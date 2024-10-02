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Спорткластер и досуговый центр появятся в "Коломенском" в Москве - РИА Новости, 02.10.2024
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Спорткластер и досуговый центр появятся в "Коломенском" в Москве
Спорткластер и досуговый центр появятся в "Коломенском" в Москве - РИА Новости, 02.10.2024
Спорткластер и досуговый центр появятся в "Коломенском" в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по благоустройству набережной на территории музея-заповедника "Коломенское" на юге столицы, сообщил... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:08
2024-10-02T12:08
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по благоустройству набережной на территории музея-заповедника "Коломенское" на юге столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году начали реализацию масштабного проекта - обновление территории музея-заповедника "Коломенское", который является точкой притяжения и любимым местом отдыха москвичей и гостей столицы. Проект рассчитан на три года, в этом году приведем в порядок улицу Жужа и проведем благоустройство 3,5 километров набережной Москвы-реки от станции метро "Кленовый бульвар" в сторону Сабуровского моста. Уже завершены работы по комплексной модернизации инженерных систем и коммуникаций", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что главная задача проекта - равномерно распределить рекреационную нагрузку по территории. "В настоящее время ведутся работы по благоустройству набережной - ее пешеходную часть расширяют за счет настила и прокладывают на ней беговую дорожку. В зимнее время появится возможность организовать линейный каток протяженностью около 1,8 километра с необходимой инфраструктурой. Для этого проложили порядка 15 километров труб под хладагент, в скором времени смонтируют 10 холодильных установок", - пояснил Бирюков. В центральной части набережной устанавливают металлокаркас павильона семейно-досугового центра, обустраивают амфитеатр с видом на Москву-реку. Далее по движению делают видовую площадку с рестораном, кровлю которого можно будет использовать как смотровую площадку. В южной части набережной обустроят спортивный кластер. Там появится павильон с раздевалками и пунктом проката, зона отдыха у воды, поля для игры в пляжный волейбол, площадка для воркаута и детская площадка с геопластикой. В рамках проекта реконструируют причал "Коломенское", там уже смонтированы каркасы для будущих павильонов речного транспорта. На павильонах зала ожиданий с кассами, ресторана с летней террасой, кафе и ретейла ведется устройство витражей. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что недалеко от места впадения реки Жужи в Москву-реку обустраивают свадебный сад с амфитеатром, церемониальной и смотровой площадками. Кроме того, там появится регулярный сад - осенью высадят деревья и кустарники, а весной разобьют цветники.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

Спорткластер и досуговый центр появятся в "Коломенском" в Москве

© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы Спортивный кластер и досуговый центр появятся на набережной в "Коломенском" в Москве
Спортивный кластер и досуговый центр появятся на набережной в Коломенском в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по благоустройству набережной на территории музея-заповедника "Коломенское" на юге столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году начали реализацию масштабного проекта - обновление территории музея-заповедника "Коломенское", который является точкой притяжения и любимым местом отдыха москвичей и гостей столицы. Проект рассчитан на три года, в этом году приведем в порядок улицу Жужа и проведем благоустройство 3,5 километров набережной Москвы-реки от станции метро "Кленовый бульвар" в сторону Сабуровского моста. Уже завершены работы по комплексной модернизации инженерных систем и коммуникаций", - рассказал Бирюков.
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы Спортивный кластер и досуговый центр появятся на набережной в "Коломенском" в Москве
Спортивный кластер и досуговый центр появятся на набережной в Коломенском в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы
Спортивный кластер и досуговый центр появятся на набережной в "Коломенском" в Москве
Заместитель мэра пояснил, что главная задача проекта - равномерно распределить рекреационную нагрузку по территории.
"В настоящее время ведутся работы по благоустройству набережной - ее пешеходную часть расширяют за счет настила и прокладывают на ней беговую дорожку. В зимнее время появится возможность организовать линейный каток протяженностью около 1,8 километра с необходимой инфраструктурой. Для этого проложили порядка 15 километров труб под хладагент, в скором времени смонтируют 10 холодильных установок", - пояснил Бирюков.
В центральной части набережной устанавливают металлокаркас павильона семейно-досугового центра, обустраивают амфитеатр с видом на Москву-реку. Далее по движению делают видовую площадку с рестораном, кровлю которого можно будет использовать как смотровую площадку.
В южной части набережной обустроят спортивный кластер. Там появится павильон с раздевалками и пунктом проката, зона отдыха у воды, поля для игры в пляжный волейбол, площадка для воркаута и детская площадка с геопластикой.
В рамках проекта реконструируют причал "Коломенское", там уже смонтированы каркасы для будущих павильонов речного транспорта. На павильонах зала ожиданий с кассами, ресторана с летней террасой, кафе и ретейла ведется устройство витражей.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что недалеко от места впадения реки Жужи в Москву-реку обустраивают свадебный сад с амфитеатром, церемониальной и смотровой площадками. Кроме того, там появится регулярный сад - осенью высадят деревья и кустарники, а весной разобьют цветники.
Новый спортивный кластер обустраивают в Парке Горького в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Бирюков: спортивный кластер обустраивают в Парке Горького в центре Москвы
1 октября, 10:36
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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