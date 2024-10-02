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"Серьезно нарушат". СМИ назвали последствия удара Ирана по Израилю

"Серьезно нарушат". СМИ назвали последствия удара Ирана по Израилю - РИА Новости, 02.10.2024

"Серьезно нарушат". СМИ назвали последствия удара Ирана по Израилю

Ракетные удары Ирана могли остановить вторжение Израиля в Ливан, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T14:10

2024-10-02T14:10

2024-10-02T14:52

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Ракетные удары Ирана могли остановить вторжение Израиля в Ливан, пишет Military Watch Magazine."Хотя масштаб ущерба, нанесенного израильским наземным войскам, остается неопределенным, ожидается, что недавние атаки как минимум серьезно нарушат запланированное наступление в Ливане", — говорится в материале.Журналисты также указали, что возможное уничтожение самолетов F-35 в результате ракетной атаки Ирана нанесло серьезный ущерб Израилю, поскольку страна могла использовать их для военных операций в Ливане.Накануне иранское агентство Shafaqna утверждало, что в результате ракетной атаки Ирана уничтожено более 20 израильских F-35.Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что было выпущено около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля.Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщали о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты, израильтяне называют урон минимальным. Они обещают нанести ответный удар, а США — прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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в мире, израиль, иран, ливан, f-35, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, политика