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"Серьезно нарушат". СМИ назвали последствия удара Ирана по Израилю - РИА Новости, 02.10.2024
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14:10 02.10.2024 (обновлено: 14:52 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/mwm-1975941707.html
"Серьезно нарушат". СМИ назвали последствия удара Ирана по Израилю
"Серьезно нарушат". СМИ назвали последствия удара Ирана по Израилю - РИА Новости, 02.10.2024
"Серьезно нарушат". СМИ назвали последствия удара Ирана по Израилю
Ракетные удары Ирана могли остановить вторжение Израиля в Ливан, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T14:10
2024-10-02T14:52
в мире
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политика
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Ракетные удары Ирана могли остановить вторжение Израиля в Ливан, пишет Military Watch Magazine."Хотя масштаб ущерба, нанесенного израильским наземным войскам, остается неопределенным, ожидается, что недавние атаки как минимум серьезно нарушат запланированное наступление в Ливане", — говорится в материале.Журналисты также указали, что возможное уничтожение самолетов F-35 в результате ракетной атаки Ирана нанесло серьезный ущерб Израилю, поскольку страна могла использовать их для военных операций в Ливане.Накануне иранское агентство Shafaqna утверждало, что в результате ракетной атаки Ирана уничтожено более 20 израильских F-35.Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что было выпущено около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля.Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщали о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты, израильтяне называют урон минимальным. Они обещают нанести ответный удар, а США — прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241002/kadry-1975930250.html
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в мире, израиль, иран, ливан, f-35, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, политика
В мире, Израиль, Иран, Ливан, F-35, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Политика
"Серьезно нарушат". СМИ назвали последствия удара Ирана по Израилю

MWM: удары Ирана по Израилю могли остановить вторжение в Ливан

© Фото : соцсетиИранский удар по Израилю
Иранский удар по Израилю - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : соцсети
Иранский удар по Израилю
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Ракетные удары Ирана могли остановить вторжение Израиля в Ливан, пишет Military Watch Magazine.
«
"Хотя масштаб ущерба, нанесенного израильским наземным войскам, остается неопределенным, ожидается, что недавние атаки как минимум серьезно нарушат запланированное наступление в Ливане", — говорится в материале.
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Журналисты также указали, что возможное уничтожение самолетов F-35 в результате ракетной атаки Ирана нанесло серьезный ущерб Израилю, поскольку страна могла использовать их для военных операций в Ливане.
Накануне иранское агентство Shafaqna утверждало, что в результате ракетной атаки Ирана уничтожено более 20 израильских F-35.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что было выпущено около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля.
Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщали о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты, израильтяне называют урон минимальным. Они обещают нанести ответный удар, а США — прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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В миреИзраильИранЛиванF-35Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Политика
 
 
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