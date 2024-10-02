https://ria.ru/20241002/nikolaev-1975862224.html

Беларусь увеличит поставки в Якутию тракторов и пассажирских автобусов

Беларусь увеличит поставки в Якутию тракторов и пассажирских автобусов - РИА Новости, 02.10.2024

Беларусь увеличит поставки в Якутию тракторов и пассажирских автобусов

Беларусь сможет увеличить поставки в Якутию тракторов и пассажирских автобусов, глава региона Айсен Николаев встретился с руководством Минского тракторного и... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T07:17

2024-10-02T07:17

2024-10-02T08:58

республика саха (якутия)

россия

белоруссия

айсен николаев

минский автомобильный завод

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ЯКУТСК, 2 окт - РИА Новости. Беларусь сможет увеличить поставки в Якутию тракторов и пассажирских автобусов, глава региона Айсен Николаев встретился с руководством Минского тракторного и автомобильного заводов, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Ранее сообщалось о том, что в Якутии кратно увеличат поставки белорусских карьерных самосвалов БЕЛАЗ. "Вопросы увеличения объемов поставок в Якутию белорусской сельскохозяйственной и большегрузной техники обсуждались на встрече Главы республики Айсена Николаева с руководством Минского тракторного и автомобильного заводов. В Минском автомобильном заводе глава Якутии ознакомился с продукцией крупного холдинга "БелАвтоМАЗ", - информирует пресс-служба. Николаев подчеркнул, что тракторы МТЗ используют в Якутии для выполнения многих видов сельскохозяйственных работ. При этом для достижения в республике стратегических целей увеличения производства местной сельхозпродукции и сырья потребность в качественной технике возрастает. "Мы не только сможем, но и обязаны вместе сделать все, чтобы уйти от диктата Запада в области технологий. Россия и Беларусь, считаю, способны совместно создать любую технологию. Главное, чтобы было желание, чтобы были настроены на это предприятия и их коллективы. Вижу, что это по направлениям поставки техники, которая нам сегодня нужна, Республика Беларусь способна многие вопросы для нас закрыть. Уверены, так оно и получится", - сказал он. Пассажирская автомобильная техника марки "МАЗ" представлена 15 моделями автобусов более ста модификаций. Как отметили представители компании, техника МАЗ легко преодолевает бездорожье и проселочные дороги, полуприцепы и прицепы очень популярны среди потребителей, благодаря уникальным техническим характеристикам техника может перевозить самый широкий спектр грузов от стройматериалов до леса.

https://ria.ru/20240930/yakutiya-1975560555.html

https://ria.ru/20241002/belaz-1975860386.html

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россия, белоруссия, айсен николаев, минский автомобильный завод