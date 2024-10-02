МИД России анонсировал новое заседание "московского формата" по Афганистану
МИД: заседание "московского формата" по Афганистану состоится в Москве 4 октября
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Заседание "московского формата" по Афганистану состоится в Москве 4 октября, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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"Четвертого октября в Москве состоится очередное, шестое, заседание "московского формата" консультаций по Афганистану на уровне спецпредставителей, старших должностных лиц. Помимо участников "московского формата", на мероприятие в качестве главного гостя приглашен и.о. министра иностранных дел Афганистан Амир Хан Моттаки", - сказала она в ходе брифинга.
По ее словам, афганский министр прибудет во главе представительной делегации Афганистана, перед участниками заседания, основная часть которого пройдет в закрытом режиме, с приветственным словом выступит министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Она добавила, что основное внимание участники встречи уделят проблематике содействия афганскому национальному примирению и расширению взаимодействия государств региона с Кабулом в антитеррористической, антинаркотической областях. По итогам мероприятия, отметила Захарова, планируется принятие совместного заявления.
Предыдущее заседание "московского формата" по Афганистану проходило в сентябре 2023 года в Казани, делегация талибов (движение "Талибан"*) принимала в ней участие на уровне исполняющего обязанности главы МИД Афганистана Амира Моттаки. Другими участниками мероприятия, помимо РФ, стали представители Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Туркмении, Узбекистана и ряда других стран.
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