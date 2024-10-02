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Россия вошла в четверку крупнейших производителей мяса - РИА Новости, 02.10.2024
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10:23 02.10.2024 (обновлено: 11:12 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/myaso-1975889768.html
Россия вошла в четверку крупнейших производителей мяса
Россия вошла в четверку крупнейших производителей мяса - РИА Новости, 02.10.2024
Россия вошла в четверку крупнейших производителей мяса
Россия вошла в четверку крупнейших мировых производителей мяса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с председателем правления Россельхозбанка... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T10:23
2024-10-02T11:12
экономика
россия
михаил мишустин
борис листов
россельхозбанк
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Россия вошла в четверку крупнейших мировых производителей мяса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым. "Наша страна сейчас вошла в четверку крупнейших производителей, например, мяса в мире", — подчеркнул глава правительства.Премьер отметил, что показатели по большинству основных продуктов в сфере отечественного сельского хозяйства в текущем году выполнены. Мишустин также напомнил о рекордных урожаях."Президент на Восточном экономическом форуме сказал, что Россия добилась значительных результатов в области сельского хозяйства", — подчеркнул он.При этом Мишустин заявил о необходимости наращивать темпы поддержки отечественных сельхозпроизводителей. В частности, он указал, что нужно повышать доступность кредитования.
https://ria.ru/20240510/volodin-1945112293.html
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экономика, россия, михаил мишустин, борис листов, россельхозбанк
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Борис Листов, Россельхозбанк
Россия вошла в четверку крупнейших производителей мяса

Мишустин: Россия вошла в четверку крупнейших мировых производителей мяса

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМясной лабаз
Мясной лабаз - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Мясной лабаз. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Россия вошла в четверку крупнейших мировых производителей мяса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым.
«
"Наша страна сейчас вошла в четверку крупнейших производителей, например, мяса в мире", — подчеркнул глава правительства.
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Володин попросил Мишустина продолжать развивать сельское хозяйство
10 мая, 15:04
Премьер отметил, что показатели по большинству основных продуктов в сфере отечественного сельского хозяйства в текущем году выполнены. Мишустин также напомнил о рекордных урожаях.
«
"Президент на Восточном экономическом форуме сказал, что Россия добилась значительных результатов в области сельского хозяйства", — подчеркнул он.
При этом Мишустин заявил о необходимости наращивать темпы поддержки отечественных сельхозпроизводителей. В частности, он указал, что нужно повышать доступность кредитования.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинБорис ЛистовРоссельхозбанк
 
 
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