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Небензю возмутило решение Израиля объявить генсека ООН персоной нон грата

Небензю возмутило решение Израиля объявить генсека ООН персоной нон грата - РИА Новости, 02.10.2024

Небензю возмутило решение Израиля объявить генсека ООН персоной нон грата

Объявление Израилем генсека ООН Антониу Гутерреша persona non grata – хамское решение и пощечина Всемирной Организации, РФ призывает отреагировать на этот... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T18:55

2024-10-02T18:55

2024-10-02T19:04

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ООН, 2 окт – РИА Новости. Объявление Израилем генсека ООН Антониу Гутерреша persona non grata – хамское решение и пощечина Всемирной Организации, РФ призывает отреагировать на этот возмутительный шаг, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "Сегодняшняя новость об объявлении генерального секретаря ООН persona non grata в Израиле – это неслыханное и в высшей степени хамское решение. Это пощечина не только ООН, но и всем нам. Призываем членов Совета и членов ООН отреагировать на этот возмутительный шаг. Еще раз повторяю, необходимый для решения этих задач инструментарий у Совета имеется. Вопрос лишь в наличии политической воле. А она у нас есть. А у вас? Призываем всех как можно скорее дать ответ на этот вопрос", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН. Ранее в среду МИД Израиля объявил Гутерреша персоной нон-грата и запретил ему въезд в страну. Как указывается в заявлении главы ведомства, Гутерреш не осудил иранскую ракетную атаку и поэтому "не заслуживает того, чтобы ступить на землю Израиля". Также генсека ООН обвинили в поддержке бойцов палестинского движения ХАМАС, которые вторглись в Израиль 7 октября 2023 года, в Тель-Авиве заявили, что такое поведение станет "пятном в истории ООН на долгие годы".

https://ria.ru/20241002/zakharova-1975973651.html

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