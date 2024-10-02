ЦИК Молдавии спонсируют американские и европейские фонды, заявил Шор
Шор: молдавский ЦИК на сайте не стесняется показывать западных спонсоров
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМолдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 2 окт – РИА Новости. Молдавский ЦИК на своем сайте не стесняется показывать своих спонсоров, это американские и европейские фонды, заявил лидер оппозиционного в республике блока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале.
На сайте ЦИК выложена информация о том, что портал комиссии был создан в рамках проекта "Консолидация демократии в Молдове посредством инклюзивных и прозрачных выборов", реализуемого Программой развития ООН (ПРООН) в Молдавии при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), посольства Великобритании в Кишиневе посредством фонда для эффективного управления и посольства Нидерландов через программу "Матра".
В Кишиневе проходят пикеты против евроинтеграции
Вчера, 13:25
"Наши власть имущие не стесняются показывать своих спонсоров. Заходишь на сайт молдавской ЦИК, а там и британское посольство, и европейские фонды, и американские, включая печально известный USAID — продвигатор проамериканских идей, пустивший щупальца по всему миру", - написал Шор.
По его словам, формально это спонсоры сайта. "Все те, кто кровно заинтересован, чтобы Молдова стала очередной военной базой и провинцией Запада. Они же спонсируют ЛГБТ-фестивали (движение запрещено в РФ как экстремистское – ред.), они же платят за продажу нашего суверенитета", - подчеркнул Шор.
В Молдавии обвинили Санду в использовании админресурса на выборах
29 сентября, 13:41
Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, в тот же день пройдет референдум о вступлении страны в ЕС. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов.
В последний день подачи заявок, 31 августа, ЦИК отклонил заявление депутата парламента Молдавии Василия Боли, который планировал участвовать в выборах как независимый кандидат. ЦИК аргументировал отказ тем, что Боля поддерживает связи с политическими партиями и блоками, в частности с блоком "Победа" и партией "Возрождение", что противоречит требованиям к независимым кандидатам. Оппозиция рассматривает это решение как часть широкой кампании по политическому давлению, которую ведёт президент Майя Санду и ее команда, стремясь подавить партии, выступающие за развитие отношений с Россией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Апелляционная палата Кишинева 10 сентября поддержала решение Центризбиркома.
Запад пользуется слабостями постсоветских стран, заявил Шор
4 сентября, 08:37