"Серьезно нарушат". СМИ назвали последствия удара Ирана по Израилю
MWM: удары Ирана по Израилю могли остановить вторжение в Ливан
© Фото : соцсетиИранский удар по Израилю
© Фото : соцсети
Иранский удар по Израилю
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Ракетные удары Ирана могли остановить вторжение Израиля в Ливан, пишет Military Watch Magazine.
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"Хотя масштаб ущерба, нанесенного израильским наземным войскам, остается неопределенным, ожидается, что недавние атаки как минимум серьезно нарушат запланированное наступление в Ливане", — говорится в материале.
Журналисты также указали, что возможное уничтожение самолетов F-35 в результате ракетной атаки Ирана нанесло серьезный ущерб Израилю, поскольку страна могла использовать их для военных операций в Ливане.
Накануне иранское агентство Shafaqna утверждало, что в результате ракетной атаки Ирана уничтожено более 20 израильских F-35.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что было выпущено около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля.
Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщали о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты, израильтяне называют урон минимальным. Они обещают нанести ответный удар, а США — прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику.
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