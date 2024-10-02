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Ученые создали новый тип "лоскутных" электрических материалов - РИА Новости, 02.10.2024
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Наука
 
09:00 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/nauka-1975513535.html
Ученые создали новый тип "лоскутных" электрических материалов
Ученые создали новый тип "лоскутных" электрических материалов - РИА Новости, 02.10.2024
Ученые создали новый тип "лоскутных" электрических материалов
Новый тип материалов для современной электроники создали специалисты НИУ МИЭТ в составе международного исследовательского коллектива. По словам ученых,... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T09:00
2024-10-02T09:00
наука
технологии
наука
университетская наука
национальный исследовательский университет «миэт»
россия
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китай
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Новый тип материалов для современной электроники создали специалисты НИУ МИЭТ в составе международного исследовательского коллектива. По словам ученых, повышенная чувствительность новых материалов к внешним воздействиям позволит создавать более точные датчики магнитного поля для автомобилей и более емкие конденсаторы для переносных аккумуляторов. Результаты представлены в Ceramics International.Способность материала проводить ток определяется не только его химическим составом, но и расположением частиц в его структуре. Некоторые материалы при внешнем воздействии "упорядочиваются" и меняют свою способность проводить ток или накапливать заряд, рассказали специалисты Национального исследовательского университета "МИЭТ" (НИУ МИЭТ).Подобные материалы, получившие название "электрокерамика", применяются не только в научных приборах, но и в датчиках автомобилей и самолетов, и в переносных накопителях энергии (пауэрбанках). Благодаря использованию электрокерамики пауэрбанк сам "осознает", когда заряд нужно отдавать, а когда – накапливать, пояснили ученые.В то же время, по их словам, современные электрические конденсаторы имеют керамическую основу, что делает их хрупкими. Кроме того, их высокая электропроводность и малая поляризуемость понижают их способность сохранять заряд в течение долгого времени. С этим связан, например, постепенный износ аккумулятора в смартфоне.Коллектив исследователей НИУ МИЭТ вместе с коллегами из Белоруссии, Китая, Пакистана и Вьетнама разработал новый тип материалов, которые за счет "лоскутности" своей структуры обеспечивают высокую емкость и долговечность конденсатора.&quot;Структура материалов нового типа предполагает сосуществование двух и более фаз (&quot;лоскутов&quot;) с разным типом электрического взаимодействия между ионами — это так называемые релаксоры. Сосуществование нескольких таких &quot;лоскутов&quot; позволяет создавать метастабильное структурное состояние, которое предполагает высокую чувствительность этих материалов к внешнему электромагнитному полю, температуре и механическому давлению. Это позволяет использовать такие материалы в различных электротехнических устройствах&quot;, — рассказал один из авторов работы, старший научный сотрудник Института перспективных материалов и технологий (ПМТ) НИУ МИЭТ Дмитрий Карпинский.Он добавил, что в ходе синтеза таких материалов используются различные химические добавки, которые позволяют управлять их структурным состоянием, типом электрического упорядочения, а значит, и функциональными свойствами таких материалов.&quot;Мы разработали класс материалов на основе соединений висмута, самария, железа и титана с кислородом. В качестве чувствительных элементов они могут работать исправно даже при высоких температурах, что выгодно отличает их от коммерческих аналогов&quot;, — сообщил ученый.По его мнению, использование новых материалов позволит создавать конденсаторы с высокой емкостью, датчики давления, ускорения, электромагнитного излучения, обладающие высокой чувствительностью в широком интервале температур. Ожидается, что использование таких материалов в различных электротехнических устройствах значительно улучшит их характеристики, например, позволит создавать чувствительные датчики положения и ускорения (акселерометры) для современных смартфонов и автомобилей.В перспективе ученые НИУ МИЭТ планируют развить технологию синтеза электрокерамических материалов в виде тонкопленочных структур с использованием современных методов напыления на гибкие подложки.Исследование поддержано грантом Российского научного фонда (№23-19-00347) и программой "Приоритет-2030".
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технологии, наука, университетская наука, национальный исследовательский университет «миэт», россия, экология в россии, китай, пакистан, белоруссия, электроника
Наука, Технологии, Наука, Университетская наука, Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Россия, Экология в России, Китай, Пакистан, Белоруссия, электроника

Ученые создали новый тип "лоскутных" электрических материалов

© iStock.com / OlemediaЭлектрические материалы
Электрические материалы - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© iStock.com / Olemedia
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Новый тип материалов для современной электроники создали специалисты НИУ МИЭТ в составе международного исследовательского коллектива. По словам ученых, повышенная чувствительность новых материалов к внешним воздействиям позволит создавать более точные датчики магнитного поля для автомобилей и более емкие конденсаторы для переносных аккумуляторов. Результаты представлены в Ceramics International.
Способность материала проводить ток определяется не только его химическим составом, но и расположением частиц в его структуре. Некоторые материалы при внешнем воздействии "упорядочиваются" и меняют свою способность проводить ток или накапливать заряд, рассказали специалисты Национального исследовательского университета "МИЭТ" (НИУ МИЭТ).
Подобные материалы, получившие название "электрокерамика", применяются не только в научных приборах, но и в датчиках автомобилей и самолетов, и в переносных накопителях энергии (пауэрбанках). Благодаря использованию электрокерамики пауэрбанк сам "осознает", когда заряд нужно отдавать, а когда – накапливать, пояснили ученые.
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В то же время, по их словам, современные электрические конденсаторы имеют керамическую основу, что делает их хрупкими. Кроме того, их высокая электропроводность и малая поляризуемость понижают их способность сохранять заряд в течение долгого времени. С этим связан, например, постепенный износ аккумулятора в смартфоне.
Коллектив исследователей НИУ МИЭТ вместе с коллегами из Белоруссии, Китая, Пакистана и Вьетнама разработал новый тип материалов, которые за счет "лоскутности" своей структуры обеспечивают высокую емкость и долговечность конденсатора.
«

"Структура материалов нового типа предполагает сосуществование двух и более фаз ("лоскутов") с разным типом электрического взаимодействия между ионами это так называемые релаксоры. Сосуществование нескольких таких "лоскутов" позволяет создавать метастабильное структурное состояние, которое предполагает высокую чувствительность этих материалов к внешнему электромагнитному полю, температуре и механическому давлению. Это позволяет использовать такие материалы в различных электротехнических устройствах", — рассказал один из авторов работы, старший научный сотрудник Института перспективных материалов и технологий (ПМТ) НИУ МИЭТ Дмитрий Карпинский.

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Он добавил, что в ходе синтеза таких материалов используются различные химические добавки, которые позволяют управлять их структурным состоянием, типом электрического упорядочения, а значит, и функциональными свойствами таких материалов.
«

"Мы разработали класс материалов на основе соединений висмута, самария, железа и титана с кислородом. В качестве чувствительных элементов они могут работать исправно даже при высоких температурах, что выгодно отличает их от коммерческих аналогов", — сообщил ученый.

По его мнению, использование новых материалов позволит создавать конденсаторы с высокой емкостью, датчики давления, ускорения, электромагнитного излучения, обладающие высокой чувствительностью в широком интервале температур. Ожидается, что использование таких материалов в различных электротехнических устройствах значительно улучшит их характеристики, например, позволит создавать чувствительные датчики положения и ускорения (акселерометры) для современных смартфонов и автомобилей.
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Исследование поддержано грантом Российского научного фонда (№23-19-00347) и программой "Приоритет-2030".
 
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