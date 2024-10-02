Рейтинг@Mail.ru
Саперы группировки "Запад" изучают полученные Киевом западные мины - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:18 02.10.2024 (обновлено: 05:04 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/miny-1975853932.html
Саперы группировки "Запад" изучают полученные Киевом западные мины
Саперы группировки "Запад" изучают полученные Киевом западные мины - РИА Новости, 02.10.2024
Саперы группировки "Запад" изучают полученные Киевом западные мины
Большую часть минно-взрывных устройств ВСУ получают от стран НАТО, поэтому инструкторы используют трофейные образцы для обучения личного состава, сообщил РИА... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T04:18
2024-10-02T05:04
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
киев
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965588450_131:0:1875:981_1920x0_80_0_0_4ac02fd36d4404d8b5812f38389f0776.png
ЛУГАНСК, 2 окт — РИА Новости. Большую часть минно-взрывных устройств ВСУ получают от стран НАТО, поэтому инструкторы используют трофейные образцы для обучения личного состава, сообщил РИА Новости сапёр Ленинградского полка с позывным "Бурзум". "Поначалу они (ВСУ) использовали и советские тоже, и украинские, и у меня все это присутствует, но в основном они используют все натовское. Я бы сказал, процентов на 90. Это кассетные боеприпасы, минометы и так далее", — сказал сапёр. Магнитные мины - самые сложные для обезвреживания, по словам сапёра. "Бурзум" рассказал РИА Новости, что за время службы он обезвреживал устройства данного типа немецкого, шведского, польского и американского производства. Несмотря на поставки натовского вооружения, у российских военнослужащих преимущество в лучшей подготовке, объяснил военнослужащий. "Превосходим в знаниях, плюс опыт. &lt;...&gt; Сейчас мы уже, не побоюсь этого слова сказать, спецы", — добавил "Бурзум".
https://ria.ru/20241001/voennye-1975639507.html
https://ria.ru/20241001/spetsoperatsiya-1975790817.html
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965588450_365:0:1673:981_1920x0_80_0_0_3c0bb6f6c02fc093d2cfd2ec813ddf76.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Киев, Вооруженные силы РФ
Саперы группировки "Запад" изучают полученные Киевом западные мины

Сапер Ленинградского полка "Бурзум": ВСУ используют трофейные мины для обучения

© РИА НовостиРоссийский сапер
Российский сапер - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости
Российский сапер . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 2 окт — РИА Новости. Большую часть минно-взрывных устройств ВСУ получают от стран НАТО, поэтому инструкторы используют трофейные образцы для обучения личного состава, сообщил РИА Новости сапёр Ленинградского полка с позывным "Бурзум".
"Поначалу они (ВСУ) использовали и советские тоже, и украинские, и у меня все это присутствует, но в основном они используют все натовское. Я бы сказал, процентов на 90. Это кассетные боеприпасы, минометы и так далее", — сказал сапёр.
Российские десантники в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Войска группировки "Восток" пресекли ротацию ВСУ
Вчера, 05:03
Магнитные мины - самые сложные для обезвреживания, по словам сапёра. "Бурзум" рассказал РИА Новости, что за время службы он обезвреживал устройства данного типа немецкого, шведского, польского и американского производства. Несмотря на поставки натовского вооружения, у российских военнослужащих преимущество в лучшей подготовке, объяснил военнослужащий.
"Превосходим в знаниях, плюс опыт. <...> Сейчас мы уже, не побоюсь этого слова сказать, спецы", — добавил "Бурзум".
Удар Искандером по зданию в поселке Великая Александровка - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
ВС России атаковали здание в Херсонской области, где шло совещание ВСУ
Вчера, 17:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииКиевВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала