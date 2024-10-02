https://ria.ru/20241002/mishustin-1975893805.html

Мишустин призвал наращивать темпы поддержки сельхозпроизводителей

Мишустин призвал наращивать темпы поддержки сельхозпроизводителей - РИА Новости, 02.10.2024

Мишустин призвал наращивать темпы поддержки сельхозпроизводителей

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости наращивать темпы поддержки отечественных сельхозпроизводителей и повышать доступность... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T10:48

2024-10-02T10:48

2024-10-02T10:56

экономика

россия

михаил мишустин

борис листов

россельхозбанк

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости наращивать темпы поддержки отечественных сельхозпроизводителей и повышать доступность кредитования. Премьер в среду встретился с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым. "Конечно, необходимо наращивать темпы поддержки отечественных сельхозпроизводителей. Сегодня надо повышать доступность кредитования, непростое время, но здесь у банка есть специальные инструменты", - сказал Мишустин в ходе встречи. По его словам, особое внимание при этом необходимо уделять компаниям, которые сегодня находятся "на острие важнейших направлений работы сельского хозяйства". Это, в частности, селекция, птицеводство, производство муки, молока, переработка мяса, уточнил Мишустин. Он подчеркнул, что важно обеспечивать людей качественными продуктами питания.

https://ria.ru/20241002/mishustin-1975891536.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин, борис листов, россельхозбанк