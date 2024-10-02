https://ria.ru/20241002/moskva-1976043642.html
В Москве подросток за рулем устроил ДТП
В Москве подросток за рулем устроил ДТП - РИА Новости, 02.10.2024
В Москве подросток за рулем устроил ДТП
Машина врезалась в дорожный знак и перевернулась на востоке Москвы, за рулем и в салоне были несовершеннолетние, информации о пострадавших не поступало,... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T21:31
2024-10-02T21:31
2024-10-02T21:38
происшествия
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Машина врезалась в дорожный знак и перевернулась на востоке Москвы, за рулем и в салоне были несовершеннолетние, информации о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "На Сиреневом бульваре машина врезалась в дорожный знак и опрокинулась, за рулем и в салоне, предварительно, находились подростки", - сказал собеседник агентства. По его словам, информации о пострадавших не поступало.
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
В Москве подросток за рулем устроил ДТП
На востоке Москвы машина врезалась в дорожный знак, за рулем был подросток
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Машина врезалась в дорожный знак и перевернулась на востоке Москвы, за рулем и в салоне были несовершеннолетние, информации о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"На Сиреневом бульваре машина врезалась в дорожный знак и опрокинулась, за рулем и в салоне, предварительно, находились подростки", - сказал собеседник агентства.
По его словам, информации о пострадавших не поступало.