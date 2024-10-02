https://ria.ru/20241002/moldaviya-1975964637.html

ЦИК Молдавии спонсируют американские и европейские фонды, заявил Шор

ЦИК Молдавии спонсируют американские и европейские фонды, заявил Шор - РИА Новости, 02.10.2024

ЦИК Молдавии спонсируют американские и европейские фонды, заявил Шор

Молдавский ЦИК на своем сайте не стесняется показывать своих спонсоров, это американские и европейские фонды, заявил лидер оппозиционного в республике блока... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T15:14

2024-10-02T15:14

2024-10-02T15:14

в мире

молдавия

илан шор

евросоюз

сша

великобритания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966574126_0:209:3072:1937_1920x0_80_0_0_e6fa3c62a42f63e5dc5a97c297764421.jpg

КИШИНЕВ, 2 окт – РИА Новости. Молдавский ЦИК на своем сайте не стесняется показывать своих спонсоров, это американские и европейские фонды, заявил лидер оппозиционного в республике блока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале. На сайте ЦИК выложена информация о том, что портал комиссии был создан в рамках проекта "Консолидация демократии в Молдове посредством инклюзивных и прозрачных выборов", реализуемого Программой развития ООН (ПРООН) в Молдавии при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), посольства Великобритании в Кишиневе посредством фонда для эффективного управления и посольства Нидерландов через программу "Матра". "Наши власть имущие не стесняются показывать своих спонсоров. Заходишь на сайт молдавской ЦИК, а там и британское посольство, и европейские фонды, и американские, включая печально известный USAID — продвигатор проамериканских идей, пустивший щупальца по всему миру", - написал Шор. По его словам, формально это спонсоры сайта. "Все те, кто кровно заинтересован, чтобы Молдова стала очередной военной базой и провинцией Запада. Они же спонсируют ЛГБТ-фестивали (движение запрещено в РФ как экстремистское – ред.), они же платят за продажу нашего суверенитета", - подчеркнул Шор. Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, в тот же день пройдет референдум о вступлении страны в ЕС. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов. В последний день подачи заявок, 31 августа, ЦИК отклонил заявление депутата парламента Молдавии Василия Боли, который планировал участвовать в выборах как независимый кандидат. ЦИК аргументировал отказ тем, что Боля поддерживает связи с политическими партиями и блоками, в частности с блоком "Победа" и партией "Возрождение", что противоречит требованиям к независимым кандидатам. Оппозиция рассматривает это решение как часть широкой кампании по политическому давлению, которую ведёт президент Майя Санду и ее команда, стремясь подавить партии, выступающие за развитие отношений с Россией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Апелляционная палата Кишинева 10 сентября поддержала решение Центризбиркома.

https://ria.ru/20241002/kishinev-1975922974.html

https://ria.ru/20240929/moldavija-1975340078.html

https://ria.ru/20240904/zapad-1970420623.html

молдавия

сша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, илан шор, евросоюз, сша, великобритания