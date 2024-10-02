https://ria.ru/20241002/moskva-1975962556.html

Москвичи выбрали граффити, которыми украсят фасады городских подстанций

Москвичи выбрали граффити, которыми украсят фасады городских подстанций - РИА Новости, 02.10.2024

Москвичи выбрали граффити, которыми украсят фасады городских подстанций

Жители Москвы в голосовании проекта "Активный гражданин" выбрали граффити, которыми украсят фасады городских подстанций в 11 округах столицы, сообщается на... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T15:17

2024-10-02T15:17

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Жители Москвы в голосовании проекта "Активный гражданин" выбрали граффити, которыми украсят фасады городских подстанций в 11 округах столицы, сообщается на сайте мэра и правительства города. "В проекте "Активный гражданин" выбрали победителей открытого конкурса граффити среди молодых художников "Стены". Более 250 тысяч голосов собрали работы творческой молодежи столицы. Лучшие из них украсят фасады городских подстанций в 11 округах Москвы", - говорится в тексте. Уточняется, что на Петрозаводской улице появятся граффити, на которых изображена велосипедная прогулка по городу. Работа понравилась 56% участников голосования. В четвертом микрорайоне Зеленограда стены трансформаторной подстанции украсит аквариум с гигантским китом, за такой рисунок проголосовали 62% участников опроса. "Внимание более 60% "активных граждан" привлекли арт-объекты с портретами девушек, которые будут радовать москвичей и туристов на Алма-Атинской улице в ЮАО и на Щелковском шоссе в ВАО", - пояснили в материале.

https://ria.ru/20241002/moskva-1975916653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, зеленоград, городское хозяйство москвы