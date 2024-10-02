https://ria.ru/20241002/nato-1975888903.html

НАТО хочет легализовать удары по России, оставшись в стороне, заявили в ГД

НАТО хочет легализовать удары по России, оставшись в стороне, заявили в ГД - РИА Новости, 02.10.2024

НАТО хочет легализовать удары по России, оставшись в стороне, заявили в ГД

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что за созданием так называемой новой украинской баллистической ракеты стоит... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T10:18

2024-10-02T10:18

2024-10-02T10:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что за созданием так называемой новой украинской баллистической ракеты стоит НАТО, которая хочет легализовать удары по России, при этом формально оставшись в стороне. Ранее Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что новая украинская баллистическая ракета прошла успешно летные испытания. "Зеленскому впору не прятаться как крыса в подземных бункерах, прикрываясь мирным населением, а привинтить к ракете седло и навсегда улететь на Запад, оставив Украину в покое и избавив ее народ от всех бед и печальной участи", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Украина сама по себе не способна к разработкам новых ракет. "За созданием так называемых новых украинских ракет, без сомнения, стоят западные специалисты из структур НАТО, которые таким образом хотят легализовать удары по России, при этом формально оставшись в стороне", - сказал депутат.

https://ria.ru/20241002/ssha-1975739278.html

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в мире, украина, россия, михаил шеремет, нато