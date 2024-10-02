https://ria.ru/20241002/molitva-1975916513.html

Папа Римский объявил о проведении молитвы за мир к Деве Марии

Папа Римский объявил о проведении молитвы за мир к Деве Марии - РИА Новости, 02.10.2024

Папа Римский объявил о проведении молитвы за мир к Деве Марии

Папа Римский Франциск в среду объявил о проведении в воскресенье молитвы за мир к Деве Марии. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T12:08

2024-10-02T12:08

2024-10-02T12:08

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

папа римский

религия

в мире

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ВАТИКАН, 2 окт – РИА Новости. Папа Римский Франциск в среду объявил о проведении в воскресенье молитвы за мир к Деве Марии. Обращаясь к верующим на мессе по случаю открытия очередной генеральной ассамблеи Синода епископов, понтифик заявил о "драматичном моменте истории, когда ветры войны и пожары насилия продолжают разрушать целые народы и нации". "Чтобы получить дар мира от заступничества Пресвятой Марии, в воскресенье в базилике Санта-Мария-Маджоре я прочту Святой Розарий (молитву, совершаемую при помощи четок – ред.) и обращусь с сердечной мольбой к Деве. Если это возможно, я прошу и вас, членов Синода, присоединиться ко мне по этому случаю и на следующий день, 7 октября, прошу всех провести день поста и молитвы за мир во всем мире", - сказал папа Франциск на площади Святого Петра в Ватикане.

https://ria.ru/20240406/papa-1938183591.html

ватикан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, религия, в мире