https://ria.ru/20241002/moskva-1975928450.html
После обысков в хостелах Москвы и Подмосковья 21 мигранту грозит высылка
После обысков в хостелах Москвы и Подмосковья 21 мигранту грозит высылка - РИА Новости, 02.10.2024
После обысков в хостелах Москвы и Подмосковья 21 мигранту грозит высылка
В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал" проведены обыски в хостелах Москвы и Подмосковья, 21 мигранту грозит высылка из России, сообщили... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:57
2024-10-02T12:57
2024-10-02T12:58
россия
москва
московская область (подмосковье)
владимир васенин
ситуация с нелегальными мигрантами
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал" проведены обыски в хостелах Москвы и Подмосковья, 21 мигранту грозит высылка из России, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МВД. "За несоблюдение правил въезда на территорию России и режима проживания (пребывания) в отношении 21 гражданина составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 18.8 КоАП РФ", - приводятся слова главы московского главка МВД России Владимира Васенина. По его словам, выявлено трое натурализованных граждан, не вставших на воинский учет в установленном законодательством порядке. Они были доставлены на призывной пункт в территориальный военный комиссариат. Мероприятия по выявлению и пресечению каналов незаконной миграции, а также иные противоправные действия, связанные с незаконной миграцией, будут продолжены, заключил Васенин. Статья 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в России) влечет наложение штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей с выдворением за пределы РФ.
https://ria.ru/20240809/moskva-1965229574.html
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россия, москва, московская область (подмосковье), владимир васенин, ситуация с нелегальными мигрантами, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Владимир Васенин, Ситуация с нелегальными мигрантами, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
После обысков в хостелах Москвы и Подмосковья 21 мигранту грозит высылка
В хостелах Москвы и Подмосковья прошли обыски, 21 мигранту грозит высылка