https://ria.ru/20241002/mishustin-1975893805.html
Мишустин призвал наращивать темпы поддержки сельхозпроизводителей
Мишустин призвал наращивать темпы поддержки сельхозпроизводителей - РИА Новости, 02.10.2024
Мишустин призвал наращивать темпы поддержки сельхозпроизводителей
Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости наращивать темпы поддержки отечественных сельхозпроизводителей и повышать доступность... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T10:48
2024-10-02T10:48
2024-10-02T10:56
экономика
россия
михаил мишустин
борис листов
россельхозбанк
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости наращивать темпы поддержки отечественных сельхозпроизводителей и повышать доступность кредитования. Премьер в среду встретился с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым. "Конечно, необходимо наращивать темпы поддержки отечественных сельхозпроизводителей. Сегодня надо повышать доступность кредитования, непростое время, но здесь у банка есть специальные инструменты", - сказал Мишустин в ходе встречи. По его словам, особое внимание при этом необходимо уделять компаниям, которые сегодня находятся "на острие важнейших направлений работы сельского хозяйства". Это, в частности, селекция, птицеводство, производство муки, молока, переработка мяса, уточнил Мишустин. Он подчеркнул, что важно обеспечивать людей качественными продуктами питания.
https://ria.ru/20241002/mishustin-1975891536.html
https://ria.ru/20241002/urozhay-1975888174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, борис листов, россельхозбанк
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Борис Листов, Россельхозбанк
Мишустин призвал наращивать темпы поддержки сельхозпроизводителей
Мишустин призвал наращивать темпы поддержки отечественных сельхозпроизводителей
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости наращивать темпы поддержки отечественных сельхозпроизводителей и повышать доступность кредитования.
Премьер в среду встретился с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым
.
"Конечно, необходимо наращивать темпы поддержки отечественных сельхозпроизводителей. Сегодня надо повышать доступность кредитования, непростое время, но здесь у банка есть специальные инструменты", - сказал Мишустин в ходе встречи.
По его словам, особое внимание при этом необходимо уделять компаниям, которые сегодня находятся "на острие важнейших направлений работы сельского хозяйства". Это, в частности, селекция, птицеводство, производство муки, молока, переработка мяса, уточнил Мишустин. Он подчеркнул, что важно обеспечивать людей качественными продуктами питания.