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В Москве задержали мужчину, устроившего погром в церковной лавке - РИА Новости, 02.10.2024
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19:30 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/moskva-1976026327.html
В Москве задержали мужчину, устроившего погром в церковной лавке
В Москве задержали мужчину, устроившего погром в церковной лавке - РИА Новости, 02.10.2024
В Москве задержали мужчину, устроившего погром в церковной лавке
Полиция задержала москвича с признаками опьянения, устроившего погром в церковной лавке на территории храма Христа Спасителя в Москве, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T19:30
2024-10-02T19:30
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Полиция задержала москвича с признаками опьянения, устроившего погром в церковной лавке на территории храма Христа Спасителя в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. По информации ведомства, поступила информация, что неизвестный мужчина ломает стеклянную витрину в церковной лавке на территории храма Христа Спасителя. "На месте происшествия задержали 37-летнего жителя столицы с внешними признаками опьянения. Мужчина не смог внятно объяснить стражам порядка свой поступок", - отметили в ведомстве. Мужчина разбил витрину и повредил руку, прибывшие медики забрали его в медучреждение для оказания помощи, добавили в МВД. Решается вопрос о привлечении правонарушителя к установленной законом ответственности.
https://ria.ru/20240914/pogrom-1972668934.html
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происшествия, москва, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве задержали мужчину, устроившего погром в церковной лавке

В Москве задержали мужчину, устроившего погром в лавке храма Христа Спасителя

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Полиция задержала москвича с признаками опьянения, устроившего погром в церковной лавке на территории храма Христа Спасителя в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
По информации ведомства, поступила информация, что неизвестный мужчина ломает стеклянную витрину в церковной лавке на территории храма Христа Спасителя.
"На месте происшествия задержали 37-летнего жителя столицы с внешними признаками опьянения. Мужчина не смог внятно объяснить стражам порядка свой поступок", - отметили в ведомстве.
Мужчина разбил витрину и повредил руку, прибывшие медики забрали его в медучреждение для оказания помощи, добавили в МВД.
Решается вопрос о привлечении правонарушителя к установленной законом ответственности.
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ПроисшествияМоскваРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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