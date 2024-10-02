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Россия вошла в четверку крупнейших производителей мяса
Россия вошла в четверку крупнейших производителей мяса - РИА Новости, 02.10.2024
Россия вошла в четверку крупнейших производителей мяса
Россия вошла в четверку крупнейших мировых производителей мяса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с председателем правления Россельхозбанка... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T10:23
2024-10-02T10:23
2024-10-02T11:12
экономика
россия
михаил мишустин
борис листов
россельхозбанк
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Россия вошла в четверку крупнейших мировых производителей мяса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым. "Наша страна сейчас вошла в четверку крупнейших производителей, например, мяса в мире", — подчеркнул глава правительства.Премьер отметил, что показатели по большинству основных продуктов в сфере отечественного сельского хозяйства в текущем году выполнены. Мишустин также напомнил о рекордных урожаях."Президент на Восточном экономическом форуме сказал, что Россия добилась значительных результатов в области сельского хозяйства", — подчеркнул он.При этом Мишустин заявил о необходимости наращивать темпы поддержки отечественных сельхозпроизводителей. В частности, он указал, что нужно повышать доступность кредитования.
https://ria.ru/20240510/volodin-1945112293.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, борис листов, россельхозбанк
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Борис Листов, Россельхозбанк
Россия вошла в четверку крупнейших производителей мяса
Мишустин: Россия вошла в четверку крупнейших мировых производителей мяса