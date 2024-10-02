В Европе выросло число нелегальных мигрантов
Journal du Dimanche: число нелегальных мигрантов в ЕС в августе выросло на 36%
© AP Photo / Michael ProbstМигранты из Африки возле своего дома во Флене, Швеция
© AP Photo / Michael Probst
Мигранты из Африки возле своего дома во Флене, Швеция. Архивное фото
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ПАРИЖ, 2 окт - РИА Новости. Число нелегальных мигрантов, прибывших в Европу через Восточное Средиземноморье в январе - августе текущего года возросло на 36% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего, сообщает издание Journal du dimanche со ссылкой на совместный доклад пограничной полиции и Управления по борьбе с незаконным ввозом мигрантов (Oltim).
"По данным Oltim, за первые восемь месяцев 2024 года миграционное давление увеличилось на 9% в Центральном Средиземноморье и на 36% - в Восточном Средиземноморье", - пишет газета.
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По ее оценкам, "благоприятная конъюнктура" привела к росту общего числа прибывших в августе в Евросоюз нелегалов до 22,5 тысячи человек по сравнению с 20 тысячами в июле.
Особенно страдает Греция, где наблюдается увеличение нелегальных миграционных потоков на 56% по сравнению с 2023 годом. Большинство нелегалов прибывают морским путем из Турции и Сирии. Согласно докладу, среди них растет число палестинцев, причем некоторые из них ведут себя агрессивно по отношению к представителям греческих властей. Во французском управлении по борьбе с незаконным ввозом мигрантов считают, что они "потенциально опасны" и при этом хотят "быстрой переправки на континент".
Издание напомнило о случае, произошедшем в Эгейском море в августе. Тогда греческая береговая охрана открыла огонь по управляющему нелегальным судном, проигнорировавшему их предупреждения, в результате чего он погиб.
Кроме того, со значительным ростом притока нелегалов столкнулась Испания. Согласно докладу, за первые восемь месяцев 2024 года в стране зафиксировано массовое увеличение нелегальных въездов на 63%. Особый рост зафиксирован на Канарских островах, там в августе их число увеличилось на 83%. Большинство прибывших отправляются из Мали, Сенегала и Марокко.