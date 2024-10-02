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Мишустин призвал поддерживать сельское хозяйство в приграничных регионах - РИА Новости, 02.10.2024
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10:36 02.10.2024 (обновлено: 10:58 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/mishustin-1975891536.html
Мишустин призвал поддерживать сельское хозяйство в приграничных регионах
Мишустин призвал поддерживать сельское хозяйство в приграничных регионах - РИА Новости, 02.10.2024
Мишустин призвал поддерживать сельское хозяйство в приграничных регионах
Надо поддерживать сельское хозяйство в приграничных регионах и провести мониторинг всех инструментов поддержки, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T10:36
2024-10-02T10:58
михаил мишустин
экономика
россия
брянская область
борис листов
россельхозбанк
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Надо поддерживать сельское хозяйство в приграничных регионах и провести мониторинг всех инструментов поддержки, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."По поводу Белгородской, Курской, Брянской областей - непростая там обстановка. Все вам известно. Однако это важнейшие регионы для страны в области сельского хозяйства. И конечно же, в это время надо из поддерживать", - сказал Мишустин на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым.Глава кабмина сообщил, что по поручению президента власти занимаются всеми инструментами поддержки для регионов."Банк работает на этих территориях. Сейчас очень важно мониторить все инструменты поддержки - как используют жители приграничных областей, помогать предпринимателям и людям", - добавил премьер-министр.
https://ria.ru/20241002/urozhay-1975888174.html
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михаил мишустин, экономика, россия, брянская область, борис листов, россельхозбанк
Михаил Мишустин, Экономика, Россия, Брянская область, Борис Листов, Россельхозбанк
Мишустин призвал поддерживать сельское хозяйство в приграничных регионах

Мишустин призвал провести мониторинг инструментов поддержки сельского хозяйства

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов во время встречи. 2 октября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель правления АО Россельхозбанк Борис Листов во время встречи. 2 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов во время встречи. 2 октября 2024
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Надо поддерживать сельское хозяйство в приграничных регионах и провести мониторинг всех инструментов поддержки, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По поводу Белгородской, Курской, Брянской областей - непростая там обстановка. Все вам известно. Однако это важнейшие регионы для страны в области сельского хозяйства. И конечно же, в это время надо из поддерживать", - сказал Мишустин на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель правления АО Россельхозбанк Борис Листов во время встречи. 2 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Мишустин заявил о рекордном урожае
10:14
Глава кабмина сообщил, что по поручению президента власти занимаются всеми инструментами поддержки для регионов.
"Банк работает на этих территориях. Сейчас очень важно мониторить все инструменты поддержки - как используют жители приграничных областей, помогать предпринимателям и людям", - добавил премьер-министр.
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Михаил МишустинЭкономикаРоссияБрянская областьБорис ЛистовРоссельхозбанк
 
 
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