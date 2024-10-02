https://ria.ru/20241002/mishustin-1975891536.html

Мишустин призвал поддерживать сельское хозяйство в приграничных регионах

Мишустин призвал поддерживать сельское хозяйство в приграничных регионах - РИА Новости, 02.10.2024

Мишустин призвал поддерживать сельское хозяйство в приграничных регионах

Надо поддерживать сельское хозяйство в приграничных регионах и провести мониторинг всех инструментов поддержки, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T10:36

2024-10-02T10:36

2024-10-02T10:58

михаил мишустин

экономика

россия

брянская область

борис листов

россельхозбанк

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Надо поддерживать сельское хозяйство в приграничных регионах и провести мониторинг всех инструментов поддержки, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."По поводу Белгородской, Курской, Брянской областей - непростая там обстановка. Все вам известно. Однако это важнейшие регионы для страны в области сельского хозяйства. И конечно же, в это время надо из поддерживать", - сказал Мишустин на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым.Глава кабмина сообщил, что по поручению президента власти занимаются всеми инструментами поддержки для регионов."Банк работает на этих территориях. Сейчас очень важно мониторить все инструменты поддержки - как используют жители приграничных областей, помогать предпринимателям и людям", - добавил премьер-министр.

https://ria.ru/20241002/urozhay-1975888174.html

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россия

брянская область

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Дарья Буймова

михаил мишустин, экономика, россия, брянская область, борис листов, россельхозбанк