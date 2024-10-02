https://ria.ru/20241002/minoborony-1975918180.html

ВС России освободили Верхнекаменское в ДНР

ВС России освободили Верхнекаменское в ДНР - РИА Новости, 02.10.2024

ВС России освободили Верхнекаменское в ДНР

Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Верхнекаменское в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T12:12

2024-10-02T12:12

2024-10-02T12:14

россия

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Верхнекаменское в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск в результате успешных действий освободили населенный пункт Верхнекаменское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)