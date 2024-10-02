Рейтинг@Mail.ru
Минюст внес польскую Belsat* в список нежелательных организаций - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:38 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/minyust-1976017581.html
Минюст внес польскую Belsat* в список нежелательных организаций
Минюст внес польскую Belsat* в список нежелательных организаций - РИА Новости, 02.10.2024
Минюст внес польскую Belsat* в список нежелательных организаций
Министерство юстиции РФ внесло в перечень неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, польскую Belsat* (входят Belsat TV... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T18:38
2024-10-02T18:38
специальная военная операция на украине
россия
украина
луганская народная республика
владимир путин
генеральная прокуратура рф
белсат
мид польши
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150896/22/1508962256_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_1e49b2b3b4e0264e66988ab722d3b5c1.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло в перечень неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, польскую Belsat* (входят Belsat TV и Belarusian Satellite), следует из соответствующего реестра. Ранее Генеральная прокуратура РФ признала Belsat* нежелательной в России организацией. "Belsat* (Belsat TV, Belarusian Satellite) "Белсат" ("Белсат ТВ", "Белорусское спутниковое"), Республика Польша", - сообщается в перечне. По информации ведомства, Belsat* – телеканал, созданный на основании соглашения министерства иностранных дел Польши и АО "Польское телевидение", из средств которых и осуществляется его финансирование. Ежедневное вещание в спутниковом и цифровом форматах ведется на белорусском, русском, украинском, английском и польском языках, аудиторию телеканала в основном составляют жители Белоруссии и России, пояснили в ведомстве. Основными декларируемыми направлениями деятельности Belsat*, как сообщает Генпрокуратура, являются предоставление аудитории доступа к якобы непредвзятой и независимой информации, так называемым точным сведениям о происходящих в мире событиях. Организация преподносится ее создателями и авторами как независимая площадка для продвижения демократических ценностей и развития гражданского общества, однако одной из ключевых ее задач является дискредитация внутренней и внешней политики российских властей, создание негативного образа страны и критика интеграционных процессов в рамках Союзного государства России и Белоруссии, отметило надзорное ведомство. В Генпрокуратуре заявляли, что в условиях проведения СВО враждебная риторика данного СМИ усилилась. Там стали появляться публикации с обвинениями руководства России в якобы необоснованной агрессии против Украины, якобы оккупации ее территорий, с безосновательными утверждениями о якобы нелегитимности вхождения в состав РФ Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Belsat*, помимо прочего, активно сотрудничает и распространяет материалы организаций, включенных в реестр иноагентов, и тех, чья деятельность также признана нежелательной на территории РФ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России. Президент России Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами".* Организация, признанная нежелательной в России
https://radiosputnik.ru/20240828/fond-kluni-1969049000.html
https://ria.ru/20240801/npo-1963466089.html
https://ria.ru/20240621/minyust-1954614819.html
https://ria.ru/20240828/npo-1969043453.html
россия
украина
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150896/22/1508962256_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_b4a2dcb903b1b0148eed4e30aa7a976e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, луганская народная республика, владимир путин, генеральная прокуратура рф, белсат, мид польши
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ, Белсат, МИД Польши
Минюст внес польскую Belsat* в список нежелательных организаций

Минюст юстиции России внес польскую Belsat в список нежелательных организаций

© Фото : Министерство юстиции Российской ФедерацииЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : Министерство юстиции Российской Федерации
Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло в перечень неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, польскую Belsat* (входят Belsat TV и Belarusian Satellite), следует из соответствующего реестра.
Ранее Генеральная прокуратура РФ признала Belsat* нежелательной в России организацией.
Здание министерства юстиции Российской Федерации. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Деятельность "Фонда Клуни за справедливость"* признана нежелательной в РФ
28 августа, 18:36
"Belsat* (Belsat TV, Belarusian Satellite) "Белсат" ("Белсат ТВ", "Белорусское спутниковое"), Республика Польша", - сообщается в перечне.
По информации ведомства, Belsat* – телеканал, созданный на основании соглашения министерства иностранных дел Польши и АО "Польское телевидение", из средств которых и осуществляется его финансирование. Ежедневное вещание в спутниковом и цифровом форматах ведется на белорусском, русском, украинском, английском и польском языках, аудиторию телеканала в основном составляют жители Белоруссии и России, пояснили в ведомстве.
Основными декларируемыми направлениями деятельности Belsat*, как сообщает Генпрокуратура, являются предоставление аудитории доступа к якобы непредвзятой и независимой информации, так называемым точным сведениям о происходящих в мире событиях.
Организация преподносится ее создателями и авторами как независимая площадка для продвижения демократических ценностей и развития гражданского общества, однако одной из ключевых ее задач является дискредитация внутренней и внешней политики российских властей, создание негативного образа страны и критика интеграционных процессов в рамках Союзного государства России и Белоруссии, отметило надзорное ведомство.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Генпрокуратура признала нежелательными в России четыре зарубежные НПО
1 августа, 16:11
В Генпрокуратуре заявляли, что в условиях проведения СВО враждебная риторика данного СМИ усилилась. Там стали появляться публикации с обвинениями руководства России в якобы необоснованной агрессии против Украины, якобы оккупации ее территорий, с безосновательными утверждениями о якобы нелегитимности вхождения в состав РФ Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.
Belsat*, помимо прочего, активно сотрудничает и распространяет материалы организаций, включенных в реестр иноагентов, и тех, чья деятельность также признана нежелательной на территории РФ.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Здание Министерства Юстиции России - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Минюст включил канадскую, американскую и финскую НПО в список нежелательных
21 июня, 19:18
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Президент России Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами".
* Организация, признанная нежелательной в России
Здание Министерства юстиции - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
"Фонд Клуни за справедливость" внесли в перечень нежелательных в России НПО
28 августа, 18:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинГенеральная прокуратура РФБелсатМИД Польши
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала