Дептранс Москвы опубликовал статистику по стажу водителей, попавших в ДТП
Дептранс: стаж вождения от 20 лет имеют 30% водителей, попавших в ДТП в Москве
© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия ДТП с участием нескольких машин на Крестовском путепроводе на проспекте Мира в Москве
Последствия ДТП с участием нескольких машин на Крестовском путепроводе на проспекте Мира в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Стаж вождения более 20 лет имеют 30% водителей, которые попали в ДТП с начала 2024 года в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
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"Эксперты ЦОДД проанализировали данные за 8 месяцев этого года ... 30% автомобилистов, которые попали в ДТП, имеют стаж вождения более 20 лет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что молодые люди, которые недавно сели за руль, часто не понимают габариты автомобиля и поэтому нарушают правила дорожного движения. Они чаще других наезжают на препятствия и стоящие машины.
"Люди среднего возраста чувствуют себя на дорогах уверенно и нередко осмеливаются выехать на встречную полосу. Это приводит к столкновениям. Люди старшего возраста хуже замечают пешеходов и велосипедистов, поэтому часто не пропускают их", - добавили в ведомстве.
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