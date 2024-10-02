https://ria.ru/20241002/minoborony-1975918180.html
ВС России освободили Верхнекаменское в ДНР
ВС России освободили Верхнекаменское в ДНР - РИА Новости, 02.10.2024
ВС России освободили Верхнекаменское в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Верхнекаменское в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:12
2024-10-02T12:12
2024-10-02T12:14
россия
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Верхнекаменское в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск в результате успешных действий освободили населенный пункт Верхнекаменское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России освободили Верхнекаменское в ДНР
Минобороны: группировка "Юг" освободила Верхнекаменское в ДНР