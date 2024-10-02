https://ria.ru/20241002/moskva-1975972646.html

Дептранс Москвы опубликовал статистику по стажу водителей, попавших в ДТП

Дептранс Москвы опубликовал статистику по стажу водителей, попавших в ДТП - РИА Новости, 02.10.2024

Дептранс Москвы опубликовал статистику по стажу водителей, попавших в ДТП

Стаж вождения более 20 лет имеют 30% водителей, которые попали в ДТП с начала 2024 года в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T15:46

2024-10-02T15:46

2024-10-02T15:46

авто

москва

центр организации дорожного движения (цодд)

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Стаж вождения более 20 лет имеют 30% водителей, которые попали в ДТП с начала 2024 года в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Эксперты ЦОДД проанализировали данные за 8 месяцев этого года ... 30% автомобилистов, которые попали в ДТП, имеют стаж вождения более 20 лет", - говорится в сообщении. Уточняется, что молодые люди, которые недавно сели за руль, часто не понимают габариты автомобиля и поэтому нарушают правила дорожного движения. Они чаще других наезжают на препятствия и стоящие машины. "Люди среднего возраста чувствуют себя на дорогах уверенно и нередко осмеливаются выехать на встречную полосу. Это приводит к столкновениям. Люди старшего возраста хуже замечают пешеходов и велосипедистов, поэтому часто не пропускают их", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240819/dorogi-1966954708.html

москва

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, москва, центр организации дорожного движения (цодд), департамент транспорта г. москвы