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Мигранта, запершего пассажирку в такси в Приморье, задержали в аэропорту - РИА Новости, 02.10.2024
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12:09 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/migrant-1975917011.html
Мигранта, запершего пассажирку в такси в Приморье, задержали в аэропорту
Мигранта, запершего пассажирку в такси в Приморье, задержали в аэропорту - РИА Новости, 02.10.2024
Мигранта, запершего пассажирку в такси в Приморье, задержали в аэропорту
Мигранта, подозреваемого в том, что он запер пассажирку в такси в Приморье, задержали в аэропорту Новосибирска при попытке выехать из России, в ближайшее время... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:09
2024-10-02T12:09
происшествия
владивосток
новосибирск
россия
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 окт – РИА Новости. Мигранта, подозреваемого в том, что он запер пассажирку в такси в Приморье, задержали в аэропорту Новосибирска при попытке выехать из России, в ближайшее время его доставят во Владивосток, сообщается в Тelegram-канале СУСК России по региону. "При попытке скрыться за пределами Российской Федерации в аэропорту Новосибирска задержан гражданин Республики Узбекистан 34-летний Шухрат Уримов, подозреваемый в лишении свободы девушки в такси", - говорится в сообщении. В ближайшее время он будет доставлен во Владивосток для проведения следственных действий, информирует СУСК. Ранее в соцсетях разошлось видео инцидента, на кадрах пассажирка такси просит водителя-мигранта выпустить её из машины. Мужчина держит девушку за подол платья и просит номер телефона, но она отказывается. В соцсетях утверждалось, что девушка заказала такси из Владивостока в приморский Артём и якобы всю дорогу таксист вёл непристойные беседы, а потом заблокировал двери, не давая ей выйти из машины. Следком Приморья возбудил уголовное дело о незаконном лишении свободы.
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происшествия, владивосток, новосибирск, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владивосток, Новосибирск, Россия, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Мигранта, запершего пассажирку в такси в Приморье, задержали в аэропорту

В аэропорту Новосибирска задержали подозреваемого в удержании пассажирки такси

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВЛАДИВОСТОК, 2 окт – РИА Новости. Мигранта, подозреваемого в том, что он запер пассажирку в такси в Приморье, задержали в аэропорту Новосибирска при попытке выехать из России, в ближайшее время его доставят во Владивосток, сообщается в Тelegram-канале СУСК России по региону.
"При попытке скрыться за пределами Российской Федерации в аэропорту Новосибирска задержан гражданин Республики Узбекистан 34-летний Шухрат Уримов, подозреваемый в лишении свободы девушки в такси", - говорится в сообщении.
В ближайшее время он будет доставлен во Владивосток для проведения следственных действий, информирует СУСК.
Ранее в соцсетях разошлось видео инцидента, на кадрах пассажирка такси просит водителя-мигранта выпустить её из машины. Мужчина держит девушку за подол платья и просит номер телефона, но она отказывается. В соцсетях утверждалось, что девушка заказала такси из Владивостока в приморский Артём и якобы всю дорогу таксист вёл непристойные беседы, а потом заблокировал двери, не давая ей выйти из машины.
Следком Приморья возбудил уголовное дело о незаконном лишении свободы.
Мигрант, который нецензурно выражался и оскорбительно высказывался о русских в ходе конфликта с местными жителями на парковке в приморском Артеме в зале суда - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
В Приморье арестовали мигранта, оскорбившего русских на парковке
12 июля, 13:42
 
ПроисшествияВладивостокНовосибирскРоссияПриморский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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