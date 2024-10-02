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Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто бывают на море
Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто бывают на море - РИА Новости, 02.10.2024
Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто бывают на море
РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства и выяснили, как часто подписчики бывают на море. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T15:26
2024-10-02T15:26
2024-10-02T15:26
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства и выяснили, как часто подписчики бывают на море.Большинство опрошенных — 24,64% — выбрали ответ "уже и не помню, когда был последний раз". Почти столько же подписчиков — 24,01% — ответили, что бывают на море один раз в несколько лет. 20,32% пользователей признались, что вообще никогда не были на море. При этом 20,21% отдыхают на курортах ежегодно. Меньше всего голосов собрали ответы "я живу на морском побережье" и "бываю на море два раза в год": 5,51% и 5,31% соответственно. Опрос был приурочен к Всемирному дню моря, в нем поучаствовали 2524 человека.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вконтакте, отдых на море, россия
ВКонтакте, Отдых на море, Россия