https://ria.ru/20241002/moskva-1976026327.html

В Москве задержали мужчину, устроившего погром в церковной лавке

В Москве задержали мужчину, устроившего погром в церковной лавке - РИА Новости, 02.10.2024

В Москве задержали мужчину, устроившего погром в церковной лавке

Полиция задержала москвича с признаками опьянения, устроившего погром в церковной лавке на территории храма Христа Спасителя в Москве, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T19:30

2024-10-02T19:30

2024-10-02T19:30

происшествия

москва

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Полиция задержала москвича с признаками опьянения, устроившего погром в церковной лавке на территории храма Христа Спасителя в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. По информации ведомства, поступила информация, что неизвестный мужчина ломает стеклянную витрину в церковной лавке на территории храма Христа Спасителя. "На месте происшествия задержали 37-летнего жителя столицы с внешними признаками опьянения. Мужчина не смог внятно объяснить стражам порядка свой поступок", - отметили в ведомстве. Мужчина разбил витрину и повредил руку, прибывшие медики забрали его в медучреждение для оказания помощи, добавили в МВД. Решается вопрос о привлечении правонарушителя к установленной законом ответственности.

https://ria.ru/20240914/pogrom-1972668934.html

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происшествия, москва, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)