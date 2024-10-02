https://ria.ru/20241002/more-1975967205.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто бывают на море

Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто бывают на море - РИА Новости, 02.10.2024

Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто бывают на море

РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства и выяснили, как часто подписчики бывают на море. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T15:26

2024-10-02T15:26

2024-10-02T15:26

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россия

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства и выяснили, как часто подписчики бывают на море.Большинство опрошенных — 24,64% — выбрали ответ "уже и не помню, когда был последний раз". Почти столько же подписчиков — 24,01% — ответили, что бывают на море один раз в несколько лет. 20,32% пользователей признались, что вообще никогда не были на море. При этом 20,21% отдыхают на курортах ежегодно. Меньше всего голосов собрали ответы "я живу на морском побережье" и "бываю на море два раза в год": 5,51% и 5,31% соответственно. Опрос был приурочен к Всемирному дню моря, в нем поучаствовали 2524 человека.

https://ria.ru/20240925/koshki-1974579682.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вконтакте, отдых на море, россия