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Небензю возмутило решение Израиля объявить генсека ООН персоной нон грата - РИА Новости, 02.10.2024
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18:55 02.10.2024 (обновлено: 19:04 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/nebenzja-1976020199.html
Небензю возмутило решение Израиля объявить генсека ООН персоной нон грата
Небензю возмутило решение Израиля объявить генсека ООН персоной нон грата - РИА Новости, 02.10.2024
Небензю возмутило решение Израиля объявить генсека ООН персоной нон грата
Объявление Израилем генсека ООН Антониу Гутерреша persona non grata – хамское решение и пощечина Всемирной Организации, РФ призывает отреагировать на этот... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T18:55
2024-10-02T19:04
в мире
израиль
россия
тель-авив
антониу гутерреш
василий небензя
оон
хамас
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ООН, 2 окт – РИА Новости. Объявление Израилем генсека ООН Антониу Гутерреша persona non grata – хамское решение и пощечина Всемирной Организации, РФ призывает отреагировать на этот возмутительный шаг, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "Сегодняшняя новость об объявлении генерального секретаря ООН persona non grata в Израиле – это неслыханное и в высшей степени хамское решение. Это пощечина не только ООН, но и всем нам. Призываем членов Совета и членов ООН отреагировать на этот возмутительный шаг. Еще раз повторяю, необходимый для решения этих задач инструментарий у Совета имеется. Вопрос лишь в наличии политической воле. А она у нас есть. А у вас? Призываем всех как можно скорее дать ответ на этот вопрос", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН. Ранее в среду МИД Израиля объявил Гутерреша персоной нон-грата и запретил ему въезд в страну. Как указывается в заявлении главы ведомства, Гутерреш не осудил иранскую ракетную атаку и поэтому "не заслуживает того, чтобы ступить на землю Израиля". Также генсека ООН обвинили в поддержке бойцов палестинского движения ХАМАС, которые вторглись в Израиль 7 октября 2023 года, в Тель-Авиве заявили, что такое поведение станет "пятном в истории ООН на долгие годы".
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в мире, израиль, россия, тель-авив, антониу гутерреш, василий небензя, оон, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Россия, Тель-Авив, Антониу Гутерреш, Василий Небензя, ООН, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Небензю возмутило решение Израиля объявить генсека ООН персоной нон грата

Небензя назвал объявление Гутерреша персоной нон грата в Израиле пощечиной ООН

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш . Архивное фото
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ООН, 2 окт – РИА Новости. Объявление Израилем генсека ООН Антониу Гутерреша persona non grata – хамское решение и пощечина Всемирной Организации, РФ призывает отреагировать на этот возмутительный шаг, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Сегодняшняя новость об объявлении генерального секретаря ООН persona non grata в Израиле – это неслыханное и в высшей степени хамское решение. Это пощечина не только ООН, но и всем нам. Призываем членов Совета и членов ООН отреагировать на этот возмутительный шаг. Еще раз повторяю, необходимый для решения этих задач инструментарий у Совета имеется. Вопрос лишь в наличии политической воле. А она у нас есть. А у вас? Призываем всех как можно скорее дать ответ на этот вопрос", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Ранее в среду МИД Израиля объявил Гутерреша персоной нон-грата и запретил ему въезд в страну. Как указывается в заявлении главы ведомства, Гутерреш не осудил иранскую ракетную атаку и поэтому "не заслуживает того, чтобы ступить на землю Израиля". Также генсека ООН обвинили в поддержке бойцов палестинского движения ХАМАС, которые вторглись в Израиль 7 октября 2023 года, в Тель-Авиве заявили, что такое поведение станет "пятном в истории ООН на долгие годы".
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Захарова прокомментировала объявление Гутерреша персоной нон грата
Вчера, 15:48
 
В миреИзраильРоссияТель-АвивАнтониу ГутеррешВасилий НебензяООНХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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