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ВСУ потеряли до 65 военных за сутки в зоне группировки войск "Днепр"
ВСУ потеряли до 65 военных за сутки в зоне группировки войск "Днепр" - РИА Новости, 02.10.2024
ВСУ потеряли до 65 военных за сутки в зоне группировки войск "Днепр"
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 65 военных, противник также потерял... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:18
2024-10-02T12:18
2024-10-02T12:19
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 65 военных, противник также потерял станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 31-й механизированной бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, пять автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, запорожская область, херсон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Херсон
ВСУ потеряли до 65 военных за сутки в зоне группировки войск "Днепр"
МО: ВСУ потеряли до 65 военных за сутки в зоне группировки войск "Днепр"