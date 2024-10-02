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ЦИК Молдавии спонсируют американские и европейские фонды, заявил Шор - РИА Новости, 02.10.2024
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15:14 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/moldaviya-1975964637.html
ЦИК Молдавии спонсируют американские и европейские фонды, заявил Шор
ЦИК Молдавии спонсируют американские и европейские фонды, заявил Шор - РИА Новости, 02.10.2024
ЦИК Молдавии спонсируют американские и европейские фонды, заявил Шор
Молдавский ЦИК на своем сайте не стесняется показывать своих спонсоров, это американские и европейские фонды, заявил лидер оппозиционного в республике блока... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T15:14
2024-10-02T15:14
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 2 окт – РИА Новости. Молдавский ЦИК на своем сайте не стесняется показывать своих спонсоров, это американские и европейские фонды, заявил лидер оппозиционного в республике блока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале. На сайте ЦИК выложена информация о том, что портал комиссии был создан в рамках проекта "Консолидация демократии в Молдове посредством инклюзивных и прозрачных выборов", реализуемого Программой развития ООН (ПРООН) в Молдавии при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), посольства Великобритании в Кишиневе посредством фонда для эффективного управления и посольства Нидерландов через программу "Матра". "Наши власть имущие не стесняются показывать своих спонсоров. Заходишь на сайт молдавской ЦИК, а там и британское посольство, и европейские фонды, и американские, включая печально известный USAID — продвигатор проамериканских идей, пустивший щупальца по всему миру", - написал Шор. По его словам, формально это спонсоры сайта. "Все те, кто кровно заинтересован, чтобы Молдова стала очередной военной базой и провинцией Запада. Они же спонсируют ЛГБТ-фестивали (движение запрещено в РФ как экстремистское – ред.), они же платят за продажу нашего суверенитета", - подчеркнул Шор. Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, в тот же день пройдет референдум о вступлении страны в ЕС. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов. В последний день подачи заявок, 31 августа, ЦИК отклонил заявление депутата парламента Молдавии Василия Боли, который планировал участвовать в выборах как независимый кандидат. ЦИК аргументировал отказ тем, что Боля поддерживает связи с политическими партиями и блоками, в частности с блоком "Победа" и партией "Возрождение", что противоречит требованиям к независимым кандидатам. Оппозиция рассматривает это решение как часть широкой кампании по политическому давлению, которую ведёт президент Майя Санду и ее команда, стремясь подавить партии, выступающие за развитие отношений с Россией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Апелляционная палата Кишинева 10 сентября поддержала решение Центризбиркома.
https://ria.ru/20241002/kishinev-1975922974.html
https://ria.ru/20240929/moldavija-1975340078.html
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в мире, молдавия, илан шор, евросоюз, сша, великобритания
В мире, Молдавия, Илан Шор, Евросоюз, США, Великобритания
ЦИК Молдавии спонсируют американские и европейские фонды, заявил Шор

Шор: молдавский ЦИК на сайте не стесняется показывать западных спонсоров

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМолдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии Шор Илан Шор - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Молдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 окт – РИА Новости. Молдавский ЦИК на своем сайте не стесняется показывать своих спонсоров, это американские и европейские фонды, заявил лидер оппозиционного в республике блока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале.
На сайте ЦИК выложена информация о том, что портал комиссии был создан в рамках проекта "Консолидация демократии в Молдове посредством инклюзивных и прозрачных выборов", реализуемого Программой развития ООН (ПРООН) в Молдавии при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), посольства Великобритании в Кишиневе посредством фонда для эффективного управления и посольства Нидерландов через программу "Матра".
Одиночный пикет в защиту суверенитета Молдовы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
В Кишиневе проходят пикеты против евроинтеграции
Вчера, 13:25
"Наши власть имущие не стесняются показывать своих спонсоров. Заходишь на сайт молдавской ЦИК, а там и британское посольство, и европейские фонды, и американские, включая печально известный USAID — продвигатор проамериканских идей, пустивший щупальца по всему миру", - написал Шор.
По его словам, формально это спонсоры сайта. "Все те, кто кровно заинтересован, чтобы Молдова стала очередной военной базой и провинцией Запада. Они же спонсируют ЛГБТ-фестивали (движение запрещено в РФ как экстремистское – ред.), они же платят за продажу нашего суверенитета", - подчеркнул Шор.
Флаги Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
В Молдавии обвинили Санду в использовании админресурса на выборах
29 сентября, 13:41
Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, в тот же день пройдет референдум о вступлении страны в ЕС. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов.
В последний день подачи заявок, 31 августа, ЦИК отклонил заявление депутата парламента Молдавии Василия Боли, который планировал участвовать в выборах как независимый кандидат. ЦИК аргументировал отказ тем, что Боля поддерживает связи с политическими партиями и блоками, в частности с блоком "Победа" и партией "Возрождение", что противоречит требованиям к независимым кандидатам. Оппозиция рассматривает это решение как часть широкой кампании по политическому давлению, которую ведёт президент Майя Санду и ее команда, стремясь подавить партии, выступающие за развитие отношений с Россией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Апелляционная палата Кишинева 10 сентября поддержала решение Центризбиркома.
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Запад пользуется слабостями постсоветских стран, заявил Шор
4 сентября, 08:37
 
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