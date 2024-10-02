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Дептранс Москвы опубликовал статистику по стажу водителей, попавших в ДТП - РИА Новости, 02.10.2024
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15:46 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/moskva-1975972646.html
Дептранс Москвы опубликовал статистику по стажу водителей, попавших в ДТП
Дептранс Москвы опубликовал статистику по стажу водителей, попавших в ДТП - РИА Новости, 02.10.2024
Дептранс Москвы опубликовал статистику по стажу водителей, попавших в ДТП
Стаж вождения более 20 лет имеют 30% водителей, которые попали в ДТП с начала 2024 года в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T15:46
2024-10-02T15:46
авто
москва
центр организации дорожного движения (цодд)
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Стаж вождения более 20 лет имеют 30% водителей, которые попали в ДТП с начала 2024 года в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Эксперты ЦОДД проанализировали данные за 8 месяцев этого года ... 30% автомобилистов, которые попали в ДТП, имеют стаж вождения более 20 лет", - говорится в сообщении. Уточняется, что молодые люди, которые недавно сели за руль, часто не понимают габариты автомобиля и поэтому нарушают правила дорожного движения. Они чаще других наезжают на препятствия и стоящие машины. "Люди среднего возраста чувствуют себя на дорогах уверенно и нередко осмеливаются выехать на встречную полосу. Это приводит к столкновениям. Люди старшего возраста хуже замечают пешеходов и велосипедистов, поэтому часто не пропускают их", - добавили в ведомстве.
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авто, москва, центр организации дорожного движения (цодд), департамент транспорта г. москвы
Авто, Москва, Центр организации дорожного движения (ЦОДД), Департамент транспорта г. Москвы
Дептранс Москвы опубликовал статистику по стажу водителей, попавших в ДТП

Дептранс: стаж вождения от 20 лет имеют 30% водителей, попавших в ДТП в Москве

© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия ДТП с участием нескольких машин на Крестовском путепроводе на проспекте Мира в Москве
Последствия ДТП с участием нескольких машин на Крестовском путепроводе на проспекте Мира в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Последствия ДТП с участием нескольких машин на Крестовском путепроводе на проспекте Мира в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Стаж вождения более 20 лет имеют 30% водителей, которые попали в ДТП с начала 2024 года в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«
"Эксперты ЦОДД проанализировали данные за 8 месяцев этого года ... 30% автомобилистов, которые попали в ДТП, имеют стаж вождения более 20 лет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что молодые люди, которые недавно сели за руль, часто не понимают габариты автомобиля и поэтому нарушают правила дорожного движения. Они чаще других наезжают на препятствия и стоящие машины.
"Люди среднего возраста чувствуют себя на дорогах уверенно и нередко осмеливаются выехать на встречную полосу. Это приводит к столкновениям. Люди старшего возраста хуже замечают пешеходов и велосипедистов, поэтому часто не пропускают их", - добавили в ведомстве.
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АвтоМоскваЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)Департамент транспорта г. Москвы
 
 
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