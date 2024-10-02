https://ria.ru/20241002/migrant-1975917011.html

Мигранта, запершего пассажирку в такси в Приморье, задержали в аэропорту

Мигранта, запершего пассажирку в такси в Приморье, задержали в аэропорту - РИА Новости, 02.10.2024

Мигранта, запершего пассажирку в такси в Приморье, задержали в аэропорту

Мигранта, подозреваемого в том, что он запер пассажирку в такси в Приморье, задержали в аэропорту Новосибирска при попытке выехать из России, в ближайшее время... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T12:09

2024-10-02T12:09

2024-10-02T12:09

происшествия

владивосток

новосибирск

россия

приморский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 окт – РИА Новости. Мигранта, подозреваемого в том, что он запер пассажирку в такси в Приморье, задержали в аэропорту Новосибирска при попытке выехать из России, в ближайшее время его доставят во Владивосток, сообщается в Тelegram-канале СУСК России по региону. "При попытке скрыться за пределами Российской Федерации в аэропорту Новосибирска задержан гражданин Республики Узбекистан 34-летний Шухрат Уримов, подозреваемый в лишении свободы девушки в такси", - говорится в сообщении. В ближайшее время он будет доставлен во Владивосток для проведения следственных действий, информирует СУСК. Ранее в соцсетях разошлось видео инцидента, на кадрах пассажирка такси просит водителя-мигранта выпустить её из машины. Мужчина держит девушку за подол платья и просит номер телефона, но она отказывается. В соцсетях утверждалось, что девушка заказала такси из Владивостока в приморский Артём и якобы всю дорогу таксист вёл непристойные беседы, а потом заблокировал двери, не давая ей выйти из машины. Следком Приморья возбудил уголовное дело о незаконном лишении свободы.

https://ria.ru/20240712/migrant-1959229168.html

владивосток

новосибирск

россия

приморский край

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происшествия, владивосток, новосибирск, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)