https://ria.ru/20241002/miny-1975853932.html
Саперы группировки "Запад" изучают полученные Киевом западные мины
Саперы группировки "Запад" изучают полученные Киевом западные мины - РИА Новости, 02.10.2024
Саперы группировки "Запад" изучают полученные Киевом западные мины
Большую часть минно-взрывных устройств ВСУ получают от стран НАТО, поэтому инструкторы используют трофейные образцы для обучения личного состава, сообщил РИА... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T04:18
2024-10-02T04:18
2024-10-02T05:04
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
киев
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965588450_131:0:1875:981_1920x0_80_0_0_4ac02fd36d4404d8b5812f38389f0776.png
ЛУГАНСК, 2 окт — РИА Новости. Большую часть минно-взрывных устройств ВСУ получают от стран НАТО, поэтому инструкторы используют трофейные образцы для обучения личного состава, сообщил РИА Новости сапёр Ленинградского полка с позывным "Бурзум". "Поначалу они (ВСУ) использовали и советские тоже, и украинские, и у меня все это присутствует, но в основном они используют все натовское. Я бы сказал, процентов на 90. Это кассетные боеприпасы, минометы и так далее", — сказал сапёр. Магнитные мины - самые сложные для обезвреживания, по словам сапёра. "Бурзум" рассказал РИА Новости, что за время службы он обезвреживал устройства данного типа немецкого, шведского, польского и американского производства. Несмотря на поставки натовского вооружения, у российских военнослужащих преимущество в лучшей подготовке, объяснил военнослужащий. "Превосходим в знаниях, плюс опыт. <...> Сейчас мы уже, не побоюсь этого слова сказать, спецы", — добавил "Бурзум".
https://ria.ru/20241001/voennye-1975639507.html
https://ria.ru/20241001/spetsoperatsiya-1975790817.html
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965588450_365:0:1673:981_1920x0_80_0_0_3c0bb6f6c02fc093d2cfd2ec813ddf76.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Киев, Вооруженные силы РФ
Саперы группировки "Запад" изучают полученные Киевом западные мины
Сапер Ленинградского полка "Бурзум": ВСУ используют трофейные мины для обучения
ЛУГАНСК, 2 окт — РИА Новости. Большую часть минно-взрывных устройств ВСУ получают от стран НАТО, поэтому инструкторы используют трофейные образцы для обучения личного состава, сообщил РИА Новости сапёр Ленинградского полка с позывным "Бурзум".
"Поначалу они (ВСУ) использовали и советские тоже, и украинские, и у меня все это присутствует, но в основном они используют все натовское. Я бы сказал, процентов на 90. Это кассетные боеприпасы, минометы и так далее", — сказал сапёр.
Магнитные мины - самые сложные для обезвреживания, по словам сапёра. "Бурзум" рассказал РИА Новости, что за время службы он обезвреживал устройства данного типа немецкого, шведского, польского и американского производства. Несмотря на поставки натовского вооружения, у российских военнослужащих преимущество в лучшей подготовке, объяснил военнослужащий.
"Превосходим в знаниях, плюс опыт. <...> Сейчас мы уже, не побоюсь этого слова сказать, спецы", — добавил "Бурзум".