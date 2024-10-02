https://ria.ru/20241002/migranty-1975971506.html

В Европе выросло число нелегальных мигрантов

В Европе выросло число нелегальных мигрантов - РИА Новости, 02.10.2024

В Европе выросло число нелегальных мигрантов

Число нелегальных мигрантов, прибывших в Европу через Восточное Средиземноморье в январе - августе текущего года возросло на 36% по сравнению с аналогичным... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T15:50

2024-10-02T15:50

2024-10-02T15:50

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греция

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ПАРИЖ, 2 окт - РИА Новости. Число нелегальных мигрантов, прибывших в Европу через Восточное Средиземноморье в январе - августе текущего года возросло на 36% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего, сообщает издание Journal du dimanche со ссылкой на совместный доклад пограничной полиции и Управления по борьбе с незаконным ввозом мигрантов (Oltim). "По данным Oltim, за первые восемь месяцев 2024 года миграционное давление увеличилось на 9% в Центральном Средиземноморье и на 36% - в Восточном Средиземноморье", - пишет газета. По ее оценкам, "благоприятная конъюнктура" привела к росту общего числа прибывших в августе в Евросоюз нелегалов до 22,5 тысячи человек по сравнению с 20 тысячами в июле. Особенно страдает Греция, где наблюдается увеличение нелегальных миграционных потоков на 56% по сравнению с 2023 годом. Большинство нелегалов прибывают морским путем из Турции и Сирии. Согласно докладу, среди них растет число палестинцев, причем некоторые из них ведут себя агрессивно по отношению к представителям греческих властей. Во французском управлении по борьбе с незаконным ввозом мигрантов считают, что они "потенциально опасны" и при этом хотят "быстрой переправки на континент". Издание напомнило о случае, произошедшем в Эгейском море в августе. Тогда греческая береговая охрана открыла огонь по управляющему нелегальным судном, проигнорировавшему их предупреждения, в результате чего он погиб. Сообщается также, что Италия, несмотря на сокращение притока нелегалов на 64%, столкнулась с ростом числа несовершеннолетних мигрантов, прибывающих без сопровождения взрослых. Так, в августе в итальянских портах высадились 856 несовершеннолетних. В основном они прибывают из Ливии (60%). Кроме того, со значительным ростом притока нелегалов столкнулась Испания. Согласно докладу, за первые восемь месяцев 2024 года в стране зафиксировано массовое увеличение нелегальных въездов на 63%. Особый рост зафиксирован на Канарских островах, там в августе их число увеличилось на 83%. Большинство прибывших отправляются из Мали, Сенегала и Марокко.

https://ria.ru/20240911/germaniya-1972180610.html

https://ria.ru/20240818/migranty-1966941461.html

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в мире, европа, греция, турция