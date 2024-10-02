https://ria.ru/20241002/myaso-1975889768.html

Россия вошла в четверку крупнейших производителей мяса

Россия вошла в четверку крупнейших производителей мяса - РИА Новости, 02.10.2024

Россия вошла в четверку крупнейших производителей мяса

Россия вошла в четверку крупнейших мировых производителей мяса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с председателем правления Россельхозбанка... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T10:23

2024-10-02T10:23

2024-10-02T11:12

экономика

россия

михаил мишустин

борис листов

россельхозбанк

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Россия вошла в четверку крупнейших мировых производителей мяса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым. "Наша страна сейчас вошла в четверку крупнейших производителей, например, мяса в мире", — подчеркнул глава правительства.Премьер отметил, что показатели по большинству основных продуктов в сфере отечественного сельского хозяйства в текущем году выполнены. Мишустин также напомнил о рекордных урожаях."Президент на Восточном экономическом форуме сказал, что Россия добилась значительных результатов в области сельского хозяйства", — подчеркнул он.При этом Мишустин заявил о необходимости наращивать темпы поддержки отечественных сельхозпроизводителей. В частности, он указал, что нужно повышать доступность кредитования.

https://ria.ru/20240510/volodin-1945112293.html

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин, борис листов, россельхозбанк