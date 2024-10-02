https://ria.ru/20241002/moskva-1975962096.html
Завершена масштабная реконструкция газопроводов на севере Москвы
Завершена масштабная реконструкция газопроводов на севере Москвы - РИА Новости, 02.10.2024
Завершена масштабная реконструкция газопроводов на севере Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили масштабную реконструкцию газопроводов на севере столицы, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T15:17
2024-10-02T15:17
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили масштабную реконструкцию газопроводов на севере столицы, сообщается на сайте мэра и правительства. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили масштабную реконструкцию газопроводов на севере столицы. На улице Беговой, участок между домами 2 и 20, заменили свыше тысячи метров трубопроводов среднего и низкого давления", - говорится в сообщении на сайте. Отмечается, что модернизация была необходима, чтобы эта часть системы городского газоснабжения стала соответствовать современным стандартам. Новые современные полиэтиленовые трубы отличаются от прежних, стальных и проложенных еще в прошлом веке, повышенной прочностью, устойчивостью к перепадам температур и коррозии. При этом использовались материалы отечественного производства. "К реконструкции газопроводов на Беговой улице приступили в начале этого года. При проведении работ учитывалась плотность застройки и особенности инженерных сетей. Чтобы не нарушить привычный городской ритм и минимизировать вмешательство в инфраструктуру, специалисты АО "Мосгаз" применяли как открытую, так и закрытую прокладку труб — применение бестраншейной технологии позволяет сократить количество разрытий грунта и сохраняет ландшафт. Благоустройство территории завершат к середине октября", - уточняется в сообщении. Подчеркивается, что работы провели без отключения потребителей, а новые газопроводы прослужат не менее 40 лет. Такая реконструкция — пример комплексного подхода к модернизации городской инфраструктуры. Современные технологии, грамотная организация работ и использование качественных материалов позволили повысить надежность газоснабжения и минимизировать неудобства для жителей.
https://ria.ru/20241002/moskva-1975916653.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосгаз, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосгаз, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили масштабную реконструкцию газопроводов на севере столицы, сообщается на сайте мэра и правительства.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили масштабную реконструкцию газопроводов на севере столицы. На улице Беговой, участок между домами 2 и 20, заменили свыше тысячи метров трубопроводов среднего и низкого давления", - говорится в сообщении на сайте.
Отмечается, что модернизация была необходима, чтобы эта часть системы городского газоснабжения стала соответствовать современным стандартам. Новые современные полиэтиленовые трубы отличаются от прежних, стальных и проложенных еще в прошлом веке, повышенной прочностью, устойчивостью к перепадам температур и коррозии. При этом использовались материалы отечественного производства.
"К реконструкции газопроводов на Беговой улице приступили в начале этого года. При проведении работ учитывалась плотность застройки и особенности инженерных сетей. Чтобы не нарушить привычный городской ритм и минимизировать вмешательство в инфраструктуру, специалисты АО "Мосгаз
" применяли как открытую, так и закрытую прокладку труб — применение бестраншейной технологии позволяет сократить количество разрытий грунта и сохраняет ландшафт. Благоустройство территории завершат к середине октября", - уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что работы провели без отключения потребителей, а новые газопроводы прослужат не менее 40 лет. Такая реконструкция — пример комплексного подхода к модернизации городской инфраструктуры. Современные технологии, грамотная организация работ и использование качественных материалов позволили повысить надежность газоснабжения и минимизировать неудобства для жителей.