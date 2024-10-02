Рейтинг@Mail.ru
Мишустин призвал наращивать темпы поддержки сельхозпроизводителей - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:48 02.10.2024 (обновлено: 10:56 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/mishustin-1975893805.html
Мишустин призвал наращивать темпы поддержки сельхозпроизводителей
Мишустин призвал наращивать темпы поддержки сельхозпроизводителей - РИА Новости, 02.10.2024
Мишустин призвал наращивать темпы поддержки сельхозпроизводителей
Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости наращивать темпы поддержки отечественных сельхозпроизводителей и повышать доступность... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T10:48
2024-10-02T10:56
экономика
россия
михаил мишустин
борис листов
россельхозбанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975895585_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_3d41412fd616d82f54f980f583d90741.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости наращивать темпы поддержки отечественных сельхозпроизводителей и повышать доступность кредитования. Премьер в среду встретился с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым. "Конечно, необходимо наращивать темпы поддержки отечественных сельхозпроизводителей. Сегодня надо повышать доступность кредитования, непростое время, но здесь у банка есть специальные инструменты", - сказал Мишустин в ходе встречи. По его словам, особое внимание при этом необходимо уделять компаниям, которые сегодня находятся "на острие важнейших направлений работы сельского хозяйства". Это, в частности, селекция, птицеводство, производство муки, молока, переработка мяса, уточнил Мишустин. Он подчеркнул, что важно обеспечивать людей качественными продуктами питания.
https://ria.ru/20241002/mishustin-1975891536.html
https://ria.ru/20241002/urozhay-1975888174.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975895585_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8f3c64550c45192c9a4fce99333e515c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин, борис листов, россельхозбанк
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Борис Листов, Россельхозбанк
Мишустин призвал наращивать темпы поддержки сельхозпроизводителей

Мишустин призвал наращивать темпы поддержки отечественных сельхозпроизводителей

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов во время встречи. 2 октября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель правления АО Россельхозбанк Борис Листов во время встречи. 2 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов во время встречи. 2 октября 2024
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости наращивать темпы поддержки отечественных сельхозпроизводителей и повышать доступность кредитования.
Премьер в среду встретился с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель правления АО Россельхозбанк Борис Листов во время встречи. 2 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Мишустин призвал поддерживать сельское хозяйство в приграничных регионах
10:36
"Конечно, необходимо наращивать темпы поддержки отечественных сельхозпроизводителей. Сегодня надо повышать доступность кредитования, непростое время, но здесь у банка есть специальные инструменты", - сказал Мишустин в ходе встречи.
По его словам, особое внимание при этом необходимо уделять компаниям, которые сегодня находятся "на острие важнейших направлений работы сельского хозяйства". Это, в частности, селекция, птицеводство, производство муки, молока, переработка мяса, уточнил Мишустин. Он подчеркнул, что важно обеспечивать людей качественными продуктами питания.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель правления АО Россельхозбанк Борис Листов во время встречи. 2 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Мишустин заявил о рекордном урожае
10:14
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинБорис ЛистовРоссельхозбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала