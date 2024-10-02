https://ria.ru/20241002/mo-1975919708.html

ВСУ потеряли до 65 военных за сутки в зоне группировки войск "Днепр"

ВСУ потеряли до 65 военных за сутки в зоне группировки войск "Днепр" - РИА Новости, 02.10.2024

ВСУ потеряли до 65 военных за сутки в зоне группировки войск "Днепр"

Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 65 военных, противник также потерял... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T12:18

2024-10-02T12:18

2024-10-02T12:19

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 65 военных, противник также потерял станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 31-й механизированной бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, пять автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20241002/spetsoperatsiya-1975919569.html

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россия, вооруженные силы украины, запорожская область, херсон