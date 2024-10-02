https://ria.ru/20241002/moskva-1975964261.html

МИД России анонсировал новое заседание "московского формата" по Афганистану

МИД России анонсировал новое заседание "московского формата" по Афганистану - РИА Новости, 02.10.2024

МИД России анонсировал новое заседание "московского формата" по Афганистану

Заседание "московского формата" по Афганистану состоится в Москве 4 октября, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T15:13

2024-10-02T15:13

2024-10-02T15:13

в мире

афганистан

россия

москва

мария захарова

сергей лавров

талибан

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852057_80:0:3721:2048_1920x0_80_0_0_86e22b8115a3caf0ba8bb23cab08c11a.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Заседание "московского формата" по Афганистану состоится в Москве 4 октября, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Четвертого октября в Москве состоится очередное, шестое, заседание "московского формата" консультаций по Афганистану на уровне спецпредставителей, старших должностных лиц. Помимо участников "московского формата", на мероприятие в качестве главного гостя приглашен и.о. министра иностранных дел Афганистан Амир Хан Моттаки", - сказала она в ходе брифинга. По ее словам, афганский министр прибудет во главе представительной делегации Афганистана, перед участниками заседания, основная часть которого пройдет в закрытом режиме, с приветственным словом выступит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Она добавила, что основное внимание участники встречи уделят проблематике содействия афганскому национальному примирению и расширению взаимодействия государств региона с Кабулом в антитеррористической, антинаркотической областях. По итогам мероприятия, отметила Захарова, планируется принятие совместного заявления. Предыдущее заседание "московского формата" по Афганистану проходило в сентябре 2023 года в Казани, делегация талибов (движение "Талибан"*) принимала в ней участие на уровне исполняющего обязанности главы МИД Афганистана Амира Моттаки. Другими участниками мероприятия, помимо РФ, стали представители Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Туркмении, Узбекистана и ряда других стран.Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20241002/lavrov-1975961752.html

https://ria.ru/20240921/iran-1973943520.html

афганистан

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, афганистан, россия, москва, мария захарова, сергей лавров, талибан, оон