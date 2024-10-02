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Молдавской оппозиции запретили критиковать в СМИ кандидатов в президенты - РИА Новости, 02.10.2024
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19:12 02.10.2024 (обновлено: 19:20 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/moldaviya-1976024311.html
Молдавской оппозиции запретили критиковать в СМИ кандидатов в президенты
Молдавской оппозиции запретили критиковать в СМИ кандидатов в президенты - РИА Новости, 02.10.2024
Молдавской оппозиции запретили критиковать в СМИ кандидатов в президенты
Совет по телевидению и радиовещанию (СТР) Молдавии считает правомерным решение общественных телеканалов отказать в эфирном времени оппозиционной Партии... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T19:12
2024-10-02T19:20
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КИШИНЕВ, 2 окт - РИА Новости. Совет по телевидению и радиовещанию (СТР) Молдавии считает правомерным решение общественных телеканалов отказать в эфирном времени оппозиционной Партии коммунистов за критику референдума о евроинтеграции и баллотирующейся на второй срок президента Майи Санду, говорится в решении ведомства. Ранее руководство молдавской общественной телерадиокомпании "Молдова 1" отказало в предоставлении бесплатного эфирного времени для предвыборного обращения председателя Партии коммунистов Молдавии Владимира Воронина к избирателям по поводу предстоящего референдума о евроинтеграции. Коммунисты подали жалобу в ЦИК, прокуратуру и совет по телевидению и радиовещанию. "Эфирное время, предоставляемое на безвозмездной основе, используется исключительно для освещения предвыборных программ. Однако вышеупомянутые абзацы из текста агитационного сообщения не могут рассматриваться как часть предвыборной программы", - заявили в совете по поводу ролика Воронина. Совет по телевидению и радиовещанию опубликовал цитаты из выступления Воронина, чтобы объяснить, что именно он считает недопустимым. В частности, неприемлемыми сочли слова экс-президента о том что "цель этого референдума — любой ценой добиться того, чтобы эта женщина, не реализовавшая себя в качестве президента страны, вновь была избрана президентом". Не понравилась совету и другая цитата Воронина, заявившего, что таких лидеров Молдавии, какие были у страны в последние годы, "лишенных компетентности, логического и рационального мышления, талантливых, но вместе с тем и коррумпированных, у страны никогда не было". Также в телеэфир не пускают предвыборные ролики кандидата в президенты Ренато Усатого. Он заявил, что выступает за запрет пропаганды ЛГБТ* в школах. СТР усмотрел в этом подстрекательство к дискриминации. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и и журналист Наталья Морарь.* Признано в России экстремистским движением и запрещено.
https://ria.ru/20240922/moldaviya-1974098845.html
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в мире, молдавия, россия, гагаузия, владимир воронин, майя санду, ренато усатый, наша партия, происшествия
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Владимир Воронин, Майя Санду, Ренато Усатый, Наша партия, Происшествия
Молдавской оппозиции запретили критиковать в СМИ кандидатов в президенты

В Молдавии считают правомерным отказать в эфирном времени оппозиционной партии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 окт - РИА Новости. Совет по телевидению и радиовещанию (СТР) Молдавии считает правомерным решение общественных телеканалов отказать в эфирном времени оппозиционной Партии коммунистов за критику референдума о евроинтеграции и баллотирующейся на второй срок президента Майи Санду, говорится в решении ведомства.
Ранее руководство молдавской общественной телерадиокомпании "Молдова 1" отказало в предоставлении бесплатного эфирного времени для предвыборного обращения председателя Партии коммунистов Молдавии Владимира Воронина к избирателям по поводу предстоящего референдума о евроинтеграции. Коммунисты подали жалобу в ЦИК, прокуратуру и совет по телевидению и радиовещанию.
Активисты молодежного крыла оппозиционного в Молдавии блока Победа провели в Кишиневе марш против евроинтеграции - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
В Кишиневе прошел марш против евроинтеграции
22 сентября, 14:17
"Эфирное время, предоставляемое на безвозмездной основе, используется исключительно для освещения предвыборных программ. Однако вышеупомянутые абзацы из текста агитационного сообщения не могут рассматриваться как часть предвыборной программы", - заявили в совете по поводу ролика Воронина.
Совет по телевидению и радиовещанию опубликовал цитаты из выступления Воронина, чтобы объяснить, что именно он считает недопустимым. В частности, неприемлемыми сочли слова экс-президента о том что "цель этого референдума — любой ценой добиться того, чтобы эта женщина, не реализовавшая себя в качестве президента страны, вновь была избрана президентом". Не понравилась совету и другая цитата Воронина, заявившего, что таких лидеров Молдавии, какие были у страны в последние годы, "лишенных компетентности, логического и рационального мышления, талантливых, но вместе с тем и коррумпированных, у страны никогда не было".
Также в телеэфир не пускают предвыборные ролики кандидата в президенты Ренато Усатого. Он заявил, что выступает за запрет пропаганды ЛГБТ* в школах. СТР усмотрел в этом подстрекательство к дискриминации.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.
На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и и журналист Наталья Морарь.
* Признано в России экстремистским движением и запрещено.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Санду назвала референдум о евроинтеграции беспрецедентной возможностью
18 августа, 14:48
 
В миреМолдавияРоссияГагаузияВладимир ВоронинМайя СандуРенато УсатыйНаша партияПроисшествия
 
 
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