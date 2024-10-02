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Хаменеи предупреждал Насруллу о планах Израиля убить его, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.10.2024
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20:48 02.10.2024 (обновлено: 20:49 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/nasrulla-1976039261.html
Хаменеи предупреждал Насруллу о планах Израиля убить его, сообщили СМИ
Хаменеи предупреждал Насруллу о планах Израиля убить его, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.10.2024
Хаменеи предупреждал Насруллу о планах Израиля убить его, сообщили СМИ
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупреждал генсека ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллу, что Израиль собирается его убить, и предлагал... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T20:48
2024-10-02T20:49
в мире
израиль
иран
ливан
хасан насрулла
али хаменеи
хасан насралла
хезболла
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости/Прайм. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупреждал генсека ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллу, что Израиль собирается его убить, и предлагал главе движения уехать в Иран, передает агентство Рейтер со ссылкой на три иранских источника. "Сразу же после атаки с использованием начиненных взрывчаткой пейджеров "Хезболлах" 17 сентября Хаменеи направил сообщение с посланником, чтобы попросить генсека "Хезболлах" уехать в Иран, ссылаясь на доклады разведки, которые свидетельствовали о том, что у Израиля есть оперативники внутри "Хезболлах", и что он планирует убить генсека", - передает агентство со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. Источник заявил агентству, что посланником был командующий силами "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Аббас Нилфорушан, который вместе с Насруллой погиб в бункере при израильском ударе в конце сентября. Один из собеседников агентства заявил, что Насрулла был уверен в своей безопасности и полностью доверял своему внутреннему кругу, несмотря на опасения Ирана о потенциальных проникновениях в ряды "Хезболлах". В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля начала сухопутную операцию на юге Ливана. ЦАХАЛ заявляет, что проводит ограниченные рейды против военизированной группировки "Хезболла" в приграничном районе. Во второй половине сентября Израиль под предлогом нанесения урона инфраструктуре движения "Хезболла" начал массированные бомбардировки Ливана. Среди погибших – не только лидер движения "Хезболла" шейх Хасан Насралла и ряд руководителей военизированной группировки, но и мирные граждане, число которых продолжает расти. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
https://ria.ru/20241001/iran-1975815320.html
https://ria.ru/20240930/nasrulla-1975534022.html
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в мире, израиль, иран, ливан, хасан насрулла, али хаменеи, хасан насралла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, Ливан, Хасан Насрулла, Али Хаменеи, Хасан Насралла, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Хаменеи предупреждал Насруллу о планах Израиля убить его, сообщили СМИ

Reuters: Хаменеи предупреждал генсека "Хезболлы" об израильском плане убить его

© AP Photo / Hussein MallaХасан Насрулла
Хасан Насрулла - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Хасан Насрулла. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости/Прайм. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупреждал генсека ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллу, что Израиль собирается его убить, и предлагал главе движения уехать в Иран, передает агентство Рейтер со ссылкой на три иранских источника.
"Сразу же после атаки с использованием начиненных взрывчаткой пейджеров "Хезболлах" 17 сентября Хаменеи направил сообщение с посланником, чтобы попросить генсека "Хезболлах" уехать в Иран, ссылаясь на доклады разведки, которые свидетельствовали о том, что у Израиля есть оперативники внутри "Хезболлах", и что он планирует убить генсека", - передает агентство со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.
Ракетная атака на Израиль - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Иран начал атаку на Израиль в ответ на гибель Насруллы, заявил КСИР
1 октября, 20:20
Источник заявил агентству, что посланником был командующий силами "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Аббас Нилфорушан, который вместе с Насруллой погиб в бункере при израильском ударе в конце сентября.
Один из собеседников агентства заявил, что Насрулла был уверен в своей безопасности и полностью доверял своему внутреннему кругу, несмотря на опасения Ирана о потенциальных проникновениях в ряды "Хезболлах".
В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля начала сухопутную операцию на юге Ливана. ЦАХАЛ заявляет, что проводит ограниченные рейды против военизированной группировки "Хезболла" в приграничном районе. Во второй половине сентября Израиль под предлогом нанесения урона инфраструктуре движения "Хезболла" начал массированные бомбардировки Ливана. Среди погибших – не только лидер движения "Хезболла" шейх Хасан Насралла и ряд руководителей военизированной группировки, но и мирные граждане, число которых продолжает расти.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации Хезболла Хасан Насрулла - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
С ликвидацией Насруллы операция в Ливане не закончится, заявили в Израиле
30 сентября, 14:53
 
В миреИзраильИранЛиванХасан НасруллаАли ХаменеиХасан НасраллаХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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