https://ria.ru/20241002/miny-1975853932.html

Саперы группировки "Запад" изучают полученные Киевом западные мины

Саперы группировки "Запад" изучают полученные Киевом западные мины - РИА Новости, 02.10.2024

Саперы группировки "Запад" изучают полученные Киевом западные мины

Большую часть минно-взрывных устройств ВСУ получают от стран НАТО, поэтому инструкторы используют трофейные образцы для обучения личного состава, сообщил РИА... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T04:18

2024-10-02T04:18

2024-10-02T05:04

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ЛУГАНСК, 2 окт — РИА Новости. Большую часть минно-взрывных устройств ВСУ получают от стран НАТО, поэтому инструкторы используют трофейные образцы для обучения личного состава, сообщил РИА Новости сапёр Ленинградского полка с позывным "Бурзум". "Поначалу они (ВСУ) использовали и советские тоже, и украинские, и у меня все это присутствует, но в основном они используют все натовское. Я бы сказал, процентов на 90. Это кассетные боеприпасы, минометы и так далее", — сказал сапёр. Магнитные мины - самые сложные для обезвреживания, по словам сапёра. "Бурзум" рассказал РИА Новости, что за время службы он обезвреживал устройства данного типа немецкого, шведского, польского и американского производства. Несмотря на поставки натовского вооружения, у российских военнослужащих преимущество в лучшей подготовке, объяснил военнослужащий. "Превосходим в знаниях, плюс опыт. <...> Сейчас мы уже, не побоюсь этого слова сказать, спецы", — добавил "Бурзум".

https://ria.ru/20241001/voennye-1975639507.html

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в мире, технологии, киев, вооруженные силы рф