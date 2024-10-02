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Папа Римский объявил о проведении молитвы за мир к Деве Марии - РИА Новости, 02.10.2024
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12:08 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/molitva-1975916513.html
Папа Римский объявил о проведении молитвы за мир к Деве Марии
Папа Римский объявил о проведении молитвы за мир к Деве Марии - РИА Новости, 02.10.2024
Папа Римский объявил о проведении молитвы за мир к Деве Марии
Папа Римский Франциск в среду объявил о проведении в воскресенье молитвы за мир к Деве Марии. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:08
2024-10-02T12:08
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский
религия
в мире
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ВАТИКАН, 2 окт – РИА Новости. Папа Римский Франциск в среду объявил о проведении в воскресенье молитвы за мир к Деве Марии. Обращаясь к верующим на мессе по случаю открытия очередной генеральной ассамблеи Синода епископов, понтифик заявил о "драматичном моменте истории, когда ветры войны и пожары насилия продолжают разрушать целые народы и нации". "Чтобы получить дар мира от заступничества Пресвятой Марии, в воскресенье в базилике Санта-Мария-Маджоре я прочту Святой Розарий (молитву, совершаемую при помощи четок – ред.) и обращусь с сердечной мольбой к Деве. Если это возможно, я прошу и вас, членов Синода, присоединиться ко мне по этому случаю и на следующий день, 7 октября, прошу всех провести день поста и молитвы за мир во всем мире", - сказал папа Франциск на площади Святого Петра в Ватикане.
https://ria.ru/20240406/papa-1938183591.html
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ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, религия, в мире
Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Папа Римский, Религия, В мире
Папа Римский объявил о проведении молитвы за мир к Деве Марии

Папа Римский проведет особую молитву за мир и призвал к ней присоединиться

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа Римский Франциск . Архивное фото
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ВАТИКАН, 2 окт – РИА Новости. Папа Римский Франциск в среду объявил о проведении в воскресенье молитвы за мир к Деве Марии.
Обращаясь к верующим на мессе по случаю открытия очередной генеральной ассамблеи Синода епископов, понтифик заявил о "драматичном моменте истории, когда ветры войны и пожары насилия продолжают разрушать целые народы и нации".
"Чтобы получить дар мира от заступничества Пресвятой Марии, в воскресенье в базилике Санта-Мария-Маджоре я прочту Святой Розарий (молитву, совершаемую при помощи четок – ред.) и обращусь с сердечной мольбой к Деве. Если это возможно, я прошу и вас, членов Синода, присоединиться ко мне по этому случаю и на следующий день, 7 октября, прошу всех провести день поста и молитвы за мир во всем мире", - сказал папа Франциск на площади Святого Петра в Ватикане.
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ВатиканФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Папа РимскийРелигияВ мире
 
 
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