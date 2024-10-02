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В Минздраве рассказали о росте доли женщин, родивших после ЭКО - РИА Новости, 02.10.2024
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14:38 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/minzdrav-1975950952.html
В Минздраве рассказали о росте доли женщин, родивших после ЭКО
В Минздраве рассказали о росте доли женщин, родивших после ЭКО - РИА Новости, 02.10.2024
В Минздраве рассказали о росте доли женщин, родивших после ЭКО
Доля женщин, которые благодаря развитию медицинских технологий смогли родить ребенка, несмотря на диагностированное бесплодие, в России растет, почти 3% среди... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T14:38
2024-10-02T14:38
общество
россия
мать и дитя
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Доля женщин, которые благодаря развитию медицинских технологий смогли родить ребенка, несмотря на диагностированное бесплодие, в России растет, почти 3% среди всех новорожденных появились на свет благодаря ЭКО, заявила директор института репродуктивной медицины НМИЦ Акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Минздрава РФ Татьяна Назаренко. "Рост доли родов после преодоления бесплодия при использовании методов ЭКО достигает 2,9% среди всех рожденных детей. И это уже значительно, и это уже достаточно много", - сказала Назаренко в рамках круглого стола на всероссийском научно-образовательном форуме "Мать и дитя". Также она обозначила ряд факторов, при которых супружеской паре следует обращаться к репродуктологу, например, ненаступление беременности в течение года регулярной половой жизни, нарушение репродуктивной системы, инфекции, передаваемые половым путем. Форум "Мать и дитя" – крупнейшее федеральное мероприятие в области акушерства, гинекологии, неонатологии, перинатологии и смежных дисциплин. Ежегодно форум способствует консолидации ученых, практических врачей различных специальностей, чья деятельность связана с укреплением здоровья матери и ребенка, для актуализации ключевых проблем, тенденций, новых достижений и перспектив развития сферы материнства и детства, сообщается на сайте форума.
https://ria.ru/20240903/podmoskove-1970202438.html
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общество, россия, мать и дитя
Общество, Россия, Мать и дитя
В Минздраве рассказали о росте доли женщин, родивших после ЭКО

Минздрав: в России растет доля женщин, родивших ребенка благодаря ЭКО

© iStock.com / gorodenkoffНоворожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© iStock.com / gorodenkoff
Новорожденный ребенок . Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Доля женщин, которые благодаря развитию медицинских технологий смогли родить ребенка, несмотря на диагностированное бесплодие, в России растет, почти 3% среди всех новорожденных появились на свет благодаря ЭКО, заявила директор института репродуктивной медицины НМИЦ Акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Минздрава РФ Татьяна Назаренко.
"Рост доли родов после преодоления бесплодия при использовании методов ЭКО достигает 2,9% среди всех рожденных детей. И это уже значительно, и это уже достаточно много", - сказала Назаренко в рамках круглого стола на всероссийском научно-образовательном форуме "Мать и дитя".
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Также она обозначила ряд факторов, при которых супружеской паре следует обращаться к репродуктологу, например, ненаступление беременности в течение года регулярной половой жизни, нарушение репродуктивной системы, инфекции, передаваемые половым путем.
Форум "Мать и дитя" – крупнейшее федеральное мероприятие в области акушерства, гинекологии, неонатологии, перинатологии и смежных дисциплин. Ежегодно форум способствует консолидации ученых, практических врачей различных специальностей, чья деятельность связана с укреплением здоровья матери и ребенка, для актуализации ключевых проблем, тенденций, новых достижений и перспектив развития сферы материнства и детства, сообщается на сайте форума.
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