html
Беларусь увеличит поставки в Якутию тракторов и пассажирских автобусов
Беларусь увеличит поставки в Якутию тракторов и пассажирских автобусов - РИА Новости, 02.10.2024
Беларусь увеличит поставки в Якутию тракторов и пассажирских автобусов
Беларусь сможет увеличить поставки в Якутию тракторов и пассажирских автобусов, глава региона Айсен Николаев встретился с руководством Минского тракторного и... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T07:17
2024-10-02T07:17
2024-10-02T08:58
республика саха (якутия)
россия
белоруссия
айсен николаев
минский автомобильный завод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975871050_0:82:1280:802_1920x0_80_0_0_8d74c6c948642fd8ac5c88920bb76790.jpg
ЯКУТСК, 2 окт - РИА Новости. Беларусь сможет увеличить поставки в Якутию тракторов и пассажирских автобусов, глава региона Айсен Николаев встретился с руководством Минского тракторного и автомобильного заводов, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Ранее сообщалось о том, что в Якутии кратно увеличат поставки белорусских карьерных самосвалов БЕЛАЗ. "Вопросы увеличения объемов поставок в Якутию белорусской сельскохозяйственной и большегрузной техники обсуждались на встрече Главы республики Айсена Николаева с руководством Минского тракторного и автомобильного заводов. В Минском автомобильном заводе глава Якутии ознакомился с продукцией крупного холдинга "БелАвтоМАЗ", - информирует пресс-служба. Николаев подчеркнул, что тракторы МТЗ используют в Якутии для выполнения многих видов сельскохозяйственных работ. При этом для достижения в республике стратегических целей увеличения производства местной сельхозпродукции и сырья потребность в качественной технике возрастает. "Мы не только сможем, но и обязаны вместе сделать все, чтобы уйти от диктата Запада в области технологий. Россия и Беларусь, считаю, способны совместно создать любую технологию. Главное, чтобы было желание, чтобы были настроены на это предприятия и их коллективы. Вижу, что это по направлениям поставки техники, которая нам сегодня нужна, Республика Беларусь способна многие вопросы для нас закрыть. Уверены, так оно и получится", - сказал он. Пассажирская автомобильная техника марки "МАЗ" представлена 15 моделями автобусов более ста модификаций. Как отметили представители компании, техника МАЗ легко преодолевает бездорожье и проселочные дороги, полуприцепы и прицепы очень популярны среди потребителей, благодаря уникальным техническим характеристикам техника может перевозить самый широкий спектр грузов от стройматериалов до леса.
https://ria.ru/20240930/yakutiya-1975560555.html
https://ria.ru/20241002/belaz-1975860386.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975871050_14:0:1150:852_1920x0_80_0_0_48c5373cb8d22726bd8ef9862120f65c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, айсен николаев, минский автомобильный завод
Республика Саха (Якутия), Россия, Белоруссия, Айсен Николаев, Минский автомобильный завод
Беларусь увеличит поставки в Якутию тракторов и пассажирских автобусов
Николаев: Беларусь увеличит поставки в Якутию тракторов и пассажирских автобусов
ЯКУТСК, 2 окт - РИА Новости. Беларусь сможет увеличить поставки в Якутию тракторов и пассажирских автобусов, глава региона Айсен Николаев встретился с руководством Минского тракторного и автомобильного заводов, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Ранее сообщалось о том, что в Якутии кратно увеличат поставки белорусских карьерных самосвалов БЕЛАЗ.
"Вопросы увеличения объемов поставок в Якутию белорусской сельскохозяйственной и большегрузной техники обсуждались на встрече Главы республики Айсена Николаева с руководством Минского тракторного и автомобильного заводов. В Минском автомобильном заводе
глава Якутии ознакомился с продукцией крупного холдинга "БелАвтоМАЗ", - информирует пресс-служба.
Николаев подчеркнул, что тракторы МТЗ используют в Якутии для выполнения многих видов сельскохозяйственных работ. При этом для достижения в республике стратегических целей увеличения производства местной сельхозпродукции и сырья потребность в качественной технике возрастает.
"Мы не только сможем, но и обязаны вместе сделать все, чтобы уйти от диктата Запада в области технологий. Россия
и Беларусь, считаю, способны совместно создать любую технологию. Главное, чтобы было желание, чтобы были настроены на это предприятия и их коллективы. Вижу, что это по направлениям поставки техники, которая нам сегодня нужна, Республика Беларусь способна многие вопросы для нас закрыть. Уверены, так оно и получится", - сказал он.
Пассажирская автомобильная техника марки "МАЗ" представлена 15 моделями автобусов более ста модификаций. Как отметили представители компании, техника МАЗ легко преодолевает бездорожье и проселочные дороги, полуприцепы и прицепы очень популярны среди потребителей, благодаря уникальным техническим характеристикам техника может перевозить самый широкий спектр грузов от стройматериалов до леса.