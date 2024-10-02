https://ria.ru/20241002/nato-1975847815.html

"Пора уже понять". В Индии обратились к НАТО с требованием по Украине

"Пора уже понять". В Индии обратились к НАТО с требованием по Украине - РИА Новости, 02.10.2024

"Пора уже понять". В Индии обратились к НАТО с требованием по Украине

Страны НАТО должны прекратить вооружение Украины и заключить мир с Россией ради достижения более мирной обстановки в Евразии, заявил индийский аналитик С. Л... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T02:21

2024-10-02T02:21

2024-10-02T02:21

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Страны НАТО должны прекратить вооружение Украины и заключить мир с Россией ради достижения более мирной обстановки в Евразии, заявил индийский аналитик С. Л. Кантан в соцсети X."Украина — провальный геополитический проект глобалистов. НАТО должна признать поражение и заключить мир с Россией. Германии и остальной Европе пора уже осознать, что их будущее зависит от мирной Евразии", — написал аналитик.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241002/zelenskiy-1975843765.html

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в мире, украина, нато, индия, россия