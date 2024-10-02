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Москвичи выбрали граффити, которыми украсят фасады городских подстанций - РИА Новости, 02.10.2024
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15:17 02.10.2024 (обновлено: 15:18 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/moskva-1975962556.html
Москвичи выбрали граффити, которыми украсят фасады городских подстанций
Москвичи выбрали граффити, которыми украсят фасады городских подстанций - РИА Новости, 02.10.2024
Москвичи выбрали граффити, которыми украсят фасады городских подстанций
Жители Москвы в голосовании проекта "Активный гражданин" выбрали граффити, которыми украсят фасады городских подстанций в 11 округах столицы, сообщается на... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T15:17
2024-10-02T15:18
москва сегодня: мегаполис для жизни
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Жители Москвы в голосовании проекта "Активный гражданин" выбрали граффити, которыми украсят фасады городских подстанций в 11 округах столицы, сообщается на сайте мэра и правительства города. "В проекте "Активный гражданин" выбрали победителей открытого конкурса граффити среди молодых художников "Стены". Более 250 тысяч голосов собрали работы творческой молодежи столицы. Лучшие из них украсят фасады городских подстанций в 11 округах Москвы", - говорится в тексте. Уточняется, что на Петрозаводской улице появятся граффити, на которых изображена велосипедная прогулка по городу. Работа понравилась 56% участников голосования. В четвертом микрорайоне Зеленограда стены трансформаторной подстанции украсит аквариум с гигантским китом, за такой рисунок проголосовали 62% участников опроса. "Внимание более 60% "активных граждан" привлекли арт-объекты с портретами девушек, которые будут радовать москвичей и туристов на Алма-Атинской улице в ЮАО и на Щелковском шоссе в ВАО", - пояснили в материале.
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москва, зеленоград, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Зеленоград, Городское хозяйство Москвы

Москвичи выбрали граффити, которыми украсят фасады городских подстанций

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыМосквичи выбрали граффити, которыми украсят фасады городских подстанций
Москвичи выбрали граффити, которыми украсят фасады городских подстанций - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Москвичи выбрали граффити, которыми украсят фасады городских подстанций
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Жители Москвы в голосовании проекта "Активный гражданин" выбрали граффити, которыми украсят фасады городских подстанций в 11 округах столицы, сообщается на сайте мэра и правительства города.
"В проекте "Активный гражданин" выбрали победителей открытого конкурса граффити среди молодых художников "Стены". Более 250 тысяч голосов собрали работы творческой молодежи столицы. Лучшие из них украсят фасады городских подстанций в 11 округах Москвы", - говорится в тексте.
Уточняется, что на Петрозаводской улице появятся граффити, на которых изображена велосипедная прогулка по городу. Работа понравилась 56% участников голосования. В четвертом микрорайоне Зеленограда стены трансформаторной подстанции украсит аквариум с гигантским китом, за такой рисунок проголосовали 62% участников опроса.
"Внимание более 60% "активных граждан" привлекли арт-объекты с портретами девушек, которые будут радовать москвичей и туристов на Алма-Атинской улице в ЮАО и на Щелковском шоссе в ВАО", - пояснили в материале.
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