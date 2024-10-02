https://ria.ru/20241002/ministr-1975848476.html
В Подмосковье нашли тело экс-министра энергетики ЛНР
В Подмосковье нашли тело экс-министра энергетики ЛНР - РИА Новости, 02.10.2024
В Подмосковье нашли тело экс-министра энергетики ЛНР
Тело экс-министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константина Завизенова найдено в Подмосковье, предварительно, он покончил с собой, сообщили... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T02:17
2024-10-02T02:17
2024-10-02T10:03
происшествия
луганская народная республика
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975884773_16:90:392:301_1920x0_80_0_0_6d58a07aa135004c4fcb0bd81a7e29a4.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Тело экс-министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константина Завизенова найдено в Подмосковье, предварительно, он покончил с собой, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Тело Константина Завизенова 1974 года рождения с огнестрельным ранением было обнаружено в Подмосковье", — сказал собеседник агентства. Другой собеседник уточнил, что, по предварительным данным, Завизенов покончил с собой.
луганская народная республика
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975884773_0:81:407:386_1920x0_80_0_0_b638019f453949ab0708339357ed7f58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, луганская народная республика, московская область (подмосковье)
Происшествия, Луганская Народная Республика, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье нашли тело экс-министра энергетики ЛНР
Тело экс-министра топлива и энергетики ЛНР Завизенова нашли в Подмосковье
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Тело экс-министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константина Завизенова найдено в Подмосковье, предварительно, он покончил с собой, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Тело Константина Завизенова 1974 года рождения с огнестрельным ранением было обнаружено в Подмосковье", — сказал собеседник агентства.
Другой собеседник уточнил, что, по предварительным данным, Завизенов покончил с собой.