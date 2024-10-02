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В Подмосковье нашли тело экс-министра энергетики ЛНР

В Подмосковье нашли тело экс-министра энергетики ЛНР - РИА Новости, 02.10.2024

В Подмосковье нашли тело экс-министра энергетики ЛНР

Тело экс-министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константина Завизенова найдено в Подмосковье, предварительно, он покончил с собой, сообщили... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T02:17

2024-10-02T02:17

2024-10-02T10:03

происшествия

луганская народная республика

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Тело экс-министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константина Завизенова найдено в Подмосковье, предварительно, он покончил с собой, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Тело Константина Завизенова 1974 года рождения с огнестрельным ранением было обнаружено в Подмосковье", — сказал собеседник агентства. Другой собеседник уточнил, что, по предварительным данным, Завизенов покончил с собой.

луганская народная республика

московская область (подмосковье)

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2024

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происшествия, луганская народная республика, московская область (подмосковье)