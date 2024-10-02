https://ria.ru/20241002/minyust-1976017581.html

Минюст внес польскую Belsat* в список нежелательных организаций

Минюст внес польскую Belsat* в список нежелательных организаций - РИА Новости, 02.10.2024

Минюст внес польскую Belsat* в список нежелательных организаций

Министерство юстиции РФ внесло в перечень неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, польскую Belsat* (входят Belsat TV... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T18:38

2024-10-02T18:38

2024-10-02T18:38

специальная военная операция на украине

россия

украина

луганская народная республика

владимир путин

генеральная прокуратура рф

белсат

мид польши

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150896/22/1508962256_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_1e49b2b3b4e0264e66988ab722d3b5c1.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло в перечень неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, польскую Belsat* (входят Belsat TV и Belarusian Satellite), следует из соответствующего реестра. Ранее Генеральная прокуратура РФ признала Belsat* нежелательной в России организацией. "Belsat* (Belsat TV, Belarusian Satellite) "Белсат" ("Белсат ТВ", "Белорусское спутниковое"), Республика Польша", - сообщается в перечне. По информации ведомства, Belsat* – телеканал, созданный на основании соглашения министерства иностранных дел Польши и АО "Польское телевидение", из средств которых и осуществляется его финансирование. Ежедневное вещание в спутниковом и цифровом форматах ведется на белорусском, русском, украинском, английском и польском языках, аудиторию телеканала в основном составляют жители Белоруссии и России, пояснили в ведомстве. Основными декларируемыми направлениями деятельности Belsat*, как сообщает Генпрокуратура, являются предоставление аудитории доступа к якобы непредвзятой и независимой информации, так называемым точным сведениям о происходящих в мире событиях. Организация преподносится ее создателями и авторами как независимая площадка для продвижения демократических ценностей и развития гражданского общества, однако одной из ключевых ее задач является дискредитация внутренней и внешней политики российских властей, создание негативного образа страны и критика интеграционных процессов в рамках Союзного государства России и Белоруссии, отметило надзорное ведомство. В Генпрокуратуре заявляли, что в условиях проведения СВО враждебная риторика данного СМИ усилилась. Там стали появляться публикации с обвинениями руководства России в якобы необоснованной агрессии против Украины, якобы оккупации ее территорий, с безосновательными утверждениями о якобы нелегитимности вхождения в состав РФ Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Belsat*, помимо прочего, активно сотрудничает и распространяет материалы организаций, включенных в реестр иноагентов, и тех, чья деятельность также признана нежелательной на территории РФ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России. Президент России Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами".* Организация, признанная нежелательной в России

https://radiosputnik.ru/20240828/fond-kluni-1969049000.html

https://ria.ru/20240801/npo-1963466089.html

https://ria.ru/20240621/minyust-1954614819.html

https://ria.ru/20240828/npo-1969043453.html

россия

украина

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, луганская народная республика, владимир путин, генеральная прокуратура рф, белсат, мид польши