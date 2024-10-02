Мишустин призвал поддерживать сельское хозяйство в приграничных регионах
Мишустин призвал провести мониторинг инструментов поддержки сельского хозяйства
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов во время встречи. 2 октября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов во время встречи. 2 октября 2024
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Надо поддерживать сельское хозяйство в приграничных регионах и провести мониторинг всех инструментов поддержки, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По поводу Белгородской, Курской, Брянской областей - непростая там обстановка. Все вам известно. Однако это важнейшие регионы для страны в области сельского хозяйства. И конечно же, в это время надо из поддерживать", - сказал Мишустин на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым.
Глава кабмина сообщил, что по поручению президента власти занимаются всеми инструментами поддержки для регионов.
"Банк работает на этих территориях. Сейчас очень важно мониторить все инструменты поддержки - как используют жители приграничных областей, помогать предпринимателям и людям", - добавил премьер-министр.